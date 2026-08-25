Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

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Theo thông tin từ Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, ngày 19/8/2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Kỳ họp thứ 12 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm pháp luật tại Đảng bộ xã Yên Trạch.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Mông Đình Hiệu, nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch và ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai người này bị xác định vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đáng chú ý, ông Mông Đình Hiệu và ông Triệu Văn Lượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bà Hoàng Thu Trang - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên chủ trì Kỳ họp 12 - (ảnh Cổng thông tin Đảng bộ Thái Nguyên).

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên, những vi phạm của hai đảng viên này gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch.

Đối với ông Mông Đình Hiệu, nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Cũng tại Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên xem xét, kết luận giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phan Đình Phùng và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quyết Thắng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức Đảng trên còn có một số hạn chế, khuyết điểm và đã yêu cầu tiếp tục khắc phục theo quy định...

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.