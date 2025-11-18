Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thứ ba, 15:53 18/11/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo dự báo thời tiết Hà Nội của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, thời tiết Hà Nội trời rét kèm mưa. Sau đó, thời tiết Hà Nội thay đổi không mưa, trời có nắng mức nhiệt tăng dần.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ và trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trưa và chiều 18/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3 – 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 – 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11 ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế trời chuyển lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh:

• Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 12–15 độ.

• Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 9–12 độ.

• Vùng núi cao: có nơi dưới 5 độ.

• Quảng Trị và Huế: 17-19 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mưa, mưa rào. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”? - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, trời rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh Thủ đô tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa rào. Mức nhiệt thấp nhất từ 12-17 độ.

Sau đó thời tiết Hà Nội có sự chuyển biến khi trời có mây, không mưa, hửng nắng. Mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”? - Ảnh 2.

Bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ Tư, ngày 19/11/2025: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 12-17 độ.

Thứ Năm, ngày 20/11/2025: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 13-20 độ.

Thứ Sáu, ngày 21/11/2025: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-22 độ.

Thứ Bảy, ngày 22/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 13-23 độ.

Chủ nhật, ngày 23/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 13-24 độ.

Thứ Hai, ngày 24/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 14-25 độ.

Thứ Ba, ngày 25/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 14-24 độ.

Thứ Tư, ngày 26/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-25 độ.

Thứ Năm, ngày 27/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-24 độ.

Thứ Sáu, ngày 28/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-25 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc mưa to, rét đậm?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 12?

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 12?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi không khí lạnh liên tiếp tràn về?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi không khí lạnh liên tiếp tràn về?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét?

Cùng chuyên mục

Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị

Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã tìm thấy quần, thắt lưng, cùng chìa khoá xe được cho là của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị.

Vén màn bí mật phục dựng nghi lễ tế trời - đất của triều Hồ tại Đàn tế Nam Giao

Vén màn bí mật phục dựng nghi lễ tế trời - đất của triều Hồ tại Đàn tế Nam Giao

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH – Đợt khai quật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, góp phần phục dựng tổng thể nghi lễ tế trời – đất của triều Hồ, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị đặc sắc của Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, Thủ đô còn mưa rét nốt hôm nay. Từ ngày 20/11, trời chuyển rét khô, hửng nắng.

Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc quần và chìa khóa xe nghi thuộc về anh Nguyễn Văn Thành - tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị; Bộ Tư pháp đề xuất 8 loại giao dịch được chuyển sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 19 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?

Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 5 độ.

Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh; Miền Bắc chuyển mưa rét. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn mưa lớn tầm tã.

Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Xã hội - 1 ngày trước

Hai cháu bé có cha mẹ mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) 3 hôm trước vừa được Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu.

Đi chợ, người phụ nữ nhặt được dây chuyền 4 chỉ vàng

Đi chợ, người phụ nữ nhặt được dây chuyền 4 chỉ vàng

Xã hội - 1 ngày trước

Trong lúc đi chợ, bà Chuyền nhặt được dây chuyền vàng nặng 4 chỉ và nhanh chóng đến Công an xã Tiên Lãng trình báo, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.

Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế

Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế

Xã hội - 1 ngày trước

Sau một đêm, nước lũ vẫn bao vây Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế. Nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu khoảng 1m, trong khi các hộ cao hơn tất bật rửa dọn bùn đất và thu gom rác thải.

Xem nhiều

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thời sự

GĐXH - Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, Thủ đô còn mưa rét nốt hôm nay. Từ ngày 20/11, trời chuyển rét khô, hửng nắng.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Thời sự
Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Thời sự
Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị

Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị

Thời sự
Kinh hoàng lốc xoáy càn quét lúc nửa đêm, hàng loạt nhà dân ở Đà Nẵng tốc mái, hư hỏng nặng

Kinh hoàng lốc xoáy càn quét lúc nửa đêm, hàng loạt nhà dân ở Đà Nẵng tốc mái, hư hỏng nặng

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top