Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
GĐXH - Nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.
Theo thống kê từ trang web độc lập về số liệu doanh thu phim chiếu rạp Box Office Vietnam, bộ phim "Cục vàng của ngoại" chỉ sau 3 ngày khởi chiếu đã mang về doanh thu vượt hơn 30 tỷ.
Hiện tại, "Cục vàng của ngoại" cũng chính là bộ phim Việt đang duy trì vị trí đầu bảng phòng vé sau cuối tuần đầu khởi chiếu, đánh bại các bom tấn nước ngoài khác. Nằm trong khuôn khổ hành trình quảng bá phim cũng như đáp lại sự yêu thương của khán giả hâm mộ, dàn diễn viên của phim: Nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Băng Di, Đạo diễn Khương Ngọc cùng các diễn viên nhí trong phim liên tục thực hiện các buổi giao lưu với khán giả tại các rạp ở khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 25, 26/10 tới các diễn viên sẽ có mặt để giao lưu với khán giả tại các cum rạp chiếu phim khu vực miền Tây.
Đáng chú ý, tối qua 19/10, nhà sản xuất đã thực hiện một suất chiếu đặc biệt dành cho các bà, các mẹ tại rạp CGV Sư Vạn Hạnh cùng thưởng thức bộ phim "Cục vàng của ngoại". Sự kiện này đã thu hút chú ý đông đảo và được hưởng ứng rất nhiều từ khán giả lớn tuổi. Có những khán giả dẫu đã độ tuổi 80 vẫn đến tham dự và khóc cười theo từng nhân vật, biến cố trong phim.
Vì cận kề ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, đạo diễn Khương Ngọc cũng đã dành tặng nhiều lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bà, các mẹ, các chị và các em. Riêng diễn viên Việt Hương được chồng mình - nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.
Việt Hương tiết lộ: “Ông xã ngày nào cũng tập tành và thực hiện món quà này để dành tặng cho tôi. Thật sự rất thương và cảm động”. Nhạc sĩ Hoài Phương cũng đã có những chia sẻ riêng: “Ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng đối với Phương còn là ngày sinh nhật của mẹ, là bà nội của Elyza. Và đặc biệt hơn nữa, con dâu Việt Hương của mẹ lại vừa ra mắt bộ phim về người bà thân yêu - "Cục vàng của ngoại". Ước gì mẹ còn đây để xem được bộ phim này. Chắc mẹ sẽ khóc sưng mắt quá. ‘Ngoại yêu con’ là ca khúc chính thức của phim "Cục vàng của ngoại" mà nhạc sĩ Hoài Phương đã cover để dành tặng cho mẹ yêu cũng như cho cô vợ bé bỏng của mình”.
"Cục vàng của ngoại" - một bộ phim tâm lý gia đình là mảnh ghép ký ức của nhiều người Việt. Cách yêu thương của người lớn dành con, cháu và ghi lại hành trình của những đứa cháu từng lớn lên trong tình thương của bà, từng cảm thấy mình bị thiên vị, từng giận dỗi, rồi đến khi trưởng thành mới hiểu: tất cả đều là yêu thương.
Với cách kể mộc mạc, nhiều chi tiết “rất Việt”, bộ phim không chỉ khơi dậy hoài niệm mà còn phản ánh tinh tế cách thế hệ trước nuôi dạy, yêu thương và gìn giữ gia đình.
Bộ phim "Cục vàng của ngoại" chính thức công chiếu từ ngày 17/10/2025 tại tất cả các hệ thống rạp trên toàn quốc. Hiện phim được phân loại từ 13 tuổi trở lên.
Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tìnhXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng (Doãn Quốc Đam) lo sợ bị phát hiện ngoại tình nên chủ động thú tội với vợ.
'Không cần nói nhiều' mang về chiến thắng cho Top 11 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Áp lực nhân đôi trong Công diễn 2 khi đối đầu với 2 nhóm nhạc từ Hàn Quốc và Nhật Bản đòi hỏi các "Tân binh toàn năng" Việt phải nỗ lực hết sức để chiến thắng.
Phan Đinh Tùng tái xuất cùng Quang Anh, Ngọc Yến trong 'Chuyến xe âm nhạc xanh'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phan Đinh Tùng và các ca sĩ “Điểm hẹn tài năng” mang đến hành trình âm nhạc rực rỡ, lan tỏa năng lượng xanh tích cực.
Gần 4000 khán giả thổn thức hình ảnh quê hương Việt Nam hiện lên trên nền nhạc của Secret GardenXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Huyền thoại Secret Garden đã khiến gần 4000 khán giả Việt thổn thức với 20 nhạc phẩm bất hủ nổi tiếng khắp thế giới của ban nhạc Bắc Âu này.
Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sửXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.
Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng caoXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.
Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chứcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.
Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.
Huyền thoại Secret Garden mong khán giả tìm thấy sự bình an trong tâm hồn từ âm nhạcXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Bội đôi huyền thoại Secret Garden đã có cuộc gặp mặt với truyền thông Việt Nam và trong cuộc gặp gỡ này, họ đã nhắn gửi thông điệp ý nghĩa đến khán giả.
Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mớiXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...