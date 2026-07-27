Nữ diễn viên miền Bắc là "phú bà nhiều nhà", làm cơ ngơi bằng container đẹp như truyện cổ tích
GĐXH - Không chọn cách "chìa khóa trao tay" nhàn hạ, hai vợ chồng cô cùng người thân đã tự mình thực hiện rất nhiều công đoạn cực nhọc để thổi hồn vào không gian sống mới.
Diễn viên Hoàng Kim Ngọc (sinh năm 1990) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi tiếng nhất với vai Uyên (vợ Thành) trong phim truyền hình ăn khách Về nhà đi con. Không chỉ là một nghệ sĩ thực lực tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cô còn là một doanh nhân kiêm nhà sáng tạo nội dung thành đạt, sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội.
Gần đây, "phú bà" miền Bắc khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ hành trình bỏ phố về vùng đồi núi, tự tay dựng xây một căn nhà container độc đáo. Không chọn cách "chìa khóa trao tay" nhàn hạ, hai vợ chồng cô cùng người thân đã tự mình thực hiện rất nhiều công đoạn cực nhọc để thổi hồn vào không gian sống mới.
Hiện tại Hoàng Kim Ngọc rất thành công trong vai trò doanh nhân. Với sự năng động của mình, cô sớm sử hữu khối tài sản nhiều người mơ ước. Trước đó, nữ diễn viên từng biết đến khi sống cùng gia đình trong biệt thự rộng 137 m2 trị giá 24 tỷ đồng thuộc khu đô thị cao cấp trên đường Hàm Nghi (Hà Nội).
Khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch 2026 và 3 điều cần kiêng kỵ gia chủ nên nắm để hút tài lộcKhông gian sống -
GĐXH – Ngày mai 28/7 là ngày Rằm tháng 6 âm lịch 2026. Chuyên gia cho biết, nên chọn các khung giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 6 âm lịch 2026 và cần tránh 3 điều cần kiêng kỵ dưới đây để hút tài lộc.
Ngoài làm mát, công dụng bất ngờ của quạt điện ít ai biếtỞ -
GĐXH - Nhiều người chỉ nghĩ quạt điện dùng để làm mát, nhưng trên thực tế, thiết bị này còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày. Dưới đây là những công dụng phổ biến và hữu ích nhất.
Tuyệt chiêu "hack" bếp sạch bóng dành riêng cho hội chị em bận rộnỞ -
GĐXH - Giữ nhà bếp gọn gàng và vệ sinh không chỉ giúp không gian sống thêm thẩm mỹ mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
Bí quyết ngủ ngon và thải độc phòng ngủ nhờ những chậu cây quen thuộcỞ -
GĐXH - Thay vì chỉ dựa vào máy lọc không khí, bạn có thể tận dụng sức mạnh của thiên nhiên để tạo ra một không gian sống trong lành, tràn đầy sức sống. Trong bài viết này, hãy khám phá loại cây lọc không khí được khuyên dùng.
Tuyệt chiêu xử lý bồ hóng sạch tận gốc, không lo nhiễm khuẩn thực phẩmỞ -
GĐXH - Sự xuất hiện của bồ hóng trong không gian sống thường khiến nhiều người khó chịu, đặc biệt khi chúng sinh sôi ở những khu vực ẩm thấp, thiếu vệ sinh.
Mách bạn cách khử mùi thuốc lá trong phòng sạch bóng chỉ sau 5 phútỞ -
GĐXH - Việc loại bỏ hoàn toàn mùi khói ám vào sơn tường và đồ nội thất chưa bao giờ là điều dễ. Bài viết này sẽ hướng dẫn các cách khử mùi thuốc lá trong phòng một cách khoa học, an toàn và nhanh chóng nhất, giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn.
Bí quyết cải tạo không gian sống nhanh gọn, siêu tiết kiệmỞ -
GĐXH - Chỉ với vài thay đổi nhỏ, thông minh và cực kỳ dễ áp dụng dưới đây, bạn hoàn toàn có thể cải tạo không gian sống của mình một cách nhanh gọn, đẹp mắt mà lại siêu tiết kiệm chi phí.
Không khí trong nhà bị ô nhiễm, hãy trồng ngay loại cây này để bảo vệ sức khỏeỞ -
GĐXH - Không chỉ tạo không gian xanh cho căn nhà, nhiều loại cây còn giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng, bảo vệ sức khỏe.
Cựu người mẫu Việt nổi tiếng từng gây xôn xao về nghề dọn vệ sinh, ở nhà sang bên MỹKhông gian sống -
GĐXH - Hiện tại vợ chồng cô đang sống trong một ngôi nhà lớn, rộng rãi, bên ngoài có khu vườn rộng tại tiểu bang Tennessee. Qua hình ảnh được cựu người mẫu chia sẻ có thể thấy, khu vực gia đình cô sinh sống hiện đại, khá yên tĩnh, tập trung nhiều dân cư.
Trường hợp nào không nên sử dụng máy tạo ẩm trong phòng điều hòa?Ở -
GĐXH - Mặc dù máy tạo ẩm có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí trong một số trường hợp, nhưng không phải lúc nào thiết bị này cũng cần thiết. Dưới đây là những tình huống bạn nên cân nhắc trước khi sử dụng.