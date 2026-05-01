Học bổng đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng cho 15 nhóm ngành chiến lược

Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra yêu cầu cấp thiết về nhân lực, việc hoàn thiện cơ chế để thu hút và giữ chân nhân tài trở thành nhiệm vụ trọng tâm.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) chia sẻ rằng mục tiêu của chính sách không chỉ dừng ở hỗ trợ chi phí mà còn tạo động lực đủ mạnh để người giỏi theo đuổi những lĩnh vực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tạo động lực mạnh mẽ thu hút nhân tài

Dự kiến áp dụng từ ngày 1/9/2026, chính sách học bổng này hướng đến công dân Việt Nam hệ chính quy từ bậc đại học đến tiến sĩ. Mức hỗ trợ được thiết kế nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu và có tính khuyến khích rõ rệt.

Cụ thể, ở bậc đại học, mức hỗ trợ dao động từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Tại bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn nhằm phản ánh đúng yêu cầu về năng lực nghiên cứu với con số tối đa lên tới 8,4 triệu đồng mỗi tháng.

Danh mục 15 nhóm ngành dự kiến được cấp học bổng bao gồm Sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học vật chất, Khoa học Trái đất, Toán học, Thống kê, Máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện - điện tử và viễn thông, Kỹ thuật hóa học - vật liệu - luyện kim và môi trường, Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật địa chất - địa vật lý và trắc địa, Kỹ thuật mỏ và Xây dựng.

Đây là những lĩnh vực nền tảng mà Việt Nam cần tăng tốc để phục vụ công nghiệp hóa và phát triển kinh tế tri thức. Điểm cốt lõi của chính sách là định hướng rõ ràng nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược thay vì đầu tư dàn trải.

Để đảm bảo tính hiệu quả, tổ hợp xét tuyển của thí sinh phải gồm ba môn thi tốt nghiệp trong số năm môn là Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các tổ hợp khác nằm ngoài danh sách này, dù xét tuyển vào nhóm ngành trên, cũng sẽ không thuộc diện được nhận học bổng. Đây là lưu ý quan trọng để các cơ sở đào tạo và thí sinh có phương án chuẩn bị phù hợp ngay từ khâu lựa chọn môn thi.

Tiêu chuẩn xét chọn và điều kiện duy trì học bổng

Để nhận được học bổng, thí sinh phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về năng lực học thuật. Đối tượng xét tuyển gồm hai nhóm chính, trong đó nhóm thứ nhất là các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế với thời gian đạt giải không quá 3 năm.

Nhóm thứ hai dành cho thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trong tổ hợp xét tuyển từ 22,50 điểm trở lên, đồng thời phải nằm trong nhóm 30% các em đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc. Để duy trì học bổng suốt khóa học, người học cần đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ và kỷ luật, riêng bậc sau đại học còn yêu cầu về năng lực nghiên cứu khoa học.

Có thể nói, đây không chỉ là chính sách trao cơ hội mà còn là cơ chế thúc đẩy người học phát triển liên tục. Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp năm 2026 đang đến gần với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký, việc xét và chi trả học bổng sẽ được thực hiện trực tiếp trên cơ sở dữ liệu sẵn có, đảm bảo minh bạch và không phát sinh thủ tục hành chính.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo nhắn nhủ các thí sinh đang đứng trước ngưỡng cửa tuổi 18 cần rà soát lại thế mạnh bản thân ở các môn khoa học tự nhiên để bứt phá. Lựa chọn đúng ngành học ở thời điểm này không chỉ giúp giải quyết nỗi lo tài chính mà còn là lựa chọn vị trí của chính mình trong dòng chảy phát triển của đất nước nhiều thập kỷ tới.