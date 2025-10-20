Mới nhất
Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Thứ hai, 12:25 20/10/2025
GĐXH - Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng nay (20/10) ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau cú lao dốc tại phiên cuối cùng của cuối tuần qua. 

Theo đó, bạc Phú Quý mở phiên bán ra ở mức 54,506 triệu đồng/kg, sau đó lần lượt tăng lên các ngưỡng 54,799 – 54,959 và hiện đang neo ở mức 54,693 triệu đồng/kg. Mức giá này nhỉnh hơn đáng kể so với vùng giá đáy phiên cuối tuần trước.

Tương tự,  thương hiệu bạc Ancarat cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, từ 53,996 triệu đồng/kg lên 54,156 triệu đồng/kg, tương đương 2,059 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 20 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau cú lao dốc - Ảnh 1.

Sau cú "lao dốc" chốt phiên cuối tuần vừa qua, thị trường bạc trong nước sáng nay (20/10) ghi nhận đà phục hồi nhẹ, giá bán ra tăng từ mức 54,506 triệu đồng/kg lên 54,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,051 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, sáng nay các  thương hiệu bạc trong nước đã mở lại việc tiếp nhận đơn đặt hàng sau thời gian tạm ngừng cuối tuần qua, tuy nhiên vẫn hạn chế số lượng và khối lượng mỗi khách hàng do nhu cầu mua vào tăng mạnh.

Riêng Sacombank-SBJ chưa đưa ra thông báo giới hạn đơn hàng, song mức giá niêm yết của thương hiệu này hiện vẫn cao hơn hai đơn vị còn lại, ở mức 2,037 – 2,088 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường quốc tế,  giá bạc cũng cho thấy tín hiệu hồi phục, khi giá niêm yết đã vượt ngưỡng 52 USD/oz, trong khi giá chốt phiên cuối tuần trước chỉ quanh 50 USD/oz.

Đà phục hồi này được giới phân tích đánh giá là phản ứng điều chỉnh kỹ thuật, sau nhịp giảm mạnh kéo dài từ giữa tháng 10, khi thị trường kim loại quý toàn cầu chịu ảnh hưởng từ biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá bạc hôm nay 20 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau cú lao dốc - Ảnh 2.

Giá bạc niêm yết của Ancarat sáng nay ghi nhận có sự phục hồi nhẹ.

Giá bạc hôm nay 20 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau cú lao dốc - Ảnh 3.

Giá bạc niêm yết của Phú Quý sáng nay ghi nhận có sự phục hồi nhẹ.

Giá bạc hôm nay 20 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau cú lao dốc - Ảnh 4.

Biểu đồ giá mua vào - bán ra bạc vật chất của Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 20 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau cú lao dốc - Ảnh 5.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng cho thấy tín hiệu hồi phục, khi giá niêm yết đã vượt ngưỡng 52 USD/oz, trong khi giá chốt phiên cuối tuần trước chỉ quanh 50 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 20 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau cú lao dốc - Ảnh 6.TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 20 / 10: Thị trường phục hồi nhẹ sau cú lao dốc - Ảnh 7.Chuyên gia Tài chính ngân hàng TS. Nguyễn Trí Hiếu: Nên đánh thuế mua bán vàng dựa trên lợi nhuận

GĐXH - Chuyên gia kinh tế đồng tình với quan điểm của Chính phủ về thu thuế mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch và hạn chế đầu cơ vàng.

 

KHÁNH DƯƠNG
Tags:

