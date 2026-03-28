Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnh
GĐXH - Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.
Trung tâm Khí tượng Thủy văn thông tin, từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ; ngày 31/3 nắng nóng có khả năng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Từ khoảng ngày 01-02/4 nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế.
Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên, đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.
Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 28/3/2026
Ngày 28/3, thời tiết miền Bắc có sự biến động khi khu vực vùng núi xuất hiện mưa rào và dông. Trong khi đó, Trung và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày đón nắng, có nơi nắng nóng.
Theo đó, ngày 28/3, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Trong đó, đến chiều tối, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Tây Bắc Bộ thời tiết khắc nghiệt hơn khi ban ngày nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35°C, đến chiều tối xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Cũng trong ngày 28/3, Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác lúc sáng sớm, đến trưa chiều trời hửng nắng.
Từ Trung Trung Bộ trở vào đến Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vượt mức 35°C.
Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật manh,
TP Hà Nội đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.
Tây Bắc Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, khu Tây Bắc 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, khu Tây Bắc 31-34°C, có nơi trên 35°C.
Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, vùng núi chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.
Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30°C, phía Nam 31-34°C.
Duyên hải Nam Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.
Cao nguyên Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.
Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, miền Đông có nơi trên 35°C.
TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.
