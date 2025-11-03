Thời tiết Hà Nội hôm nay: Thủ đô rét đậm khi không khí lạnh mạnh lạnh tăng cường tràn về?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi, trời lạnh vùng núi có nơi trời rét. Thời tiết Hà Nội mức nhiệt thấp nhất phổ biến 17–19 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm qua (2/11), không khí lạnh tràn về ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh tăng cường liên tục, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.
Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển mạnh cấp 3–4.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 2–04/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi.
Từ đêm 02–04/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16–19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội 2 ngày đầu tuần trời vừa mưa, vừa rét. Nhiệt độ ban ngày phổ biến trong khoảng từ 20-21 độ. Đêm về sáng mức nhiệt từ 17–19 độ.
Từ ngày 6/11, nhiệt độ ban ngày tăng lên 25-27 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới
Thứ Ba, ngày 4/11/2025: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Trời lạnh. Mức nhiệt dao động từ 18-21 độ.
Thứ Tư, ngày 5/11/2025: Nhiều mây, có mưa nhỏ. Trời lạnh. Mức nhiệt từ 19-23 độ.
Thứ Năm, ngày 6/11/2025: Nhiều mây, không mưa. Mức nhiệt từ 18-25 độ.
Lý do lịch nghỉ lễ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định hàng nămThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh 2/9 không cố định qua các năm do phải căn cứ các điều kiện kinh tế - xã hội, từ đó đề xuất phương án nghỉ linh hoạt, hài hòa nhất.
Tin sáng 2/11: Miền Bắc khi nào xuất hiện rét đậm rét hại? Bất ngờ hình ảnh ca sĩ Siu Black tươi cười xuất việnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025; Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trưa 1/11, ca sĩ Siu Black đã xuất viện với thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ.
Vụ cô gái tử vong trong cốp xe ở TP.HCM: Lời khai của chủ ô tô hé lộ chi tiết không tưởngThời sự - 1 ngày trước
Vào lúc hơn 11 giờ 30 phút ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa và điều tra hiện trường vụ một cô gái tử vong trong cốp xe ô tô đậu trên địa bàn.
Thực hư thông tin nữ sinh lớp 10 bị dụ dỗ, bắt cóc tại chung cư ở Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
Nguyên nhân tin đồn bắt cóc trẻ em xuất phát từ việc một cư dân bị kẹt kính xe ô tô. Do không thể tự lấy đồ, người này nhờ nữ sinh luồn tay qua khe cửa để hỗ trợ, dẫn đến hiểu lầm.
Hồi hộp cảnh nữ giáo viên mang thai sắp sinh ở Đà Nẵng vượt lũ dữ đến cơ sở y tếThời sự - 1 ngày trước
Mưa lớn gây sạt lở nặng, nữ giáo viên vùng cao Đà Nẵng mang thai 37 tuần phải đi bộ hàng chục cây số, được lực lượng chức năng hỗ trợ vượt qua lũ dữ
Danh tính cô gái trong vụ thi thể phân huỷ ở cốp ô tôThời sự - 1 ngày trước
Liên quan vụ phát hiện thi thể đang phân huỷ trong ô tô (tại xã Đông Thạnh, TPHCM), cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân và mời những người liên quan đến làm việc.
Đi xe đạp điện qua vùng ngập sâu, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn trôiThời sự - 1 ngày trước
Khi đi xe đạp điện qua khu vực đường bị ngập, 3 em nhỏ ở Quảng Trị bị lũ cuốn, trong đó 2 em may mắn được cứu sống, 1 em đang mất tích.
Miền Bắc có không khí lạnh sớm bất thường, khi nào xuất hiện rét đậm rét hại?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Các đợt không khí lạnh gia tăng về cường độ và tần suất, dẫn đến các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung dồn dập trong khoảng thời gian từ nửa cuối tháng 12/2025.
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà NộiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.
Tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thanh tra Công ty Ngọc Linh nếu phát hiện vi phạm, chuyển cơ quan điều traThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Sau loạt phản ánh về việc Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng, mở đường và xây dựng công trình khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, UBND tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định.
Tin sáng 1/11: Tăng lương cơ sở từ 1/1/2026? Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 sắp tới của học sinh Hà NộiThời sự
GĐXH - Tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1/1/2026; Các ngày nghỉ lễ, Tết của ngành giáo dục, bao gồm giáo viên và học sinh các cấp, luôn tuân thủ Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn hằng năm của Thủ tướng Chính phủ.