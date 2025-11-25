Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Dự báo thời điểm người dân Thủ đô 'rét cóng' do không khí lạnh bao trùm

Thứ ba, 07:00 25/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do không khí lạnh tăng cường tràn về nhiệt độ Hà Nội giảm sâu về đêm và sáng sớm. Có ngày nhiệt độ ban đêm ở mức 10 độ, cảm giác rét cóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh dồn dập tăng cường xuống miền Bắc khiến trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 25/11 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ. Còn ban ngày trời nắng hanh, mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 24-26 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Dự báo thời điểm người dân Thủ đô 'rét cóng' do không khí lạnh bao trùm - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội rét sâu, buổi đêm rét buốt.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh Thủ đô trở rét. Trời quang, ban ngày có nắng đẹp và khô ráo. Tuy nhiên ban đêm trời rét. Nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rõ rệt. Nhiệt độ cao nhất 25-26 độ C, nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 10 độ C.

Dự báo đêm 27/11 là thời điểm lạnh nhất trong đợt không khí lạnh này. Nhiệt độ cảm nhận có thể xuống khoảng 10 độ C, trời rét cóng. Ban ngày trời khô hanh.

Từ 28/11 trở đi, thời tiết Hà Nội tiếp tục duy trì mức nhiệt ban đêm 12-14 độ C, trời rét. Ban ngày, trời ấm hơn và có nắng. Nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội chính xác 3 ngày tới (từ 26-29/11)

Thứ Tư, ngày 26/11/2025: Trời quang, không mưa. Trời rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 14-24 độ. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 11 độ.

Thứ Năm, ngày 27/11/2025. Trời quang, không mưa. Trời rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động 16-24 độ. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 10 độ.

Thứ Sáu, ngày 28/11: Trời quang, không mưa. Trời rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày dao động từ 14-24 độ. Ban đêm nhiệt độ thấp nhất có thể hạ xuống 12-14 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 12?

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 12?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi không khí lạnh liên tiếp tràn về?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi không khí lạnh liên tiếp tràn về?

Cùng chuyên mục

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi ro

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để tránh rủi ro

Đời sống - 5 phút trước

GĐXH - Theo dõi tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Tý để nhận biết rủi ro trong công việc, tài lộc và tình cảm. Hãy chủ động hành động để thu hút vận may.

Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõ

Những địa điểm không được đăng ký thường trú mới, hàng triệu người dân nên nắm rõ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đăng ký thường trú là thủ tục xác nhận nơi cư trú ổn định, lâu dài của công dân với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, Luật Cư trú 2020 quy định rõ nhiều địa điểm không được đăng ký thường trú.

Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

Tặng bằng khen cho người đàn ông dũng cảm cứu hơn 40 người ở rốn lũ Hòa Thịnh

Đời sống - 2 giờ trước

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa quyết định tặng bằng khen cho người đàn ông 51 tuổi vì đã có hành động dũng cảm cứu hơn 40 người tại rốn lũ Hòa Thịnh.

Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?

Tháng sinh Âm lịch và bí mật tài lộc: Bạn có nằm trong nhóm may mắn?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào những tháng Âm lịch này sở hữu vận may đặc biệt, càng trưởng thành càng thành công, sự nghiệp hanh thông và được quý nhân phù trợ.

Mô hình đa nền tảng: Bước ngoặt lớn của báo chí Thái Nguyên – Bắc Kạn

Mô hình đa nền tảng: Bước ngoặt lớn của báo chí Thái Nguyên – Bắc Kạn

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - 6 cơ quan báo chí Thái Nguyên – Bắc Kạn hợp nhất thành Báo và Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên, mở ra mô hình truyền thông hiện đại, đa nền tảng và hướng tới chuyển đổi số.

Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11

Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.

Trả lại gần nửa cây vàng trong áo khoác quyên góp cho vùng lũ

Trả lại gần nửa cây vàng trong áo khoác quyên góp cho vùng lũ

Đời sống - 1 ngày trước

Phân loại áo quần gửi vùng lũ, nhóm phụ nữ ở xã Vĩnh Linh phát hiện gần nửa cây vàng trong một chiếc áo khoác và báo công an để tìm trả chủ nhân.

Kịp thời giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Kịp thời giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Rạng sáng 24/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong nhà dân ở phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và kịp thời đưa các nạn nhân thoát nạn.

Bật mí nguyên nhân khiến lũ lớn, lũ lịch sử đồng loạt xuất hiện trên nhiều sông ở miền Trung

Bật mí nguyên nhân khiến lũ lớn, lũ lịch sử đồng loạt xuất hiện trên nhiều sông ở miền Trung

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến hiện tượng mưa lớn kéo dài và lũ dâng nhanh bất thường trên diện rộng ở miền Trung, chuyên gia khí tượng thủy văn có nhận định nguyên nhân gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, cơn bão số 15 trong năm 2025. Dự báo khu vực Nam Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng.

Xem nhiều

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú, tạm trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú, tạm trú

Đời sống

GĐXH - Để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, người dân cần đáp ứng các điều kiện gì? Dưới đây là các thông tin chi tiết mời bạn đọc tham khảo.

Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11

Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11

Đời sống
Chỉ cần xem ngày sinh Âm lịch là biết gia đình có vượng phát hay không

Chỉ cần xem ngày sinh Âm lịch là biết gia đình có vượng phát hay không

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi trẻ phải chịu nhiều thử thách nhưng hậu vận nhận trái ngọt

Đời sống
4 con giáp vô 'trúng mạch vàng' tài lộc, đón tin vui trên mọi mặt trận vào tuần cuối tháng 11

4 con giáp vô 'trúng mạch vàng' tài lộc, đón tin vui trên mọi mặt trận vào tuần cuối tháng 11

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top