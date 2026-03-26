Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh tràn về miền Bắc?

Theo dự báo thời tiết, sáng nay Thủ đô Hà Nội và một số nơi thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù xuất hiện nhiều.

Nguyên nhân vào đêm và sáng sớm gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào đất liền gặp bề mặt lạnh hơi nước ngưng tụ tạo thành sương mù. Cảnh báo các tuyến đường đèo núi tầm nhìn giảm thấp dưới 50m.

Dự báo đến trưa sương tan, trời hửng nắng, bầu không khí nóng lên. Nhiệt độ phổ biến từ 28-31 độ.

Khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và phía Nam tỉnh Phú Thọ ít mây, nắng từ sớm nên nhiệt độ cao hơn có nơi 33 độ.

Dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Thủ đô Hà Nội và các khu vực nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ, nhưng hầu như không gây cảm nhận rõ rệt.

Từ 30-31/3, Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên ở Tây Bắc Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Như tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ tăng lên khoảng 35-36 độ.

Thời tiết hôm nay tại miền Trung cũng nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa đến TP Huế khoảng 28-30 độ; Duyên hải Nam Bộ là 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nắng nhiều và nóng. Các phường Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Bắc Gia Nghĩa nhiệt độ từ 33-34 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh sắp tràn về nhiệt độ miền Bắc giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 25/3 đến ngày 27/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/3 đến ngày 04/4:

- Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng thời kỳ 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 30/3-02/4 khả năng có nắng nóng diện rộng; phía Đông Bắc Bộ, ngày 30-31/3 khả năng có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Ngày 29/3 có nắng nóng cục bộ; khoảng từ ngày 30/3-02/4, khả năng có nắng nóng diện rộng.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk từ ngày 30/3-02/4 có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

