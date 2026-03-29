Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 28–30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 21 độ, cao nhất 29–32 độ, riêng khu Tây Bắc 32–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 27–30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 30–33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.