Thái Bình: Mức hỗ trợ hàng tháng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở có thể nhận được

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo dự thảo của HĐND tỉnh Thái Bình: Mỗi thôn, tổ dân phố được thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có 03 thành viên, gồm: 01 Tổ trưởng, 01 Tổ phó và 01 Tổ viên.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự

Theo đó, Thái Bình đề xuất mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở như sau:

Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1.800.000 đồng.

Thái Bình đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Ảnh minh họa (nguồn CAND)

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng là 1.600.000 đồng.

Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng bằng 1.400.000 đồng.

Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tỉnh Thái Bình đề xuất, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng bằng 10% trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại khoản 1 điều 10 và khoản 1 điều 14 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế

Cũng theo thông tin tại dự thảo, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế bằng 03% mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mức hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội bị tai nạn dẫn đến chết

Cụ thể, Thái Bình đề xuất:

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ thì được hỗ trợ 80% kinh phí khám chữa bệnh.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân của người đó được hưởng trợ cấp tiền mai táng phí bằng 06 lần mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng.

Mức chi hỗ trợ thôi việc do thực hiện kiện toàn thống nhất lực lượng

Dự thảo của HĐND tỉnh Thái Bình nêu rõ, Công an viên thôn, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó dân phòng do kiện toàn, dôi dư không bố trí, sắp xếp được hoặc không tiếp tục tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ ở vì nguyện vọng cá nhân, được giải quyết thôi việc trước ngày 01/7/2024.

Công an viên thôn có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng mức hỗ trợ một lần, mỗi năm công tác tính bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Công an viên thôn không đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định nêu trên, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, đội phó dân phòng có thời gian công tác liên tục từ đủ 12 tháng tính đến ngày 01/7/2024 thôi việc thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ 05 tháng phụ cấp hiện hưởng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2024.