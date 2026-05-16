Con trai ca sĩ Đăng Khôi sở hữu gương mặt 'nam thần', mới 14 tuổi đã cao 1m7

Thứ bảy, 16:00 16/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
GĐXH - Con trai cả của ca sĩ Đăng Khôi gây bất ngờ khi ở tuổi 14 sở hữu chiều cao 1m7, gương mặt điển trai như "nam thần", hứa hẹn là một "soái ca" trong tương lai.

Nhân dịp ra mắt MV “Khi con gọi là ba” và đạt được những thành công ban đầu, ca sĩ Đăng Khôi đã có những bài viết, hình ảnh chia sẻ cảm xúc của mình khi thực hiện sản phẩm âm nhạc. Đặc biệt, anh bày tỏ niềm hạnh phúc về gia đình, món quà vô giá đó là những người con của vợ chồng nam ca sĩ.

"Cảm ơn các con, vì đã xuất hiện trong cuộc đời bố" đó là điều mà ca sĩ Đăng Khôi muốn nói với các con của mình. Trong niềm hạnh phúc ấy, Đăng Khôi đã nhận ra một điều: "Có lẽ khi làm bố, người ta mới hiểu rằng không chỉ các con được nuôi lớn bằng thời gian… mà chính người làm bố cũng đang được nuôi lớn bằng tình yêu của con mỗi ngày".

"Năm 2012, Ken đến với bố như một món quà đầu tiên của hành trình làm ba. Đó là lần đầu tiên bố hiểu cảm giác được nghe một tiếng khóc nhỏ giữa đêm, lần đầu tiên bối rối khi bế con, và lần đầu tiên nhận ra rằng cuộc sống của mình từ đây đã không còn chỉ dành cho riêng mình nữa. Mọi thứ bắt đầu xoay quanh một sinh linh bé nhỏ", Đăng Khôi viết về người con trai cả.

"Năm 2015, Đăng Anh chào đời. Khi ấy, bố đã bắt đầu quen với việc làm ba hơn một chút, nhưng lại học thêm một bài học mới: cách để trái tim mình đủ rộng, để có thể yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn mà không bị vơi đi. Nhà mình thêm rộn vang tiếng cười, có thêm những ngày bận rộn, và cũng có thêm những khoảnh khắc khiến bố hiểu rằng tình yêu không hề bị chia đôi, mà chỉ ngày càng lớn lên cùng với các con yêu của bố", Đăng Khôi viết về người con trai thứ hai.

"Đến năm 2024, Kai xuất hiện bên đời bố mẹ khi bố đang tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" như một sự tiếp nối rất đẹp của hành trình ấy. Không còn là những bỡ ngỡ ban đầu, cũng không còn quá nhiều lo lắng như trước, mà là một cảm giác rất rõ ràng: Bố hiểu mình đang đi cùng các con trên một chặng đường dài, nơi mỗi ngày đều là một lần học cách yêu thương nhiều hơn một chút", Đăng Khôi chia sẻ khi có thêm người con út.

Những lời chia sẻ chứa chan tình yêu thương của Đăng Khôi với các con đã nhanh chóng nhận được sự sẻ chia từ người thân, bạn bè và người yêu mến anh. Người hâm mộ cũng dành sự quan tâm nhiều đến Ken, người con cả của ca sĩ Đăng Khôi có sức hút mạnh mẽ.

Ken tên thật là Nguyễn Đăng Khang, nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất. Ở tuổi 14, con trai đầu lòng của Đăng Khôi hiện cao hơn 1m7, gương mặt sáng và phong thái chững chạc. Nhiều khán giả nhận xét Đăng Khang giống bố thời trẻ. Cậu bé có làn da trắng, răng khểnh duyên và đường nét gương mặt được dự đoán trở thành “soái ca” tương lai.

Được biết, Đăng Khang hiện theo học tại trường THCS Đinh Thiện Lý ở TP.HCM. Cậu bé có tính cách hướng nội, sống tình cảm, chững chạc từ nhỏ và không có thiên hướng nghệ thuật như bố.

Đăng Khôi và Thủy Anh đã đồng hành hơn 20 năm. Hiện cặp sao có ba con trai gồm Đăng Khang, Đăng Anh và bé út Kai (Anh Tài).

