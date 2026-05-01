Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5
Bắt đầu từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách giáo dục quan trọng sẽ chính thức có hiệu lực, tạo ra những thay đổi căn bản trong quản lý trường học, hoạt động dạy thêm học thêm và số hóa hồ sơ người học.
Hợp nhất Điều lệ các cấp học phổ thông
Từ ngày 10/5, Điều lệ mới áp dụng cho trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường phổ thông) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.
Điểm đáng chú ý nhất của Thông tư này là việc thay thế toàn bộ các thông tư ban hành điều lệ riêng lẻ cho từng bậc học trước đây (năm 2020). Việc hợp nhất này giúp đồng bộ hóa các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và hoạt động sư phạm, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục liên cấp.
Theo quy định mới, loại hình trường phổ thông được phân định rõ rệt gồm:
• Trường một cấp học: Tiểu học, THCS hoặc THPT.
• Trường nhiều cấp học: Liên cấp Tiểu học - THCS; THCS - THPT hoặc Tiểu học - THCS - THPT.
• Hệ thống trường chuyên biệt: Bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú/bán trú; trường THPT chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; các cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật và trường giáo dưỡng.
Việc định danh rõ ràng giúp các địa phương và nhà đầu tư có hành lang pháp lý chuẩn xác trong việc xây dựng và vận hành các mô hình giáo dục phù hợp với đặc thù vùng miền và đối tượng người học.
Siết quản lý dạy thêm và thúc đẩy giáo dục STEM
Một trong những chính sách nhận được sự quan tâm lớn của dư luận là Thông tư 19 về dạy thêm, học thêm (có hiệu lực từ ngày 15/5/2026). Chính sách này thiết lập một cơ chế giám sát chặt chẽ và công khai hơn bao giờ hết.
Cụ thể, các cá nhân, tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường bắt buộc phải đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập khi tham gia dạy thêm ngoài trường phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo chi tiết với hiệu trưởng về nội dung, địa điểm và hình thức tổ chức.
Đáng chú ý, để tăng cường tính minh bạch, UBND cấp xã có trách nhiệm thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở hoặc trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh về hoạt động này trên địa bàn.
Đáng chú ý, chính sách mới cũng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo khi quy định: Học tăng cường ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực số và kỹ năng sống không thuộc phạm vi dạy thêm, học thêm. Đây là căn cứ quan trọng để các nhà trường đẩy mạnh giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh mà không gặp rào cản từ những quy định về hoạt động dạy thêm trái phép.
Tích hợp hồ sơ học tập suốt đời lên ứng dụng VNeID
Từ ngày 15/5, mỗi cá nhân trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời dựa trên số định danh cá nhân. Theo đó, toàn bộ dữ liệu về học bạ, kết quả rèn luyện, văn bằng và chứng chỉ sẽ được lưu trữ tập trung tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, đồng thời tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.
Lộ trình thực hiện được xác lập cụ thể:
• Từ ngày 15/5/2026: Chính thức bắt đầu cấp mã hồ sơ học tập suốt đời.
• Trước ngày 1/1/2027: Hoàn thành việc cấp mã cho toàn bộ người học trên toàn quốc.
Sự chuyển dịch này giúp tối giản hóa thủ tục hành chính và ngăn chặn triệt để tình trạng gian lận văn bằng; đồng thời tạo điều kiện cho người học cũng như cơ quan quản lý tra cứu, khai thác dữ liệu phục vụ mục đích đào tạo và tuyển dụng trong môi trường số.
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2026 sẽ đặt nền móng cho một giai đoạn giáo dục minh bạch, thực chất, gắn liền với mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân.
Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dôngXã hội - 44 phút trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độXã hội - 1 giờ trước
Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.
Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà NộiĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.
Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mớiThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.
Dùng cách này tra cứu mã số thuế cá nhân năm 2026 nhanh, thuận tiện nhấtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 không chỉ là một thủ tục hành chính mà giúp cá nhân kiểm tra tình trạng đóng thuế. Để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất cần sử dụng cách gì?
Tin sáng 1/5: Bắc Bộ ban ngày trời nắng, mát mẻ; ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm mạnh số lượng với những năm trướcĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Trong các ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Bộ GD&ĐT dự kiến cấp học bổng 37-84 triệu đồng/năm cho 15 ngành chiến lượcGiáo dục - 11 giờ trước
Bộ GD&ĐT đề xuất học bổng 3,7–8,4 triệu đồng/tháng cho sinh viên, học viên 15 ngành STEM, nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực then chốt.
Vụ tông tử vong nữ công nhân môi trường: Điều khiển xe bỏ trốn, xóa dấu vếtPháp luật - 12 giờ trước
Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.
Biển Thịnh Long ở Ninh Bình kín người, trẻ nhỏ vô tư tắm ngay khu vực nguy hiểmĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.
Mùa mưa năm nay, Hà Nội dự báo có khoảng 220 điểm ngập cục bộĐời sống - 14 giờ trước
Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vâyThời sự
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.