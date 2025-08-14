Mới nhất
Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khai trừ Đảng đối với Phó bí thư xã Phong Dụ Thượng

Thứ năm, 18:02 14/08/2025
GĐXH - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030, sau khi gây tai nạn nghiêm trọng.

Chiều ngày 14/8, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể, theo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai, sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thảo luận, phân tích, đánh giá cẩn trọng, kỹ lưỡng về nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của ông Lò Văn Mạnh.

Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết thi hành kỷ luật đối với ông Lò Văn Mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Khai trừ Đảng đối với Phó bí thư xã Phong Dụ Thượng - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Tỉnh ủy Lào Cai giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lò Văn Mạnh theo quy định.

Như trước đó Gia đình và Xã hội đã thông tin, tối 11/8, xã Phong Dụ Thượng tổ chức chương trình văn nghệ. Đến 20h30 cùng ngày, ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, lái ô tô Toyota Fortuner biển xanh BKS 21C-1927 di chuyển từ nhà hàng Nam Phong đến nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng để tham dự chương trình.

Trong quá trình lùi xe vào nhà văn hóa, ông Mạnh đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến một trẻ em tử vong và 11 người bị thương. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Mạnh vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.


Nhật Tân
