Về già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người này
GĐXH - Càng về già, càng cần biết buông bỏ những mối quan hệ chỉ làm mình hao tổn. Đặc biệt là 3 kiểu người dưới đây, dù từng thân đến mấy, tốt nhất cũng nên để họ ở lại trong quá khứ.
Đời người ngắn chẳng tày gang, đi qua hành trình hơn ba vạn ngày, nếm đủ đắng cay mặn ngọt, chúng ta mới chợt nhận ra: Nói dài thì cũng chỉ hơn ba vạn ngày, nói ngắn lại đủ để nếm trải đủ vị mặn ngọt buồn vui. Đi đến nửa sau cuộc đời, nhiều người mới chợt hiểu: thứ đáng trân trọng nhất không phải ánh mắt của thiên hạ, mà là sự bình yên trong chính lòng mình. Vì thế, càng về già, càng cần biết buông bỏ những mối quan hệ chỉ làm mình hao tổn.
Đặc biệt là 3 kiểu người dưới đây, dù từng thân đến mấy, tốt nhất cũng nên để họ ở lại trong quá khứ.
Về già, 3 kiểu người nên tránh
Đừng gặp lại người cũ: có duyên mà không có phận
Trong sâu thẳm lòng mỗi người, thường có một bóng hình khó quên: Có thể là mối tình đầu dang dở, cũng có thể là người từng yêu nhưng không thể đi cùng đến cuối đời. Ký ức ấy giống như chiếc gai nhỏ, không chạm thì thôi, chạm vào lại âm ỉ đau.
Nhưng lỡ rồi thì là lỡ. Thời gian không quay lại, gương vỡ khó lành.
Nếu cả hai nay đều đã có gia đình, việc gặp lại càng không nên. Không ít người nhân danh “bù đắp tiếc nuối”, lấy cớ “ôn chuyện xưa”, để rồi cảm xúc cũ trỗi dậy, phá vỡ sự bình yên hiện tại, làm tổn thương người bạn đời đang lặng lẽ ở bên mình.
Chỉ vì phút cô đơn trống trải mà quên đi trách nhiệm gia đình, cuối cùng chính là phụ bạc cuộc sống đang có. Thứ đáng quý nhất không phải là giấc mộng cũ, mà là người đang cùng ta sẻ chia lạnh ấm mỗi ngày. Đừng để một lần gặp gỡ không cần thiết hủy hoại hạnh phúc khó khăn mới có được.
Đừng gặp lại bạn cũ đã không còn chung giá trị sống
Người xưa nói: “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu” (Chân lý khác nhau không thể cùng nhau bàn bạc). Không cùng quan điểm sống, cố gắng gắn bó chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.
Người trộm cắp không thấy mình sai, kẻ dơ bẩn chẳng tự cho mình bẩn. Trong thế giới của kẻ này, người tử tế đôi khi lại trở thành “có lỗi”. Khoảng cách lớn nhất giữa con người với nhau chưa bao giờ là địa lý, mà là nhận thức.
Khi còn trẻ, ai cũng muốn quen biết thật nhiều người. Nhưng càng lớn tuổi mới càng thấm: ở bên người không cùng tần số là một kiểu hành hạ. Bạn nói đọc sách để mở mang đầu óc, họ bảo kiếm tiền mới là thực tế. Bạn thấy cuộc sống cần chiều sâu, họ chỉ quan tâm hơn thua trước mắt. Nói thêm một câu cũng thành dư thừa.
Tuổi già, thời gian và năng lượng đều quý giá. Hà tất phải đem chúng tiêu hao vào những mối quan hệ không thể đồng hành? Thà một mình thảnh thơi, còn hơn ở cạnh nhau mà mỏi mệt.
Đừng gặp những người thân nhưng sống quá thực dụng, lạnh nhạt
Hai chữ “họ hàng” vốn dĩ gợi sự ấm áp, nhưng thực tế có những người mang danh ruột thịt, mà tình nghĩa còn chẳng bằng người dưng.
Với kiểu thân thích nặng lợi ích, bạn chỉ có thể hết lần này đến lần khác thất vọng. Khi bạn còn thế lực, còn giúp được họ, họ tỏ ra ân cần, ngọt ngào. Nhưng lúc bạn sa sút, không còn giá trị lợi dụng, họ lập tức quay lưng, tránh xa, sợ bị liên lụy.
Trong mắt họ, tình thân không thắng nổi lợi ích. Chỉ cần đụng đến quyền lợi cá nhân, mối quan hệ thân thiết đến đâu cũng có thể trở mặt. Giao du với những người như vậy, chỉ khiến bạn ức chế, mệt mỏi và sống ngày càng nặng nề.
Thời gian trôi nhanh, tóc bạc lúc nào chẳng hay. Đến tuổi này, ai cũng nên hiểu rõ điều mình thực sự theo đuổi. Không cần cố làm hài lòng tất cả, càng không cần sống theo ánh nhìn của người khác.
Có những người nên được giữ lại trong ký ức, chứ không cần xuất hiện trong hiện tại. Có những mối quan hệ, buông tay mới là cách tử tế nhất với chính mình.
Nửa đời sau, hãy dành thời gian và chân thành cho người xứng đáng, sống cuộc sống mình mong muốn, bình thản và an yên. Đó mới là lựa chọn khôn ngoan nhất của tuổi già.
Top cung hoàng đạo giữ chữ tín nhất: Nói ra là làm, không bao giờ 'bốc phét'Gia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây chính là đại diện tiêu biểu cho kiểu người "nói là làm", hiếm khi khoác lác hay hứa suông.
Bí mật của người già sống thảnh thơi: Không tiêu 3 loại tiền, không gần 3 kiểu ngườiGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Tuổi 60 không chỉ là cột mốc của nghỉ hưu, mà còn là điểm chuyển mình quan trọng trong cách sống.
Tôi từ chối chăm cháu, con dâu phán: 'Mẹ làm bà nội kiểu gì thế?'Gia đình - 4 giờ trước
Con trai và con dâu có thể giận tôi, trách móc tôi nhưng tôi tin rằng, đây là quyết định đúng đắn. Tôi muốn sống cuộc đời của mình, tận hưởng tuổi già an nhàn.
Người khôn ngoan thường giữ im lặng, người dại thường giữ cái tôiGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Không phải người nói hay nhất mới là người giỏi nhất. Người khôn ngoan thường giữ im lặng, chờ đúng thời điểm và để giá trị tự lên tiếng. Đó là bản lĩnh của những người thành công bền vững.
Vợ bán nhà không báo chồng: Cái giá của 7 năm hôn nhân đầy tuyệt vọngChuyện vợ chồng - 19 giờ trước
GĐXH - Chỉ đến khi nhận được thông báo phải rời khỏi nơi đang sinh sống, người chồng mới sững sờ biết rằng vợ đã âm thầm bán nhà.
'Nam xem tai, nữ nhìn miệng': Dặn con trước khi chọn bạn đời, câu nói xưa này nhất định phải hiểu cho đúngGia đình - 20 giờ trước
GĐXH - Thực tế, “xem” ở đây không phải là nhìn ngoại hình, mà là mượn những biểu hiện bên ngoài để soi chiếu bên trong tính cách – thứ quyết định chất lượng của một mối quan hệ lâu dài.
Đi làm mới biết: Đây là 3 cung hoàng đạo mạnh mẽ, quyết đoán nhất công sởGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong môi trường làm việc đầy áp lực và cạnh tranh, một số cung hoàng đạo lại luôn nổi bật trong mắt đồng nghiệp nhờ sự mạnh mẽ, quyết đoán và ý chí không dễ khuất phục.
Bán nhà lấy tiền cho con khởi nghiệp rồi phải đi ở trọ: Bài học cay đắng về '3 lá chắn' cuối cùng của người giàGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người xưa thường bảo "trẻ cậy cha, già cậy con", nhưng trong xã hội hiện đại, chân lý ấy đôi khi lại trở thành một cái bẫy nghiệt ngã nếu người già quá mù quáng.
Người ta về hưu đi du lịch, tôi phải trông cháu, chăm con, vất vả hơn hồi đi làmGia đình - 1 ngày trước
Trong khi bạn bè đang du lịch khắp nơi để tận hưởng thú vui hưu trí, ông già 68 tuổi là tôi phải đầu tắt mặt tối chăm cháu, giúp con, chuyến đi chơi nào cũng bị hủy.
58 tuổi, kiệt sức và trắng tay sau khi bán nhà cho con cưới vợ: Đây là cái giá đắt tôi phải trả vì buông lỏng tài chính quá sớmChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Năm nay tôi 58 tuổi. Tôi viết những dòng này không phải để than vãn, mà để coi đây là một lời cảnh báo thẳng thắn cho những người đã và đang bước vào tuổi trung niên: Nếu về già mà mất nhà - hết tiền - không còn quyền quyết định, thì mọi hy sinh trước đó đều có thể trở thành vô nghĩa.
Muốn giàu có và hạnh phúc hơn, phụ nữ nên sửa ngay 4 thói quen này trước khi quá muộnChuyện vợ chồng
GĐXH - Giàu có và hạnh phúc không tự nhiên mà có, đôi khi chỉ vì vài thói quen nhỏ nhưng kéo dài lại khiến phụ nữ mãi loay hoay với tiền bạc và cảm xúc. Nếu sớm nhận ra và thay đổi 4 điều này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang hướng tích cực hơn rất nhiều.