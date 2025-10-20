Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Thứ hai, 16:49 20/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.

Chồng Việt Hương cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' t - Ảnh 1.Hồng Đào sau ly hôn ở tuổi trung niên: Lao động chăm chỉ, không thúc giục 2 con gái lập gia đình

GĐXH - Hồng Đào ở tuổi U70, chị vẫn lao động chăm chỉ, cống hiến cho nghệ thuật và không thúc giục con gái lấy chồng.

Theo thống kê từ trang web độc lập về số liệu doanh thu phim chiếu rạp Box Office Vietnam, bộ phim "Cục vàng của ngoại" chỉ sau 3 ngày khởi chiếu đã mang về doanh thu vượt hơn 30 tỷ.

Hiện tại, "Cục vàng của ngoại" cũng chính là bộ phim Việt đang duy trì vị trí đầu bảng phòng vé sau cuối tuần đầu khởi chiếu, đánh bại các bom tấn nước ngoài khác. Nằm trong khuôn khổ hành trình quảng bá phim cũng như đáp lại sự yêu thương của khán giả hâm mộ, dàn diễn viên của phim: Nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Băng Di, Đạo diễn Khương Ngọc cùng các diễn viên nhí trong phim liên tục thực hiện các buổi giao lưu với khán giả tại các rạp ở khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 25, 26/10 tới các diễn viên sẽ có mặt để giao lưu với khán giả tại các cum rạp chiếu phim khu vực miền Tây.

Chồng Việt Hương cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' t - Ảnh 2.

Vợ chồng Việt Hương trong lễ ra mắt phim.

Đáng chú ý, tối qua 19/10, nhà sản xuất đã thực hiện một suất chiếu đặc biệt dành cho các bà, các mẹ tại rạp CGV Sư Vạn Hạnh cùng thưởng thức bộ phim "Cục vàng của ngoại". Sự kiện này đã thu hút chú ý đông đảo và được hưởng ứng rất nhiều từ khán giả lớn tuổi. Có những khán giả dẫu đã độ tuổi 80 vẫn đến tham dự và khóc cười theo từng nhân vật, biến cố trong phim.

Vì cận kề ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, đạo diễn Khương Ngọc cũng đã dành tặng nhiều lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bà, các mẹ, các chị và các em. Riêng diễn viên Việt Hương được chồng mình - nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.

Chồng Việt Hương cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' t - Ảnh 3.

Việt Hương trong vai bà Hậu phim "Cục vàng của ngoại".

Việt Hương tiết lộ: “Ông xã ngày nào cũng tập tành và thực hiện món quà này để dành tặng cho tôi. Thật sự rất thương và cảm động”. Nhạc sĩ Hoài Phương cũng đã có những chia sẻ riêng: “Ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng đối với Phương còn là ngày sinh nhật của mẹ, là bà nội của Elyza. Và đặc biệt hơn nữa, con dâu Việt Hương của mẹ lại vừa ra mắt bộ phim về người bà thân yêu - "Cục vàng của ngoại". Ước gì mẹ còn đây để xem được bộ phim này. Chắc mẹ sẽ khóc sưng mắt quá. ‘Ngoại yêu con’ là ca khúc chính thức của phim "Cục vàng của ngoại" mà nhạc sĩ Hoài Phương đã cover để dành tặng cho mẹ yêu cũng như cho cô vợ bé bỏng của mình”.

"Cục vàng của ngoại" - một bộ phim tâm lý gia đình là mảnh ghép ký ức của nhiều người Việt. Cách yêu thương của người lớn dành con, cháu và ghi lại hành trình của những đứa cháu từng lớn lên trong tình thương của bà, từng cảm thấy mình bị thiên vị, từng giận dỗi, rồi đến khi trưởng thành mới hiểu: tất cả đều là yêu thương.

Với cách kể mộc mạc, nhiều chi tiết “rất Việt”, bộ phim không chỉ khơi dậy hoài niệm mà còn phản ánh tinh tế cách thế hệ trước nuôi dạy, yêu thương và gìn giữ gia đình.

Chồng Việt Hương cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' t - Ảnh 4.

Hình ảnh đời thực của Việt Hương.

Bộ phim "Cục vàng của ngoại" chính thức công chiếu từ ngày 17/10/2025 tại tất cả các hệ thống rạp trên toàn quốc. Hiện phim được phân loại từ 13 tuổi trở lên.

Chồng Việt Hương cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' t - Ảnh 5.Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thực

GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tình

Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.

'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'

'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.

Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phan Đinh Tùng và các ca sĩ “Điểm hẹn tài năng” mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, lan tỏa năng lượng xanh tích cực.

Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret Garden

Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret Garden

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Huyền thoại Secret Garden đã khiến gần 4000 khán giả Việt thổn thức với 20 nhạc phẩm bất hủ nổi tiếng khắp thế giới của ban nhạc Bắc Âu này.

Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sử

Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sử

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.

Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc

Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạc

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.

Xem nhiều

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mới

Xem - nghe - đọc
Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc
Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Xem - nghe - đọc
Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top