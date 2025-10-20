Giá bạc hôm nay ngày 20/10: Sau cú 'lao dốc', thị trường bạc đầu tuần phục hồi nhẹ

Giá bạc trong nước tại các phiên điều chỉnh sáng nay (20/10) ghi nhận sự phục hồi nhẹ sau cú lao dốc tại phiên cuối cùng của cuối tuần qua.

Theo đó, bạc Phú Quý mở phiên bán ra ở mức 54,506 triệu đồng/kg, sau đó lần lượt tăng lên các ngưỡng 54,799 – 54,959 và hiện đang neo ở mức 54,693 triệu đồng/kg. Mức giá này nhỉnh hơn đáng kể so với vùng giá đáy phiên cuối tuần trước.

Tương tự, thương hiệu bạc Ancarat cũng ghi nhận mức tăng nhẹ, từ 53,996 triệu đồng/kg lên 54,156 triệu đồng/kg, tương đương 2,059 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận, sáng nay các thương hiệu bạc trong nước đã mở lại việc tiếp nhận đơn đặt hàng sau thời gian tạm ngừng cuối tuần qua, tuy nhiên vẫn hạn chế số lượng và khối lượng mỗi khách hàng do nhu cầu mua vào tăng mạnh.

Riêng Sacombank-SBJ chưa đưa ra thông báo giới hạn đơn hàng, song mức giá niêm yết của thương hiệu này hiện vẫn cao hơn hai đơn vị còn lại, ở mức 2,037 – 2,088 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng cho thấy tín hiệu hồi phục, khi giá niêm yết đã vượt ngưỡng 52 USD/oz, trong khi giá chốt phiên cuối tuần trước chỉ quanh 50 USD/oz.

Đà phục hồi này được giới phân tích đánh giá là phản ứng điều chỉnh kỹ thuật, sau nhịp giảm mạnh kéo dài từ giữa tháng 10, khi thị trường kim loại quý toàn cầu chịu ảnh hưởng từ biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ.

Giá bạc niêm yết của Ancarat sáng nay ghi nhận có sự phục hồi nhẹ.

Giá bạc niêm yết của Phú Quý sáng nay ghi nhận có sự phục hồi nhẹ.

Biểu đồ giá mua vào - bán ra bạc vật chất của Phú Quý trong 7 ngày qua.

