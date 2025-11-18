Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh bao trùm, người dân Hà Nội có phải chịu “rét cắt da cắt thịt”?

Dự báo thời tiết Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ và trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trưa và chiều 18/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3 – 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 – 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại, vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11 ở tỉnh Quảng Trị và TP Huế trời chuyển lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh:

• Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: 12–15 độ.

• Vùng núi và trung du Bắc Bộ: 9–12 độ.

• Vùng núi cao: có nơi dưới 5 độ.

• Quảng Trị và Huế: 17-19 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mưa, mưa rào. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội có mưa, trời rét. Ảnh minh họa: TTXVN

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh Thủ đô tiếp tục nhiều mây, có mưa, mưa rào. Mức nhiệt thấp nhất từ 12-17 độ.

Sau đó thời tiết Hà Nội có sự chuyển biến khi trời có mây, không mưa, hửng nắng. Mức nhiệt tăng dần.

Bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ Tư, ngày 19/11/2025: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời rét. Mức nhiệt dao động từ 12-17 độ.

Thứ Năm, ngày 20/11/2025: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 13-20 độ.

Thứ Sáu, ngày 21/11/2025: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-22 độ.

Thứ Bảy, ngày 22/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 13-23 độ.

Chủ nhật, ngày 23/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 13-24 độ.

Thứ Hai, ngày 24/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 14-25 độ.

Thứ Ba, ngày 25/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 14-24 độ.

Thứ Tư, ngày 26/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-25 độ.

Thứ Năm, ngày 27/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-24 độ.

Thứ Sáu, ngày 28/11/2025: Ít mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 15-25 độ.

