Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Dự báo thời điểm người dân Thủ đô 'rét cóng' do không khí lạnh bao trùm
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh tăng cường tràn về nhiệt độ Hà Nội giảm sâu về đêm và sáng sớm. Có ngày nhiệt độ ban đêm ở mức 10 độ, cảm giác rét cóng.
Dự báo thời tiết Hà Nội
Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh dồn dập tăng cường xuống miền Bắc khiến trời lạnh về đêm và sáng sớm.
Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
Thời tiết Hà Nội hôm nay: Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Còn ban ngày trời nắng hanh, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 24-26 độ.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới
Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh Thủ đô trở rét. Trời quang, ban ngày có nắng đẹp và khô ráo. Tuy nhiên ban đêm trời rét. Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất 25-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 10 độ C.
Dự báo đêm 27/11 là thời điểm lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này. Nhiệt độ cảm nhận có thể xuống khoảng 10 độ C, trời rét cóng. Ban ngày trời khô hanh.
Từ 28/11 trở đi, thời tiết Hà Nội tiếp tục duy trì mức nhiệt ban đêm 12-14 độ C, trời rét. Ban ngày, trời ấm hơn và có nắng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội chính xác 3 ngày tới (từ 26-29/11)
Thứ Tư, ngày 26/11/2025: Trời quang, không mưa. Trời rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 14-24 độ. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 11 độ.
Thứ Năm, ngày 27/11/2025. Trời quang, không mưa. Trời rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động 16-24 độ. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 10 độ.
Thứ Sáu, ngày 28/11: Trời quang, không mưa. Trời rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 14-24 độ. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 12-14 độ.
