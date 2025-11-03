Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm qua (2/11), không khí lạnh tràn về ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển mạnh cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 2–04/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi.

Từ đêm 02–04/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội có mưa, trời lạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội 2 ngày đầu tuần trời vừa mưa, vừa rét. Nhiệt độ ban ngày phổ biến trong khoảng từ 20-21 độ. Đêm về sáng mức nhiệt từ 17–19 độ.

Từ ngày 6/11, nhiệt độ ban ngày tăng lên 25-27 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Thứ Ba, ngày 4/11/2025: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời lạnh. Mức nhiệt dao động từ 18-21 độ.

Thứ Tư, ngày 5/11/2025: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Trời lạnh. Mức nhiệt từ 19-23 độ.

Thứ Năm, ngày 6/11/2025: Nhiều mây, không mưa. Mức nhiệt từ 18-25 độ.

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô có bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 12? GĐXH - Theo dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 khu vực Trung Bộ có mưa rất to. Thời tiết Hà Nội không bị ảnh hưởng bởi bão số 12, trời không mưa, lạnh về đêm và sáng do không khí lạnh.

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Khối không khí lạnh sắp tràn về Thủ đô có mưa rét? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu. Thời tiết có mưa rào, chuyển mát rõ rệt.



