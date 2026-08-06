Tháng 7 âm lịch 2026, khi đặt hũ gạo trong nhà cần lưu ý những điều này

5 việc nhiều người làm trong tháng 7 âm lịch với mong muốn cầu bình an GĐXH – Tháng 7 âm lịch gắn với nhiều tín ngưỡng dân gian của người Việt. Vào tháng này, mọi người nên lưu ý những điều dưới đây để cầu bình an.

Những lưu ý khi sử dụng và đặt hũ gạo trong nhà

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trong quan niệm phương Đông, gạo là nguồn lương thực không thể thiếu trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, hũ (thùng) gạo trở thành vật dụng quen thuộc trong mỗi gian bếp. Ngày nay, chất liệu làm hũ (thùng) gạo cũng đa dạng hơn không chỉ là từ nhựa mà được làm bằng sành, sứ, gỗ, inox… Trong phong thủy, chúng là một trong những vật phẩm phong thủy quan trọng tượng trưng cho sự no đủ nên việc đặt cũng có liên quan đến tài lộc của gia đình.

Trước đây, người xưa thường quan tâm đến phong thủy của những kho lương thực lớn như bồ thóc, chum thóc hay rương thóc - nơi tích trữ lương thực cho cả gia đình trong thời gian dài. Ngày nay, hũ (thùng) gạo trong căn bếp chỉ chứa lượng gạo phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, nhiều người vẫn quan niệm việc đặt hũ gạo đúng vị trí sẽ mang lại may mắn và tài lộc.

Hũ (thùng) gạo trở thành vật dụng quen thuộc trong mỗi gian bếp mang ý nghĩa phong thủy. Ảnh minh họa

Phong thủy xưa kia quan niệm, hũ (thùng) gạo thuộc hành Thổ nên cần tránh đặt ở hai hướng Đông và Đông Nam vì hành Mộc khắc Thổ. Gia chủ nên đặt hũ (thùng) gạo ở hai hướng Tây và Đông Bắc là hướng tốt thuộc hành Thổ.

Để có thể mang lại may mắn, tiền bạc cho gia đình có thể dán một chữ Hán là chữ "phúc" lên trên hũ gạo. Việc làm này sẽ mang lại nhiều vận may cho gia đình, giúp mọi thành viên trong nhà hòa hợp hơn.

Có nên bổ sung gạo ngay khi hũ (thùng) gạo hết một nửa?

Việc quan niệm ngay khi thùng gạo còn một nửa cần bổ sung gạo ngay, theo chuyên gia điều này không thực sự cần thiết. Nguyên tắc cần làm là hết lượng cũ hãy bổ sung mới để tránh cho tình trạng gạo để lâu bị giảm chất lượng. Việc liên tục đổ gạo mới lên phần gạo cũ, lượng gạo phía dưới sẽ tồn quá lâu, vừa làm giảm độ thơm ngon vừa dễ bị nấm mốc khi bảo quản không tốt.

Trong khi đó, nhà phong thủy Hà Thanh (Viện Nghiên cứu Ứng dụng Tiềm năng con người) có chia sẻ, có nhiều người còn có quan niệm phải đặt thùng gạo cách xa bếp lửa. Tuy nhiên, trong điều kiện nhà ở hiện nay điều này không còn phù hợp. Hệ tủ bếp hiện đại đã tách biệt mặt bếp với các khoang chứa bên dưới nên việc thùng gạo đặt gần bếp hoặc nằm trong hộc tủ dưới bếp không ảnh hưởng nếu bảo đảm khô ráo và thông thoáng.

Riêng với gạo dùng trong lễ cúng chúng sinh vào tháng 7 âm lịch, nhiều địa phương có tập tục sau khi cúng sẽ rải ra ngoài để bố thí, chứ không đổ trở lại hũ (thùng) gạo. Đây là nét văn hóa tín ngưỡng dân gian, không phải quy định bắt buộc.

Cách bảo quản gạo đúng cách

Theo chuyên gia, thay vì quá lo lắng về phong thủy đặt hũ (thùng) gạo, mọi người nên chú ý hơn tới bảo quản để đảm bảo chất lượng. Gạo được bảo quản tốt không chỉ giữ chất lượng lương thực mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Thực tế hũ (thùng) gạo được đặt ở nơi khô ráo cũng giúp tránh ẩm thấp, hạn chế bị ẩm mốc. Ngoài ra, gia chủ cần lưu ý đặt thùng gạo ở vị trí kín đáo, sạch sẽ và thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày; có nắp đậy kín nhằm hạn chế chuột, gián, côn trùng xâm nhập. Trong trường hợp hũ (thùng) gạo bị nứt, vỡ cần sửa chữa hoặc thay mới để bảo đảm chất lượng bảo quản.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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