Dự báo về đợt không khí lạnh ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá?
GĐXH - Không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh từ nay tới 20/4.
Ngày 21/3, Trung tâm Khí tượng Thủy văn đã đưa ra dự báo xu thế khí hậu tháng từ ngày 21/3 đến 20/4/2026.
Theo đó, trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động yếu và nén rãnh áp thấp ở phía Nam Quốc và có thể gây ra những đợt mưa dông kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm ở khu vực Bắc Bộ. Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, trên hầu khắp cả nước có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng, trong đó mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Ngoải ra, từ nay đến hết tháng 3/2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ; sang tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng sang miền Tây Nam Bộ và một số nơi thuộc Cao nguyên Trung Bộ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ khoảng cuối tháng 3/2026. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ.
Không khí lạnh có khả năng gây ra dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền trên các vùng biển thuộc Biển Đông. Trên đất liền, không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp có thể gây ra các đợt mưa dông, đặc biệt vào thời điểm chiều tối, có thể kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây tác động đến các hoạt động dân sinh. Tại các vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, hiện tượng nắng nóng gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.
Thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay
Ngày 22/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mưa vài nơi. Sáng sớm, sương mù và sương mù nhẹ vẫn xuất hiện rải rác, gây ảnh hưởng tầm nhìn tại một số khu vực.
Trong đó, tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, hình thái thời tiết có phần phức tạp hơn khi xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Những cơn dông có thể xuất hiện bất chợt vào chiều tối hoặc đêm, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái thời tiết phổ biến với mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối, đêm, còn ban ngày trời nắng. Điều kiện thời tiết này tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào ban ngày.
Trong đó, miền Đông Nam Bộ có xu hướng gia tăng nhiệt độ, xuất hiện nắng nóng cục bộ tại một số nơi, khiến thời tiết trở nên oi bức, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều.
Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
TP Hà Nội đêm và sáng sớm mưa nhỏ và sương mù, sau mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.
Tây Bắc Bộ mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, khu Tây Bắc 29-31°C.
Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27°C.
Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.
Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.
Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.
TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.
