Thêm loại quả bán đầy chợ Việt, tốt cho đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Người bệnh tiểu đường ăn su su có tốt không?

Su su là loại quả vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Một trong những đặc điểm nổi bật của loại quả này là hàm lượng dinh dưỡng cao. Trung bình trong một quả su su 203g có chứa 2g đạm, 4g chất xơ (14% nhu cầu chất xơ hằng ngày). Ngoài ra, trong su su còn có vitamin C, vitamin B9, vitamin K, vitamin B6, mangan, đồng, kẽm, kali, magie.

Bên cạnh dinh dưỡng cao, su su chứa ít calo, ít chất béo và natri... do đó, loại quả này có thể có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa

5 lợi ích khi người bệnh tiểu đường ăn su su

Giúp kiểm soát đường huyết

Su su có hàm lượng carbs thấp và nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs của bạn, làm giảm đáp ứng với đường sau khi ăn. Su su cũng hỗ trợ quá trình kiểm soát lượng đường trong máu thông qua insulin. Kháng insulin là tình trạng xảy ra khi các tế bào ít nhạy cảm với insulin – là một loại hormone điều chỉnh lượng đường máu, điều này dẫn đến tăng đường máu dần dần và cuối cùng có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.

Nghiên cứu cho thấy các loại hợp chất thực vật tự nhiên độc đáo trong su su có thể đóng vai trò làm tăng tác dụng của insulin bằng cách ức chế tác dụng của những enzyme cản trở việc kiểm soát đường máu và bệnh tiểu đường type 2.

Cải thiện sức khoẻ tim mạch

Ăn su su có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch như huyết áp cao, cholesterol cao và lưu lượng máu kém. Nghiên cứu trên động vật chỉ ra rằng các hợp chất trong su su có thể giúp thư giãn mạch máu, giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa myricetin có trong quả su su cũng được chứng minh là có tác dụng giảm cholesterol.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ chức năng gan

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ thừa được tích tụ vào mô gan. Quá nhiều chất béo trong gan của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của gan.

Cả hai nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật đều cho thấy rằng chiết xuất su su có thể chống lại sự tích tụ chất béo trong gan, do đó có khả năng ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Chống oxy hóa

Su su có nhiều chất chống oxy hóa, một trong số đó là vitamin C. Ngoài khả năng chống oxy hóa, vitamin C là chất cần thiết để sản xuất collagen, một trong những protein chính được tìm thấy trong da của bạn. Collagen thường được ghi nhận mang lại cho làn da vẻ ngoài săn chắc, trẻ trung. Do đó, việc bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu vitamin C như su su có thể giúp giảm các dấu hiệu lão hóa rõ rệt.

Hỗ trợ sức khoẻ tiêu hoá

Hệ tiêu hóa chịu trách nhiệm cho nhiều chức năng thiết yếu của cơ thể như giải độc, miễn dịch, tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng. Theo Healthline, tiêu thụ trái cây và rau quả như su su có thể tăng cường chức năng hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thực phẩm giàu flavonoid như su su hỗ trợ các enzym tiêu hóa loại bỏ và bài tiết các chất cặn bã trong đường tiêu hóa. Hơn nữa, chất xơ trong su su có thể giúp duy trì lợi khuẩn đường ruột.

Người bệnh tiểu đường ăn su su bao nhiêu là đủ?

Ảnh minh họa

Người mắc bệnh tiểu đường khi ăn su su nên lưu ý một số điểm. Như đã nói ở trên, su su có chứa carbohydrate, do đó nên kiểm soát lượng su su ăn vào trong ngày. Khuyến cáo lượng su su ăn hàng ngày là khoảng 1/2 cân đến 1 cân (tương đương 250g đến 500g).

Chỉ nên ăn su su được chế biến với ít dầu mỡ, không nêm nếm gia vị quá nhiều và tránh ăn các món su su xào hoặc ăn kèm với các loại nước chấm có chứa đường.

Để giảm tác động của carbohydrate trong su su đến đường huyết, nên kết hợp ăn su su với các loại thực phẩm giàu chất xơ, protein và chất béo như cá, tôm, trứng, đậu, nấm, rau củ quả.

