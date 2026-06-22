"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ
Trong quá trình nạo vét để mở rộng một cảng biển ở Tây Ban Nha, một "tàu ma" chở nhiều khẩu pháo và bạc đã lộ diện từ đáy bùn sâu.
Theo Heritage Daily, các nhà khảo cổ đặt tên cho "tàu ma" vừa được phát hiện ngoài khơi Tây Ban Nha là Delta I. Xác tàu này đã tình cờ lộ ra trong quá trình nạo vét đáy biển ngoài khơi TP Cádiz - Tây Ban Nha để mở rộng một cảng container.
Được mô tả là "xác tàu kho báu", Delta I chứa nhiều hiện vật đắt giá và hứa hẹn mở ra những thông tin mới về mạng lưới buôn lậu và thương mại hàng hải ở Đại Tây Dương.
Cuộc khai quật do Trung tâm Khảo cổ học dưới nước của Viện Di sản Lịch sử Andalusia (Tây Ban Nha) chủ trì, đã trục vớt được một số hiện vật từ "xác tàu kho báu" Delta I, bao gồm 27 khẩu pháo và 18 thỏi bạc.
Phân tích các hiện vật được tìm thấy cho thấy "tàu ma" này được đóng theo truyền thống Ibero-Atlantic và hoạt động trong biên chế của Pháp vào nửa cuối thế kỷ 17.
Nó là một con tàu thương mại, chở lô hàng gồm vũ khí và bạc từ Thụy Điển cho các nhà buôn người Hà Lan, phản ánh sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp buôn bán vũ khí châu Âu trong thời kỳ đó.
Các nhà khảo cổ đã xác định được 5 cỡ nòng pháo khác nhau, có niên đại từ nửa cuối thế kỷ 16. Một số khẩu pháo bị hư hại nặng, thiếu một số bộ phận quan trọng.
Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng một số khẩu pháo có thể là đồ cũ đã không còn được sử dụng, được vận chuyển để làm vật dằn tàu. Một khả năng khác là thiệt hại xảy ra trong trận chiến hoặc tai nạn đã khiến con tàu này bị đắm.
18 thỏi bạc được trục vớt nặng đến nửa tấn và một thỏi trong số đó có khắc năm 1667, cung cấp manh mối quan trọng để xác định niên đại của cả hàng hóa và vụ chìm tàu.
Các nhà nghiên cứu nghi ngờ số bạc này là một phần của hoạt động buôn lậu bất hợp pháp, bởi lẽ vương triều Tây Ban Nha kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển kim loại quý đến từ châu Mỹ suốt thế kỷ thứ 17.
Vào thời kỳ đó, Cádiz đã trở thành một trung tâm thương mại ngày càng quan trọng nhờ cảng biển tự nhiên và hoạt động hàng hải ngày càng phát triển. Do vậy, nạn buôn lậu cũng tràn lan trong khu vực vào thời điểm đó.
Sự xuất hiện đồng thời của bạc và vũ khí trên "tàu ma" cũng làm nổi bật tính chất bất ổn của thương mại Đại Tây Dương trong một thời kỳ đầy rẫy xung đột hải quân, cạnh tranh chính trị và lợi ích kinh tế đối lập giữa các quốc gia châu Âu.
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