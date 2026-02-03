Mới nhất
Về già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người này

Thứ ba, 10:42 03/02/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Càng về già, càng cần biết buông bỏ những mối quan hệ chỉ làm mình hao tổn. Đặc biệt là 3 kiểu người dưới đây, dù từng thân đến mấy, tốt nhất cũng nên để họ ở lại trong quá khứ.

Đời người ngắn chẳng tày gang, đi qua hành trình hơn ba vạn ngày, nếm đủ đắng cay mặn ngọt, chúng ta mới chợt nhận ra: Nói dài thì cũng chỉ hơn ba vạn ngày, nói ngắn lại đủ để nếm trải đủ vị mặn ngọt buồn vui. Đi đến nửa sau cuộc đời, nhiều người mới chợt hiểu: thứ đáng trân trọng nhất không phải ánh mắt của thiên hạ, mà là sự bình yên trong chính lòng mình. Vì thế, càng về già, càng cần biết buông bỏ những mối quan hệ chỉ làm mình hao tổn.

Đặc biệt là 3 kiểu người dưới đây, dù từng thân đến mấy, tốt nhất cũng nên để họ ở lại trong quá khứ.

Về già, 3 kiểu người nên tránh

Đừng gặp lại người cũ: có duyên mà không có phận

Trong sâu thẳm lòng mỗi người, thường có một bóng hình khó quên: Có thể là mối tình đầu dang dở, cũng có thể là người từng yêu nhưng không thể đi cùng đến cuối đời. Ký ức ấy giống như chiếc gai nhỏ, không chạm thì thôi, chạm vào lại âm ỉ đau.

Nhưng lỡ rồi thì là lỡ. Thời gian không quay lại, gương vỡ khó lành.

Về già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người này - Ảnh 1.

Đừng nên gặp lại người cũ để cuộc sống "nổi sóng". Ảnh minh họa

Nếu cả hai nay đều đã có gia đình, việc gặp lại càng không nên. Không ít người nhân danh “bù đắp tiếc nuối”, lấy cớ “ôn chuyện xưa”, để rồi cảm xúc cũ trỗi dậy, phá vỡ sự bình yên hiện tại, làm tổn thương người bạn đời đang lặng lẽ ở bên mình.

Chỉ vì phút cô đơn trống trải mà quên đi trách nhiệm gia đình, cuối cùng chính là phụ bạc cuộc sống đang có. Thứ đáng quý nhất không phải là giấc mộng cũ, mà là người đang cùng ta sẻ chia lạnh ấm mỗi ngày. Đừng để một lần gặp gỡ không cần thiết hủy hoại hạnh phúc khó khăn mới có được.

Đừng gặp lại bạn cũ đã không còn chung giá trị sống

Người xưa nói: “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu” (Chân lý khác nhau không thể cùng nhau bàn bạc). Không cùng quan điểm sống, cố gắng gắn bó chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.

Người trộm cắp không thấy mình sai, kẻ dơ bẩn chẳng tự cho mình bẩn. Trong thế giới của kẻ này, người tử tế đôi khi lại trở thành “có lỗi”. Khoảng cách lớn nhất giữa con người với nhau chưa bao giờ là địa lý, mà là nhận thức.

Về già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người này - Ảnh 2.

Người không có cùng "tần số" đừng nên gặp. Ảnh minh họa

Khi còn trẻ, ai cũng muốn quen biết thật nhiều người. Nhưng càng lớn tuổi mới càng thấm: ở bên người không cùng tần số là một kiểu hành hạ. Bạn nói đọc sách để mở mang đầu óc, họ bảo kiếm tiền mới là thực tế. Bạn thấy cuộc sống cần chiều sâu, họ chỉ quan tâm hơn thua trước mắt. Nói thêm một câu cũng thành dư thừa.

Tuổi già, thời gian và năng lượng đều quý giá. Hà tất phải đem chúng tiêu hao vào những mối quan hệ không thể đồng hành? Thà một mình thảnh thơi, còn hơn ở cạnh nhau mà mỏi mệt.

Đừng gặp những người thân nhưng sống quá thực dụng, lạnh nhạt

Hai chữ “họ hàng” vốn dĩ gợi sự ấm áp, nhưng thực tế có những người mang danh ruột thịt, mà tình nghĩa còn chẳng bằng người dưng.

Với kiểu thân thích nặng lợi ích, bạn chỉ có thể hết lần này đến lần khác thất vọng. Khi bạn còn thế lực, còn giúp được họ, họ tỏ ra ân cần, ngọt ngào. Nhưng lúc bạn sa sút, không còn giá trị lợi dụng, họ lập tức quay lưng, tránh xa, sợ bị liên lụy.

Trong mắt họ, tình thân không thắng nổi lợi ích. Chỉ cần đụng đến quyền lợi cá nhân, mối quan hệ thân thiết đến đâu cũng có thể trở mặt. Giao du với những người như vậy, chỉ khiến bạn ức chế, mệt mỏi và sống ngày càng nặng nề.

Về già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người này - Ảnh 3.

Hãy gặp những người có giá trị sống tương tự, biết quan tâm và hiểu mình. Ảnh minh họa

Thời gian trôi nhanh, tóc bạc lúc nào chẳng hay. Đến tuổi này, ai cũng nên hiểu rõ điều mình thực sự theo đuổi. Không cần cố làm hài lòng tất cả, càng không cần sống theo ánh nhìn của người khác.

Có những người nên được giữ lại trong ký ức, chứ không cần xuất hiện trong hiện tại. Có những mối quan hệ, buông tay mới là cách tử tế nhất với chính mình.

Nửa đời sau, hãy dành thời gian và chân thành cho người xứng đáng, sống cuộc sống mình mong muốn, bình thản và an yên. Đó mới là lựa chọn khôn ngoan nhất của tuổi già.

Về già, dù thân thiết đến mấy cũng đừng gặp 3 kiểu người này - Ảnh 4.Tuổi già mới thấm: Chỗ dựa lớn nhất không phải con cái, mà là nắm chắc hai điều này

GĐXH - Người già khôn ngoan hiểu rằng, muốn sống thảnh thơi và không trở thành gánh nặng, nhất định phải nắm chặt hai "vốn liếng" quan trọng nhất của đời mình.

