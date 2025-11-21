Thắm tình quân dân ở vùng ngập lụt

1 ngày trước

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại tỉnh Gia Lai chìm trong nước lũ. Nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng trăm hộ dân phải rời khỏi nhà để đến nơi an toàn. Trong lúc người dân đang chật vật xoay xở với lũ dữ, những chuyến xe chở cơm nóng, nhu yếu phẩm của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai và các nhóm thiện nguyện đã kịp thời vượt nước lũ, mang theo hơi ấm và sự sẻ chia đến các điểm ngập sâu.