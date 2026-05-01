Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược
Chính sách hỗ trợ tài chính mang tính đột phá đang mở ra cơ hội lớn cho những cá nhân xuất sắc dấn thân vào lĩnh vực khoa học, công nghệ, đồng thời khẳng định quyết tâm của quốc gia trong việc đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao.
Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cấp thiết về nhân lực, việc hoàn thiện cơ chế để thu hút và giữ chân nhân tài trở thành nhiệm vụ trọng tâm.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ rằng mục tiêu của chính sách không chỉ dừng ở hỗ trợ chi phí mà còn tạo động lực đủ mạnh để người giỏi theo đuổi những lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tạo động lực mạnh mẽ thu hút nhân tài
Dự kiến áp dụng từ ngày 1/9/2026, chính sách học bổng này hướng đến công dân Việt Nam hệ chính quy từ bậc đại học đến tiến sĩ. Mức hỗ trợ được thiết kế nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu và có tính khuyến khích rõ rệt.
Cụ thể, ở bậc đại học, mức hỗ trợ dao động từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Tại bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn nhằm phản ánh đúng yêu cầu về năng lực nghiên cứu với con số tối đa lên tới 8,4 triệu đồng mỗi tháng.
Danh mục 15 nhóm ngành dự kiến được cấp học bổng bao gồm Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học Trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ và Xây dựng.
Đây là những lĩnh vực nền tảng mà Việt Nam cần tăng tốc để phục vụ công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tri thức. Điểm cốt lõi của chính sách là định hướng rõ ràng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược thay vì đầu tư dàn trải.
Để đảm bảo tính hiệu quả, tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải gồm ba môn thi tốt nghiệp trong số năm môn là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các tổ hợp khác nằm ngoài danh sách này, dù xét tuyển vào nhóm ngành trên, cũng sẽ không thuộc diện được nhận học bổng. Đây là lưu ý quan trọng để các cơ sở đào tạo và thí sinh có phương án chuẩn bị phù hợp ngay từ khâu lựa chọn môn thi.
Tiêu chuẩn xét chọn và điều kiện duy trì học bổng
Để nhận được học bổng, thí sinh phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về năng lực học thuật. Đối tượng xét tuyển gồm hai nhóm chính, trong đó nhóm thứ nhất là các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế với thời gian đạt giải không quá 3 năm.
Nhóm thứ hai dành cho thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển từ 22,50 điểm trở lên, đồng thời phải nằm trong nhóm 30% các em đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Để duy trì học bổng suốt khóa học, người học cần đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kỷ luật, riêng bậc sau đại học còn yêu cầu về năng lực nghiên cứu khoa học.
Có thể nói, đây không chỉ là chính sách trao cơ hội mà còn là cơ chế thúc đẩy người học phát triển liên tục. Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 đang đến gần với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, việc xét và chi trả học bổng sẽ được thực hiện trực tiếp trên cơ sở dữ liệu sẵn có, đảm bảo minh bạch và không phát sinh thủ tục hành chính.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhắn nhủ các thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi 18 cần rà soát lại thế mạnh bản thân ở các môn khoa học tự nhiên để bứt phá. Lựa chọn đúng ngành học ở thời điểm này không chỉ giúp giải quyết nỗi lo tài chính mà còn là lựa chọn vị trí của chính mình trong dòng chảy phát triển của đất nước nhiều thập kỷ tới.
Hàng chục người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mìXã hội - 34 phút trước
Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều từng ăn bánh mì tại xã Tân Lập (Quảng Trị).
Du khách chen chân khám phá Hoàng cung Huế dịp nghỉ lễ, lượng vé đạt kỷ lụcĐời sống - 44 phút trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.
Những trường hợp này sẽ bị dừng hưởng lương hưu trong năm 2026Đời sống - 44 phút trước
GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đó là những trường hợp nào?
Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mớiPháp luật - 57 phút trước
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.
Hà Nội: Tin vui cho hàng ngàn tài xế điều khiển xe bán tải từ ngày 30/4Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND nhằm điều chỉnh quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn. Điểm đáng chú ý nhất là việc "cởi trói" hoàn toàn cho dòng xe bán tải (pickup), cho phép loại xe này lưu thông 24/24 giờ trong nội đô như xe ô tô con.
Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dôngXã hội - 2 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5Xã hội - 2 giờ trước
Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.
Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độXã hội - 2 giờ trước
Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.
Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà NộiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.
Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mớiThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vâyThời sự
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.