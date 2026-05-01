Loạt chính sách giáo dục quan trọng chính thức áp dụng từ tháng 5

Hợp nhất Điều lệ các cấp học phổ thông

Từ ngày 10/5, Điều lệ mới áp dụng cho trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là trường phổ thông) sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Điểm đáng chú ý nhất của Thông tư này là việc thay thế toàn bộ các thông tư ban hành điều lệ riêng lẻ cho từng bậc học trước đây (năm 2020). Việc hợp nhất này giúp đồng bộ hóa các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy và hoạt động sư phạm, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục liên cấp.

Theo quy định mới, loại hình trường phổ thông được phân định rõ rệt gồm:

• Trường một cấp học: Tiểu học, THCS hoặc THPT.

• Trường nhiều cấp học: Liên cấp Tiểu học - THCS; THCS - THPT hoặc Tiểu học - THCS - THPT.

• Hệ thống trường chuyên biệt: Bao gồm trường phổ thông dân tộc nội trú/bán trú; trường THPT chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; các cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật và trường giáo dưỡng.

Việc định danh rõ ràng giúp các địa phương và nhà đầu tư có hành lang pháp lý chuẩn xác trong việc xây dựng và vận hành các mô hình giáo dục phù hợp với đặc thù vùng miền và đối tượng người học.

Siết quản lý dạy thêm và thúc đẩy giáo dục STEM

Một trong những chính sách nhận được sự quan tâm lớn của dư luận là Thông tư 19 về dạy thêm, học thêm (có hiệu lực từ ngày 15/5/2026). Chính sách này thiết lập một cơ chế giám sát chặt chẽ và công khai hơn bao giờ hết.

Học sinh Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) trong giờ học trí tuệ nhân tạo - một trong những nội dung được khuyến khích phát triển theo quy định mới. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, các cá nhân, tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường bắt buộc phải đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập khi tham gia dạy thêm ngoài trường phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo chi tiết với hiệu trưởng về nội dung, địa điểm và hình thức tổ chức.

Đáng chú ý, để tăng cường tính minh bạch, UBND cấp xã có trách nhiệm thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở hoặc trên cổng thông tin điện tử để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh về hoạt động này trên địa bàn.

Đáng chú ý, chính sách mới cũng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo khi quy định: Học tăng cường ngoại ngữ, giáo dục STEM/STEAM, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực số và kỹ năng sống không thuộc phạm vi dạy thêm, học thêm. Đây là căn cứ quan trọng để các nhà trường đẩy mạnh giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh mà không gặp rào cản từ những quy định về hoạt động dạy thêm trái phép.

Tích hợp hồ sơ học tập suốt đời lên ứng dụng VNeID

Từ ngày 15/5, mỗi cá nhân trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời dựa trên số định danh cá nhân. Theo đó, toàn bộ dữ liệu về học bạ, kết quả rèn luyện, văn bằng và chứng chỉ sẽ được lưu trữ tập trung tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, đồng thời tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Lộ trình thực hiện được xác lập cụ thể:

• Từ ngày 15/5/2026: Chính thức bắt đầu cấp mã hồ sơ học tập suốt đời.

• Trước ngày 1/1/2027: Hoàn thành việc cấp mã cho toàn bộ người học trên toàn quốc.

Sự chuyển dịch này giúp tối giản hóa thủ tục hành chính và ngăn chặn triệt để tình trạng gian lận văn bằng; đồng thời tạo điều kiện cho người học cũng như cơ quan quản lý tra cứu, khai thác dữ liệu phục vụ mục đích đào tạo và tuyển dụng trong môi trường số.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2026 sẽ đặt nền móng cho một giai đoạn giáo dục minh bạch, thực chất, gắn liền với mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân.