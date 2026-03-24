Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh trước khi bước vào đợt nắng nóng đầu tiên

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết thay đổi ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo thời tiết ngày mai (25/3), miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng dần.

Dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo cuối tháng, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng đầu mùa.

Cơ quan khí tượng cho biết, vùng hội tụ gió suy yếu nhanh, khiến mưa dông ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần, không còn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Xu thế thời tiết trong những ngày tới tại Bắc Bộ là ít mưa, trời nắng và nền nhiệt tăng. Khoảng ngày 27–28/3, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông làm nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ, nhưng hầu như không gây cảm nhận rõ rệt. Tuy nhiên, từ khoảng 28–29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) cho biết, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.

Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ (mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35 độ C trở lên).

Sang tháng 4/2026, các đợt không khí lạnh không còn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta mà chủ yếu tác động gián tiếp, đẩy rãnh áp thấp gió mùa ở phía nam Trung Quốc xuống, gây các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 4-6 trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 4 nhiều khả năng có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 7-9, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cũng phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 30/3, do sự tác động mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ đầu mùa, với nhiệt độ 35-37 độ.

Ngày 31/3, vùng thấp này tiếp tục phát triển mạnh hơn khiến nắng nóng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 34-35 độ, có nơi có thể cao hơn. Theo các chuyên gia khí tượng, do xảy ra vào giai đoạn giao mùa, nên biên độ nhiệt ngày đêm ở miền Bắc vẫn khá lớn, thậm chí chênh lệch đến gần 10 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Dự báo thời tiết ngày mai

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

