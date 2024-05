Bắc Giang đề xuất mức hỗ trợ đối với cán bộ trật tự thôn tử vong khi làm nhiệm vụ GĐXH - Theo dự thảo tờ trình của UBND tỉnh Bắc Giang, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn, tổ dân phố thuộc trường hợp bị tai nạn dẫn đến tử vong thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất bằng 53.640.000 đồng, người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 14.900.000 đồng.

Tổng số thành viên lực lượng an ninh, trật tự cơ sở sau kiện toàn

Dự kiến sau khi kiện toàn, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 953 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 2.896 thành viên, giảm biên chế 404 người so với tổng số Bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng hiện có. Dự kiến tổng số tiền chi hỗ trợ thường xuyên hàng tháng khoảng 5,727 tỷ đồng/tháng (ước tính khoảng 68,724 tỷ đồng/năm).

Mức hỗ trợ hàng tháng

Theo dự thảo lần 3 tờ trình của UBND tỉnh Bến Tre liên quan tới nội dung trên, Bến Tre đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở như sau:



Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hệ số bằng 1,2 lần mức lương cơ sở.

Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hệ số bằng 1,1 lần mức lương cơ sở.

Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự hệ số bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

Bến Tre đề xuất mức hỗ trợ hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở (Ảnh minh họa: Nguồn: CAND)





Mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Cũng tại dự thảo tờ trình, Bến Tre đề xuất, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Cụ thể, hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm y tế hàng năm. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế, đã tham gia bảo hiểm xã hội của cơ quan, đơn vị công tác hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội thì không được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.