Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Chủ nhật, 07:26 29/03/2026 | Xã hội
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 28–30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 21 độ, cao nhất 29–32 độ, riêng khu Tây Bắc 32–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 27–30 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 30–33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 31–34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới không khí lạnh lệch đông tràn về miền Bắc Thủ đô Hà Nội hầu như không mưa, nhiệt độ giảm xuống khoảng 26 độ.

Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnh

Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm

Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Tin sáng 20/3: Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay, Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

GĐXH - Dự kiến từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 8%, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

GĐXH - Ngày 31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ phổ biến từ 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ, thậm chí xấp xỉ 39 độ C; Sau kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp gộp tháng 2 và tháng 3, từ tháng 4 tới, việc chi trả sẽ trở lại bình thường theo quy định.

Về An Giang gặp nam sinh trong clip 27 triệu view gây sốt: Lớn lên từ mất mát và “bản giao kèo 10 năm” với bà nội

Một lời hứa 10 năm, nhưng lại khiến người xem nghẹn lại ngay từ giây đầu tiên.

Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1962 bất ngờ có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Vòng hổ phách có trừ tà không? Tìm hiểu ngay trong năm 2026

GĐXH - Vòng hổ phách thường được nhắc đến như một loại trang sức phong thủy có khả năng trừ tà. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn liệu vòng hổ phách có thực sự trừ tà hay chỉ là niềm tin truyền miệng.

Kinh hoàng những 'lò bát quái' ven đê ở Ninh Bình, khói đang âm thầm 'đầu độc' người dân

GĐXH - Dọc theo tuyến đê tả sông Đáy và các khu dân cư tại xã Phong Doanh (tỉnh Ninh Bình), những bãi rác tập kết lộ thiên đã tồn tại hàng chục năm đang trở thành "điểm nóng" về ô nhiễm. Không chỉ dừng lại ở việc chất đống gây mất mỹ quan, tình trạng đốt rác tùy tiện đang trực tiếp đầu độc môi trường sống và sức khỏe của người dân nơi đây.

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.

Hà Nội: Danh sách 83 phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 26 - 27/3

GĐXH - Trong vòng 24 giờ qua (từ ngày 26 đến 27/3/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng loạt hành vi vi phạm. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Thời điểm vàng mua nhà đã tới: 3 con giáp có khả năng an cư cao nhất năm 2026

Tin sáng 28/3: Từ ngày 1/4, nhiều người phải thực hiện quy định này khi giao dịch ngân hàng; Cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước

Khung giờ sinh quyết định hậu vận? Đây là những thời điểm mang nhiều điềm lành

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

