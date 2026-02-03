Mới nhất
Thành bại của một đời người: Hóa ra không nằm ở tiền bạc mà gói gọn trong 2 chữ quyết định này

Thứ ba, 14:27 03/02/2026 | Gia đình
Mai Anh
Mai Anh
GĐXH - Bạn đã bao giờ tự hỏi, sự thành công hay thất bại của một đời người thực chất đã được định đoạt từ chính những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày?

Đời người giống như một chuyến hành trình dài, có người chạy nhanh, có người đi chậm, nhưng điều thực sự quyết định bạn có thể đi bao xa không nằm ở đôi giày bạn đi, mà nằm ở chính cơ thể và nội tâm của bạn. Sức khỏe là nền tảng, tâm thái là hướng đi – thiếu một trong hai, hành trình ấy khó lòng trọn vẹn.

2 điều quyết định nên thành bại của một đời người

1. Sức khỏe: Không phải là lựa chọn, mà là trách nhiệm bắt buộc

Sức khỏe không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của sự kiên trì bền bỉ ngày qua ngày. Mỗi ngày dành 30 phút vận động, bớt một chút dầu mỡ trong khẩu phần ăn, duy trì nhịp sinh hoạt điều độ... Những việc tưởng chừng nhỏ bé này lại chính là nguồn nhiên liệu giúp bạn có đủ năng lượng để theo đuổi ước mơ.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có hơn 10 triệu người tử vong sớm do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh. Con số này nhắc nhở chúng ta một sự thật phũ phàng: Sức khỏe không phải là một sự lựa chọn thêm thắt, nó là điều kiện bắt buộc. Không có sức khỏe, mọi dự định hay tham vọng cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Thành bại của một đời người: Hóa ra không nằm ở tiền bạc mà gói gọn trong 2 chữ quyết định này - Ảnh 1.

Sức khỏe là kết quả của sự luyện tập bền bỉ và lối sống lành mạnh. Ảnh minh họa

2. Tâm thái: Kim chỉ nam quyết định chất lượng sống

Nếu sức khỏe là nền móng thì tâm thái chính là hướng đi. Đứng trước cùng một khó khăn, có người chọn oán trách, nhưng cũng có người chọn nỗ lực.

Các nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng: Một tâm thái tích cực không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn tác động trực tiếp đến tuổi thọ. Một người lạc quan thường sống lâu hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn so với người luôn chìm đắm trong u sầu. Tâm thái không chỉ là sự ổn định về cảm xúc, mà còn là sự thấu hiểu và chấp nhận cuộc sống một cách bao dung.

Thành bại của một đời người: Hóa ra không nằm ở tiền bạc mà gói gọn trong 2 chữ quyết định này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thay đổi nhỏ, kết quả lớn

Nhiều người lầm tưởng rằng khỏe mạnh là không có bệnh, tâm thái tốt là không lo âu. Thực tế, sức khỏe là sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần; tâm thái là khả năng tự chữa lành và hòa giải với chính mình.

Làm sao để nuôi dưỡng thói quen lành mạnh?

Hãy bắt đầu ngay hôm nay: Uống thêm một ly nước, bớt nhìn màn hình điện thoại một chút, đi bộ thêm vài trăm bước. Những thay đổi nhỏ này sẽ tích tiểu thành đại, tạo nên một bước ngoặt lớn cho cơ thể.

Làm sao để điều chỉnh tâm thái?

Hãy học cách buông bỏ, học cách biết ơn và học cách làm hòa với chính mình. Phương pháp "Chánh niệm" (Mindfulness) – dành ra 10 phút mỗi ngày để ngồi tĩnh lặng, cảm nhận hơi thở – là một cách cực kỳ hiệu quả. Bạn sẽ nhận ra rằng, sự bình yên nội tại thực ra dễ đạt được hơn bạn tưởng.

Đừng nóng vội: Sự thay đổi của cơ thể và tâm trí cần có thời gian. Đừng ép mình phải hoàn hảo ngay lập tức.

Sai lầm thường gặp: Cho rằng sức khỏe chỉ cần dựa vào thuốc thang, còn tâm thái chỉ cần vài lời an ủi nhất thời. Thực tế, cả hai đều cần sự "tu dưỡng" tự thân.

Thành bại của một đời người: Hóa ra không nằm ở tiền bạc mà gói gọn trong 2 chữ quyết định này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Hai điều quan trọng nhất đời người không phải là tiền tài hay địa vị, mà chính là Sức khỏe và Tâm thái. Chúng có vẻ bình thường, nhưng vào những thời điểm then chốt nhất, chính chúng sẽ quyết định quỹ đạo cuộc đời bạn.

Bạn đang mải miết chạy theo những bộn bề của cuộc sống mà quên mất tiếng nói bên trong mình? Hãy dừng lại một chút, quan tâm đến cơ thể và cảm xúc của mình từ hôm nay để mỗi ngày trôi qua đều thực sự ý nghĩa.

Bạn đã từng có trải nghiệm nào về việc thay đổi thói quen hay tâm thái giúp cuộc sống tốt đẹp hơn chưa? Hãy cùng chia sẻ câu chuyện của bạn ở phần bình luận để cùng lan tỏa lối sống tích cực nhé!

