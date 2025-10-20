Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ
GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.
Giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng nay (20/10) ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau cú lao dốc tại phiên cuối cùng của cuối tuần qua.
Theo đó, bạc Phú Quý mở phiên bán ra ở mức 54,506 triệu đồng/kg, sau đó lần lượt tăng lên các ngưỡng 54,799 – 54,959 và hiện đang neo ở mức 54,693 triệu đồng/kg. Mức giá này nhỉnh hơn đáng kể so với vùng giá đáy phiên cuối tuần trước.
Tương tự, thương hiệu bạc Ancarat cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, từ 53,996 triệu đồng/kg lên 54,156 triệu đồng/kg, tương đương 2,059 triệu đồng/lượng.
Theo ghi nhận, sáng nay các thương hiệu bạc trong nước đã mở lại việc tiếp nhận đơn đặt hàng sau thời gian tạm ngừng cuối tuần qua, tuy nhiên vẫn hạn chế số lượng và khối lượng mỗi khách hàng do nhu cầu mua vào tăng mạnh.
Riêng Sacombank-SBJ chưa đưa ra thông báo giới hạn đơn hàng, song mức giá niêm yết của thương hiệu này hiện vẫn cao hơn hai đơn vị còn lại, ở mức 2,037 – 2,088 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng cho thấy tín hiệu hồi phục, khi giá niêm yết đã vượt ngưỡng 52 USD/oz, trong khi giá chốt phiên cuối tuần trước chỉ quanh 50 USD/oz.
Đà phục hồi này được giới phân tích đánh giá là phản ứng điều chỉnh kỹ thuật, sau nhịp giảm mạnh kéo dài từ giữa tháng 10, khi thị trường kim loại quý toàn cầu chịu ảnh hưởng từ biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.
Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji đầu tuần ra sao?Giá cả thị trường - 3 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu tăng nhẹ trở lại.
Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.
Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda có thiết kế đẹp long lanh cùng mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe quốc dân.
Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều xe gia đình MPV cỡ nhỏ như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid... đều được giảm giá tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng trong tháng 10/2025.
Giá vàng hôm nay rơi tự doGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giới phân tích đã phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng trong tuần tới.
Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ hoa Quảng Bá càng trở nên nhộn nhịp. Tiểu thương cho biết họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phải bán hàng xuyên ngày đêm để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh.
Chung cư Hà Nội tăng giá gấp đôi sau hơn 3 năm, khu vực nào đang tăng mạnh nhất?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội ở một số khu vực đáng chú ý: Đống Đa dẫn đầu với mức tăng 111% (giá bán phổ biến 86 triệu đồng/m2), tiếp đến là Thanh Trì tăng 119% (59 triệu đồng/m2), Gia Lâm tăng 114% lên 64 triệu đồng/m2, Bắc Từ Liêm tăng 110% (84 triệu đồng/m2)...
Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục tăng cao, giá vàng nhẫn lập đỉnh ở mức gần 160 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới hạ nhiệt.
Giá bạc hôm nay ngày 18/10: Thị trường quốc tế 'lao dốc' giữa đêm, trong nước 'sập sàn' từ 57 triệu đồng xuống còn hơn 54 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Thị trường bạc quốc tế ghi nhận giá đảo chiều mạnh giữa đêm qua (17/10, theo giờ Việt Nam), kéo theo đà giảm sâu của giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng cuối tuần.
Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầuGiá cả thị trường - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.
Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầuGiá cả thị trường
GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.