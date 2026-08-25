Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ tài xế bị bảo vệ khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung

Hà Nội: Danh tính nhân viên bảo vệ hành hung dã man tài xế xe công nghệ trước cổng khu đô thị GĐXH - Công an phường Hoàng Mai (TP. Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập các bên liên quan trong vụ nam bảo vệ hành hung dã man tài xế xe công nghệ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 25/8, UBND TP Hà Nội có văn bản gửi Công an thành phố, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý vụ việc người đàn ông mặc trang phục bảo vệ hành hung tài xế xe công nghệ.



Theo UBND TP Hà Nội, vụ việc bắt nguồn từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội và báo chí vào ngày 25/8, ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ liên tục đấm, đá một tài xế công nghệ ngay tại cổng ra vào ô tô của Khu đô thị Louis City Hoàng Mai.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp cùng UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu Công an thành phố phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc một tài xế xe công nghệ bị hành hung, đồng thời phải báo cáo kết quả trước ngày 27/8.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ kết quả xử lý phải được hoàn tất và gửi về UBND thành phố trước ngày 27/8.

Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và tổng hợp báo cáo.

Hiện tại, lực lượng Công an phường Hoàng Mai đang tích cực làm việc với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân cũng như toàn bộ diễn biến của vụ xô xát.

Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã thông tin, vào sáng ngày 25/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam bảo vệ có hành vi chửi bới, dùng chân tay hành hung một tài xế xe ôm công nghệ ngay trước chốt bảo vệ cổng số 1, Khu đô thị Louis City (thuộc địa bàn phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Ảnh cắt từ Clip.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ dư luận, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc và tiến hành triệu tập các cá nhân liên quan về trụ sở để làm rõ.

Theo đó, đối tượng hành hung nam tài xế được xác định là L.X.V. (sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), là nhân viên bảo vệ đang làm việc tại Khu đô thị Louis City.

Nạn nhân là anh H.H.P. (sinh năm 2003, đăng ký thường trú tại phường Tương Mai, thành phố Hà Nội), là tài xế xe ôm công nghệ.

Hiện tại, Công an phường Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ đến người dân: Khi xảy ra các mâu thuẫn hoặc va chạm trong đời sống hàng ngày, mỗi người cần giữ vững bình tĩnh, giải quyết mọi việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không sử dụng vũ lực hay hành vi côn đồ để giải quyết tranh chấp, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác cũng như tình hình trật tự an toàn xã hội.