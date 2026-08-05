Tháng 'cô hồn': Đặt muối ở 4 vị trí này trong nhà giúp trừ tà, tăng tài lộc

Muối đặt ở 4 góc nhà trong phong thủy

Theo VTC News, với người xưa, muối rất quý giá. Nó từng là mặt hàng đặc biệt bị đánh thuế riêng - thuế muối. Những người buôn lậu muối bị trị tội nặng. Với vị mặn mòi, muối không chỉ là gia vị không thể thiếu trong bữa ăn mà còn giúp bảo quản thực phẩm trong thời gian dài và có khả năng làm sạch rất tốt.

Vì thế, trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, muối được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, hấp thụ năng lượng tiêu cực, đem lại may mắn.

Theo phong thủy Phùng Gia, 4 góc nhà đại diện cho tứ phương (Đông, Tây, Nam, Bắc) và hệ thống "tứ trụ" nâng đỡ ngôi nhà. Việc đặt muối ở 4 góc nhà mục đích là để "trấn giữ" và thanh lọc năng lượng ngay tại các điểm yếu này, ngăn chặn khí xấu lan tỏa khắp không gian sống.

Trong phong thủy, việc đặt muối ở 4 góc nhà mục đích là để "trấn giữ" và thanh lọc năng lượng ngay tại các điểm yếu này, ngăn chặn khí xấu lan tỏa khắp không gian sống.

Mặc dù không trực tiếp mang lại tiền bạc, nhưng việc thanh lọc môi trường sống giúp gia chủ có tâm trí sáng suốt, sức khỏe ổn định. Khi "thân khỏe tâm an", bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn, từ đó có thể gián tiếp cải thiện vận khí và tài lộc.

Vị trí đặt muối trong nhà

Trong bếp

Bếp chính là "trạm tiếp tế năng lượng" của gia đình. Người xưa tin rằng "Thần Bếp" hay còn gọi là Táo Quân đang trông coi mọi thứ.

Giờ đây chúng ta không còn thờ cúng Thần Bếp mà thường cúng Táo Quân 1 - 2 lần trong năm nhưng mọi người đều nhất trí rằng, ngôi nhà thực sự cần có sự ấm áp của việc nổi lửa, nấu ăn.

Nhà bếp là nơi chế biến thức ăn và thường mang nhiều năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình. Đặt lọ muối trong nhà bếp không chỉ giúp thanh lọc không gian mà còn mang lại sự thịnh vượng và bình an.

Nếu muốn tăng hiệu quả tài lộc, bạn nên xếp thêm 6 đồng xu phong thủy theo hình tròn trên mặt muối (trong phong thủy gọi là hũ muối phong thủy).

Các góc phòng

Thông tin trên VTV, trước khi thanh lọc bằng muối, cần đảm bảo nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng, bởi muối rất nhạy cảm với năng lượng xung quanh. Có thể áp dụng một số cách sau: Pha muối với nước sạch, cho vào bình xịt rồi phun nhẹ khắp các phòng để làm sạch năng lượng.

Rắc một lớp muối mỏng trước cửa ra vào hoặc quanh khu vực cần cải thiện sinh khí. Đặt bát muối nhỏ ở các góc phòng vào ban đêm, sau 2 - 3 ngày thì bỏ đi.

Trong phòng khách

Phòng khách là trung tâm của ngôi nhà, nơi gia đình quây quần và tiếp khách, nên không gian này cần có sự cân bằng và hài hòa về mặt phong thủy. Đặt lọ muối ở phòng khách sẽ giúp thu hút vượng khí, mang lại thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình.

Phòng làm việc

Phòng làm việc cần có sự tập trung và năng lượng tích cực để giúp gia chủ phát huy tối đa khả năng sáng tạo và làm việc hiệu quả. Đặt lọ muối trong phòng làm việc sẽ giúp thanh lọc không gian, loại bỏ căng thẳng và mang lại sự cân bằng tinh thần.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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