Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Theo thống kê từ trang web độc lập về số liệu doanh thu phim chiếu rạp Box Office Vietnam, bộ phim "Cục vàng của ngoại" chỉ sau 3 ngày khởi chiếu đã mang về doanh thu vượt hơn 30 tỷ.

Hiện tại, "Cục vàng của ngoại" cũng chính là bộ phim Việt đang duy trì vị trí đầu bảng phòng vé sau cuối tuần đầu khởi chiếu, đánh bại các bom tấn nước ngoài khác. Nằm trong khuôn khổ hành trình quảng bá phim cũng như đáp lại sự yêu thương của khán giả hâm mộ, dàn diễn viên của phim: Nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Băng Di, Đạo diễn Khương Ngọc cùng các diễn viên nhí trong phim liên tục thực hiện các buổi giao lưu với khán giả tại các rạp ở khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 25, 26/10 tới các diễn viên sẽ có mặt để giao lưu với khán giả tại các cum rạp chiếu phim khu vực miền Tây.

Vợ chồng Việt Hương trong lễ ra mắt phim.

Đáng chú ý, tối qua 19/10, nhà sản xuất đã thực hiện một suất chiếu đặc biệt dành cho các bà, các mẹ tại rạp CGV Sư Vạn Hạnh cùng thưởng thức bộ phim "Cục vàng của ngoại". Sự kiện này đã thu hút chú ý đông đảo và được hưởng ứng rất nhiều từ khán giả lớn tuổi. Có những khán giả dẫu đã độ tuổi 80 vẫn đến tham dự và khóc cười theo từng nhân vật, biến cố trong phim.

Vì cận kề ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, đạo diễn Khương Ngọc cũng đã dành tặng nhiều lời chúc tốt đẹp nhất đến với các bà, các mẹ, các chị và các em. Riêng diễn viên Việt Hương được chồng mình - nhạc sĩ Hoài Phương cover ca khúc “Ngoại yêu con”, nhạc phim "Cục Vàng của ngoại" dành tặng nhân ngày đặc biệt này.

Việt Hương trong vai bà Hậu phim "Cục vàng của ngoại".

Việt Hương tiết lộ: “Ông xã ngày nào cũng tập tành và thực hiện món quà này để dành tặng cho tôi. Thật sự rất thương và cảm động”. Nhạc sĩ Hoài Phương cũng đã có những chia sẻ riêng: “Ngày 20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng đối với Phương còn là ngày sinh nhật của mẹ, là bà nội của Elyza. Và đặc biệt hơn nữa, con dâu Việt Hương của mẹ lại vừa ra mắt bộ phim về người bà thân yêu - "Cục vàng của ngoại". Ước gì mẹ còn đây để xem được bộ phim này. Chắc mẹ sẽ khóc sưng mắt quá. ‘Ngoại yêu con’ là ca khúc chính thức của phim "Cục vàng của ngoại" mà nhạc sĩ Hoài Phương đã cover để dành tặng cho mẹ yêu cũng như cho cô vợ bé bỏng của mình”.

"Cục vàng của ngoại" - một bộ phim tâm lý gia đình là mảnh ghép ký ức của nhiều người Việt. Cách yêu thương của người lớn dành con, cháu và ghi lại hành trình của những đứa cháu từng lớn lên trong tình thương của bà, từng cảm thấy mình bị thiên vị, từng giận dỗi, rồi đến khi trưởng thành mới hiểu: tất cả đều là yêu thương.

Với cách kể mộc mạc, nhiều chi tiết “rất Việt”, bộ phim không chỉ khơi dậy hoài niệm mà còn phản ánh tinh tế cách thế hệ trước nuôi dạy, yêu thương và gìn giữ gia đình.

Hình ảnh đời thực của Việt Hương.

Bộ phim "Cục vàng của ngoại" chính thức công chiếu từ ngày 17/10/2025 tại tất cả các hệ thống rạp trên toàn quốc. Hiện phim được phân loại từ 13 tuổi trở lên.