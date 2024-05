Yên Bái đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở tại một huyện có thể nhận mức hỗ trợ gần 5,5 triệu đồng/tháng GĐXH - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến mức hỗ trợ hằng tháng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn từ 3,6 - 4,2 triệu đồng/tháng. Riêng tại huyện Côn Đảo, lực lượng này được hưởng hỗ trợ thêm gần 1,3 triệu đồng/người/tháng.

Yên Bái hiện có 4.160 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Yên Bái liên quan tới nội dung trên, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 4.160 người thuộc 3 lực lượng tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (trong đó, bảo vệ dân phố 158 người, công an xã bán chuyên trách 1.213 người và Đội trưởng, Đội phó dân phòng 2.789 người).

Tiêu chí, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thành lập căn cứ vào tổng số thôn, bản, tổ dân phố hiện có trên địa bàn tỉnh. Mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, Yên Bái nêu ra 2 phương án.

Phương án 1: Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự căn cứ theo số lượng người đang tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn từng thôn, bản, tổ dân phố và căn cứ Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thuộc địa bàn phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại I có 04 người gồm Tổ trưởng, Tổ phó và 02 Tổ viên. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thuộc địa bàn phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại II, loại III có 03 người gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

Phương án 2: Số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự căn cứ theo số lượng người đang tham gia lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn từng thôn, bản, tổ dân phố và căn cứ Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thuộc địa bàn phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại I có 05 người gồm Tổ trưởng, Tổ phó và 03 Tổ viên. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thuộc địa bàn phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại II có 04 người gồm Tổ trưởng, Tổ phó và 02 Tổ viên. Mỗi Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thuộc địa bàn phân loại đơn vị hành chính cấp xã loại III có 03 người gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.

Yên Bái đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng

Theo đó, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ tại địa bàn và thời điểm thực hiện. Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng thì mức trợ cấp hàng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được điều chỉnh tương ứng.

Yên Bái đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tỉnh Yên Bái đề xuất, Tổ trưởng được hỗ trợ bằng 0,55 lần mức lương tối thiểu vùng, Tổ phó được hỗ trợ bằng 0,50 lần mức lương tối thiểu vùng và Tổ viên được hỗ trợ bằng 0,45 lần mức lương tối thiểu vùng.

Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Yên Bái đề xuất, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ bằng 10% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Trường hợp thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự không có nguyện vọng tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội sẽ được cộng vào để hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hỗ trợ bằng 100% tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Trường hợp thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự không có nguyện vọng tham gia bảo hiểm y tế hoặc đã được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật thì không được hưởng kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.