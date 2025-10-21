Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi không khí lạnh liên tiếp tràn về?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tăng cường mạnh tràn về thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-21°C.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thế nào khi không khí lạnh tràn về?
Theo bản tin dự báo thời tiết, từ đêm qua 20/10 đến ngày 22/10, không khí lạnh tăng cường mạnh, mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3–4.
Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này:
Đêm 20 – ngày 21/10: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: thấp nhất 19–22°C, vùng núi cao dưới 18°C; trung bình 24–26°C, vùng núi dưới 22°C.
Đêm 21 – ngày 22/10: Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: thấp nhất 19–21°C, vùng núi và trung du 17–19°C, vùng núi cao dưới 16°C; trung bình 23–25°C, vùng núi dưới 21°C.
Thời tiết khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19–21°C.
Từ trưa chiều, khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nắng hanh, khá dịu mát. Mức nhiệt cao nhất từ 28-31 độ.
Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ đêm 22/10, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Trong đó từ phía Nam của tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng sẽ có mưa rất lớn với lượng từ 500-700mm, có nơi vượt 900mm. Nguy cơ cao gây ra ngập úng vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.
Mưa lớn cũng tạo ra một đợt lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi từ ngày 23/10 từ báo động 3 đến trên mức báo động 3.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam (từ Hà Tĩnh - TP. Huế) có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
