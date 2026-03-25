Điểm danh số đợt không khí lạnh còn tràn về nước ta trong tháng 3 này

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Đến cuối tháng, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng đầu mùa.

Cơ quan khí tượng cho biết, vùng hội tụ gió suy yếu nhanh, khiến mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần, không còn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Xu thế thời tiết trong những ngày tới tại Bắc Bộ là ít mưa, trời nắng và nền nhiệt tăng. Khoảng ngày 27–28/3, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông làm nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ, nhưng hầu như không gây cảm nhận rõ rệt. Tuy nhiên, từ khoảng 28–29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhận định về số đợt không khí lạnh còn tràn về trong tháng 3, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) cho biết, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt. Các đợt không khí lạnh này chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.

Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ (mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35 độ C trở lên).

Sang tháng 4/2026, các đợt không khí lạnh không còn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta mà chủ yếu tác động gián tiếp, đẩy rãnh áp thấp gió mùa ở phía nam Trung Quốc xuống, gây các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ.

Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, thời tiết có rét đậm, rét hại? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, những sóng lạnh yếu lại tràn xuống Bắc Bộ khiến thời tiết âm u cả ngày. Mức nhiệt phổ biển tại các phường dưới 25 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng mạnh trong ngày hôm nay.

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết sáng có mưa rào nhẹ. Đến trưa chiều trời nắng nóng và tăng nhiệt.

Nguyên nhân do vùng áp thấp nóng phát triển mở rộng phạm vi ảnh hưởng không chỉ phía Tây Bắc Bộ và sang cả phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Nhiệt độ liên tục tăng lên từ 28 độ lên đến 32 độ, có ngày chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ.

Không riêng Thủ đô Hà Nội, hầu khắp các tỉnh miền Bắc đều có nắng trong hôm nay. Nhiệt độ cao nhất tại các phường từ 27-30 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ gần vùng áp thấp nóng nhiệt độ lên đến 32-34 độ.

Thời tiết hôm nay tại miền Trung cũng nắng ráo. Các phường từ Tĩnh Gia đến Đông Hà nắng muộn vào trưa chiều, nhiệt độ khoảng 27-28 độ.

Duyên hải Nam Bộ và Cao nguyên Trung Bộ nắng nhiều hơn. Nhiệt độ các phường từ 30-34 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đông Nam Bộ do khối áp cao cận nhiệt đới hoạt động mạnh bao trùm hầu hết khu vực này. Đây là khối khí khô bao gồm những dòng khí thổi từ trên xuống ngăn cản quá trình hình thành mây nên trời quang mây và nắng liên tục. Nhiệt độ cao nhất khu vực này từ 35-36 độ.

Dự báo đến thứ Năm, nắng nóng mở rộng ra cả khu vực Tây Nam Bộ với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 25/3 đến ngày 26/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 26/3 đến ngày 03/4:

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng thời kỳ 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 27-28/3 khu Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; từ ngày 29/3 Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh trước khi bước vào đợt nắng nóng đầu tiên GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông cho khu vực vùng núi. Cuối tháng 3, khả năng Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng đầu mùa.