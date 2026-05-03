Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số

Chủ nhật, 06:39 03/05/2026 | Giáo dục

Tốt nghiệp thạc sĩ Erasmus Mundus tại châu Âu, Phạm Vũ Minh trở về nước tích cực thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng và chuyển đổi số.

Sinh năm 1997 tại Hà Nội, Phạm Vũ Minh sở hữu hồ sơ học thuật ấn tượng với hàng loạt học bổng danh giá như Erasmus Mundus, Holland Scholarship, hay Utrecht Excellence Scholarship.

Anh tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình Erasmus Mundus về Lãnh đạo truyền thông số (Digital Communication Leadership) - chương trình liên kết giữa Đại học Salzburg (Áo) và Vrije Universiteit Brussel (Bỉ) với tấm bằng loại ưu (Cum Laude).

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số - Ảnh 1.

Thạc sĩ Phạm Vũ Minh.

Trước đó, anh hoàn thành chương trình cử nhân Truyền thông tại Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht (Hà Lan) và có thời gian trao đổi học thuật tại Đại học Monash (Australia).

Theo đánh giá của Giáo sư Sergio Sparviero, Quản lý chương trình Thạc sĩ Erasmus Mundus, Minh có năng lực phân tích sắc sảo, tư duy học thuật vững chãi và đặc biệt quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững. Đáng chú ý, luận văn thạc sĩ của anh đã đi sâu vào nghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong phát triển nông thôn tại quê hương Việt Nam.

Tôi luyện thực tiễn tại các tổ chức đa phương

Trước khi quyết định trở về nước, Phạm Vũ Minh có thời gian công tác tại các tổ chức quốc tế lớn, nơi anh được tiếp cận với những tiêu chuẩn vận hành toàn cầu.

Tại Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Việt Nam, anh trực tiếp tham gia triển khai các chiến dịch truyền thông y tế và quản lý nội dung số. Đặc biệt, trong giai đoạn khốc liệt của đại dịch COVID-19, những nỗ lực trong truyền thông rủi ro của anh và đội ngũ cán bộ truyền thông y tế của WHO và Bộ Y tế đã góp phần lan tỏa thông tin chính xác, hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch hiệu quả. Ghi nhận những đóng góp này, Bộ Y tế đã trao tặng anh kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.

Tiếp nối hành trình đó, anh tham gia nghiên cứu chính sách tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) ở cả Trụ sở chính tại Rome (Italy) và Hà Nội. Tại đây, anh tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số để thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số - Ảnh 2.

Minh làm thực tập sinh tại trụ sở Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên Hợp Quốc, FAO tại Rome, Italy.

Từ bước hiện thực sứ mệnh "Niềm tin số"

Quyết định rời bỏ môi trường làm việc quốc tế để trở về Việt Nam xuất phát từ nhận thức sâu sắc của anh về tính cấp thiết của an ninh thông tin trong bối cảnh trong nước. Anh nhận định rằng, khi châu Âu có những khung pháp lý chặt chẽ như GDPR hay Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số để học tập kinh nghiệm, Việt Nam vẫn cần xây dựng những giải pháp đặc thù, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội đang chuyển đổi nhanh chóng.

"Quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam đang mở ra nhiều vận hội, nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có về an toàn mạng. Đây chính là động lực để tôi trở về", anh nói.

Thạc sĩ Phạm Vũ Minh đang công tác tại Liên minh Niềm tin Số (DTA) - tổ chức xã hội dân sự dưới sự bảo trợ của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an. Tại đây, anh giữ vai trò phụ trách hợp tác quốc tế và truyền thông đối ngoại, đồng thời chủ trì các sáng kiến nâng cao nhận thức an toàn số.

Thạc sĩ 9X sở hữu loạt học bổng danh giá về nước xây dựng sinh thái niềm tin số - Ảnh 3.

Phạm Vũ Minh (giữa) tốt nghiệp chương trình Erasmus Mundus DC Lead cùng hai giáo sư phụ trách chương trình.

Tầm nhìn của anh không chỉ dừng lại ở kỹ thuật mà còn hướng tới tính nhân văn của công nghệ, đặc biệt là thu hẹp khoảng cách số. Chàng trai đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng số cho các nhóm yếu thế như nông dân nhỏ lẻ hay người dân vùng sâu vùng xa; tham gia các chiến dịch như “Không một mình” để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đồng thời, anh tích cực góp phần xây dựng nền tảng số bền vững nhằm thúc đẩy niềm tin trong lĩnh vực tài chính số và xây dựng một môi trường mạng minh bạch, bao trùm.

Phạm Vũ Minh tin rằng giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số tại Việt Nam phải lấy “niềm tin số” làm nền tảng cốt lõi. Với vai trò là cầu nối giữa các chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam, 9X đang nỗ lực mỗi ngày để góp sức xây dựng một kỷ nguyên số an toàn hơn cho người dân Việt.

Lệ Thu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược

Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược

Xã hội - 1 ngày trước

Chính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5

Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5

Xã hội - 1 ngày trước

Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lược

Giáo dục - 2 ngày trước

Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Giáo dục - 2 ngày trước

Chiến thắng của nam sinh Lý Thái Dương trong trận thi Quý 2 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần đầu tiên trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ có đại diện tham gia trận Chung kết năm.

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến

Giáo dục - 2 ngày trước

Dự kiến, thủ tục công nhận văn bằng được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Giá sách giáo khoa sẽ giảm hơn 13% trong năm học 2026-2027

Giáo dục - 2 ngày trước

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết giá bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” sẽ giảm bình quân 13,3% trong năm học 2026-2027.

TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027

TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Giáo dục - 3 ngày trước

Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập TP.HCM năm học 2026-2027.

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Hà Nội công bố tỷ lệ 'chọi' lớp 10, THPT Yên Hòa cao nhất 1/3,35

Giáo dục - 4 ngày trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố tỷ lệ chọi lớp 10 năm 2026, cao nhất 1/3,35 tại THPT Yên Hòa, trong bối cảnh số học sinh lớp 9 tăng kỷ lục.

81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

Giáo dục - 5 ngày trước

Đến thời điểm hiện tại, 81 trường đại học đã công bố quy đổi IELTS 2026, mức điểm chênh lệch lớn: có nơi 6.5 đã đạt 10, nơi yêu cầu tới 8.0.

Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷ

Chàng trai Việt 25 tuổi học thẳng lên tiến sĩ tại Mỹ với học bổng 10 tỷ

Giáo dục - 6 ngày trước

Từng học đại học bằng học bổng Chính phủ Hàn Quốc, trao đổi tại Đại học California, Lê Anh Khoa được nhận thẳng vào chương trình tiến sĩ tại Đại học Purdue (Mỹ).

Xem nhiều

Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêng

Học sinh lớp 12 'quay cuồng' với các kỳ thi riêng

Giáo dục

GĐXH - Không chỉ đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh lớp 12 còn phải chạy đua với các kỳ thi riêng như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Áp lực ôn luyện dồn dập khiến nhiều em mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.

81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

81 trường đại học công bố quy đổi IELTS trong mùa tuyển sinh 2026

Giáo dục
Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Hôm nay (24/4), hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục
10X Việt nhận 3 học bổng tiến sĩ thống kê sinh học Mỹ trị giá 1 triệu USD

10X Việt nhận 3 học bổng tiến sĩ thống kê sinh học Mỹ trị giá 1 triệu USD

Giáo dục
Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Ngôi trường ở Phú Thọ lần đầu tiên đón cầu truyền hình Chung kết năm Olympia

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top