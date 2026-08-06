Người trồng sử quân tử nên đặc biệt lưu ý điều này kẻo "rước họa" vào người

Cây sử quân tử có đặc điểm gì?

Theo trang thông tin Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, cây sử quân tử có tên khoa học là Fructus Quisqualis Indica L, thuộc họ bàng (Combretaceae). Trong dân gian, sử quân tử thường được gọi với nhiều tên khác nhau như: quả giun, sử quân, dây giun, quả nấc, mác giáo thun, mạy lăng cường.

Sử quân tử thuộc họ thân leo, hoa mọc thành chùm với nhiều màu sắc khác nhau từ trắng, phớt hồng, hồng và đỏ. Hoa sử quân tử thơm nhẹ. Quả sử quân tử có hình trái xoan, đầu trên nhọn, phía dưới hơi tròn. Khi chín quả có màu nâu sẫm, mặt cắt ngang quả hình sao 5 cánh.

Cây sử quân tử ý nghĩa gì trong phong thủy?

Thông tin trên VTC News, cây sử quân tử biểu trưng cho người chính trực học thức cao. Sử quân tử là loại cây kiên cường sống trong môi trường khắc nghiệt, không cần chăm bón nhiều. Sức sống của sử quân tử rất mạnh mẽ như người anh hùng gặp khó khăn vẫn vươn lên.

Sử quân tử thuộc họ thân leo, hoa mọc thành chùm với nhiều màu sắc khác nhau từ trắng, phớt hồng, hồng và đỏ.

Sử quân tử mang lại năng lượng dương cho gia chủ, mang lại thịnh vượng may mắn. Sử quân tử đại diện cho con đường học vấn hanh thông thành đạt, công danh thuận lợi.

Sử quân tử có màu hoa đẹp, hoa đa dạng sai hoa, lại dễ trồng nên bạn hoàn toàn có thể trồng chúng trong nhà. Sử quân tử ưa sáng nên trồng cây ở ban công nhiều nắng, tầng thượng hoặc phía trước nhiều sáng. Càng nhiều nắng hoa sử quân tử càng nở nhiều càng đẹp. Với ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, sử quân tử trồng trong nhà mang lại vận may cho gia chủ.

Trồng sử quân tử nên đặc biệt lưu ý gì?

Cắt bớt nhánh tránh để cây quấn quá sát đường điện ngoài trời

Nhiều nhà tận dụng sử quân tử để phủ cổng, leo lên mái che hoặc kéo dài dọc ban công tầng cao. Cây leo nhanh nên đôi khi chỉ vài tháng đã vươn sát dây điện, điều hòa hoặc mái tôn. Đây là điều rất nhiều người chủ quan trong mùa hè.

Nhiều nhà tận dụng sử quân tử để phủ cổng, leo lên mái che hoặc kéo dài dọc ban công tầng cao.

Khi thời tiết nắng gắt, mái tôn hấp nhiệt mạnh khiến phần thân và lá áp sát dễ bị khô cháy, héo cục bộ. Nếu cây quấn quá sát đường điện ngoài trời còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa bão xuất hiện. Chưa kể giàn cây quá nặng nước vào mùa mưa hè có thể làm võng khung sắt hoặc gây áp lực lên phần mái che cũ.

Giải pháp tốt nhất là định hướng giàn ngay từ đầu, dùng khung chắc chắn và giữ khoảng cách an toàn với hệ thống điện. Khi cây phát triển mạnh, nên kiểm tra định kỳ để cắt bớt nhánh leo sai hướng.

Thường xuyên cắt tỉa

Sử quân tử phát triển nhanh, thường thành bụi rậm rạp, lại có mùi thơm nên dễ bị sâu róm và muỗi vào trú ngụ. Nếu trồng sử quân tử thành giàn leo trước nhà cần chú ý xử lý sâu róm bằng cách xịt nước áp lực mạnh hoặc bằng thuốc.

Sử quân tử thường có nhiều hoa, màu sắc sặc sỡ và có mùi thơm dễ chịu.

Người trồng cũng nên thường xuyên cắt tỉa và dùng gậy đánh động để tránh rắn rết, muỗi trú ẩn gây hại cho gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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