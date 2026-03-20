Thời tiết Hà Nội có mưa rét khi không khí lạnh tràn về?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới không khí lạnh lệch đông tràn về miền Bắc Thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống khoảng 26 độ.
Thời tiết Hà Nội thế nào khi không khí lạnh sắp tràn về?
Theo bản tin dự báo thời tiết, từ đêm nay vùng núi Bắc Bộ bước vào đợt mưa dông.
Hình thế gây mưa chính là vùng hội tụ gió Tây Nam trên độ cao 5000m, dưới mặt đất lại có các sóng lạnh yếu lệch Đông di chuyển xuống.
Từ đêm nay mưa sẽ bắt đầu xảy ra duy trì cho đến ngày 23/3. Trong đó ngày 21-22/3 là khoảng thời gian mưa nặng hạt nhất, trùng với thời gian gió Tây Nam hoạt động mạnh.
Cảnh báo tại Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng đều nguy cơ xảy ra mưa to kèm sấm sét, gió giật mạnh.
Với vùng đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, chỉ riêng ngày 21/3 trời nhiều mây. Nhiệt độ giảm xuống khoảng 2 độ còn 26 độ.
Trước khi đón không khí lạnh, khắp Bắc Bộ vẫn duy trì tiết trời nắng nhiều. Trưa và chiều trời nóng. Nhiệt độ các phường dao động từ 25-31 độ, riêng phường Điện Biên Phủ 32 độ.
Nắng cũng xuất hiện khắp các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào TP Huế hay Duyên hải Nam Trung Bộ với mức nhiệt khoảng từ 28-31 độ.
Cao nguyên Trung Bộ chỉ riêng phường Kon Tum nhiệt độ 32 độ, các nơi khác không nơi nào vượt quá 31 độ, trời nắng cả ngày.
Tại khu vực Nam Bộ, chỉ riêng thời tiết 2 tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh có những điểm nắng nóng 35 độ. Còn các nơi khác mức nhiệt từ 31-34 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước
Dự báo thời tiết từ đêm 20/3 đến ngày 21/3:
- Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; từ đêm 20/3, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết từ đêm 21/3 đến ngày 29/3:
- Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng thời kỳ 21-22/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.
