Tin sáng 23/3: Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?; CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Tin sáng 22/3: Công an vào cuộc vụ tài xế đỗ ô tô chắn đường, bị tố ‘thiếu hợp tác’; Chọn số theo ngày sinh, người đàn ông bất ngờ trúng Vietlott hơn 35 tỷ đồng GĐXH - Xe bán tải đỗ chắn kín ngõ khiến các phương tiện không thể đi qua, dù được đề nghị di chuyển, chủ xe không hợp tác; Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 35 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm miền Bắc và xuất hiện mưa to chuyển mùa?

Khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo (Ảnh: VGP).





Thông tin trên Tiền phong, theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn), từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.

Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ (mức nhiệt cao nhất trong ngày từ 35°C trở lên).

Sang tháng 4/2026, các đợt không khí lạnh không còn ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta mà chủ yếu tác động gián tiếp, đẩy rãnh áp thấp gió mùa ở phía nam Trung Quốc xuống, gây các đợt mưa rào và dông ở Bắc Bộ.

Nhiệt độ trung bình từ tháng 4-6 trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN), riêng khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Nghệ An trong tháng 4 nhiều khả năng có nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1°C so với TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 7-9, dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cũng phổ biến cao hơn từ 0,5-1°C.

Đầu tháng 3/2026, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) phát đi cảnh báo cho thấy khả năng cao El Nino hình thành vào cuối năm 2026, trong bối cảnh nền nhiệt toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục do biến đổi khí hậu. Do đó, năm 2026 nhiều khả năng tiếp tục nằm trong nhóm những năm nóng nhất kể từ khi có số liệu quan trắc.

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết trị số chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (NINO3.4) cho thấy trạng thái La Nina yếu đang suy giảm dần. Dự báo ENSO sẽ chuyển dần sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và bắt đầu nghiêng về pha nóng từ tháng 6 đến tháng 8.

Đối với Việt Nam, trong điều kiện ENSO chuyển pha và nghiêng về nóng cùng với tác động của biến đổi khí hậu, nắng nóng năm 2026 được dự báo có khả năng xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025.

Trước mắt trong tháng 3, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại miền Đông Nam Bộ; khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Sang tháng 4/2026, nắng nóng gia tăng cường độ và mở rộng sang Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bắt đầu xuất hiện các đợt nắng nóng.

Từ cuối tháng 5/2026, nắng nóng mở rộng dần ra toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ tăng mạnh và duy trì cao điểm trong các tháng 6-8/2026.

Trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn lưu ý, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; đặc biệt trong thời kỳ chuyển mùa - tập trung trong tháng 4-5.

Từ khoảng tháng 9/2026, nắng nóng có xu hướng suy giảm dần nhưng vẫn có thể xuất hiện các đợt nắng nóng muộn bất thường.

CSGT toàn quốc đang đồng loạt tập trung xử lý các vi phạm giao thông trọng tâm này, người dân chú ý

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát 3 nhóm chuyên đề trọng điểm trong cùng thời điểm, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Việc triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông ngay trong thời gian thực hiện cao điểm.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp vi phạm đã được thông báo về gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở để phối hợp quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm, góp phần xây dựng ý thức tham gia giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học sinh.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện chuyên đề, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, cho thấy hiệu quả trực tiếp của công tác kiểm soát.

Trong thời gian triển khai chuyên đề, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan xe vận tải hàng hóa, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến huyết mạch.

Đáng chú ý, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trong thời gian thực hiện, khẳng định hiệu quả rõ rệt của việc kiểm tra, xử lý quyết liệt.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu Công an các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát theo các chuyên đề đã triển khai; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Việc tổ chức kiểm soát đồng bộ, xuyên suốt theo chuyên đề không chỉ góp phần lập lại trật tự, kỷ cương giao thông mà còn tạo chuyển biến rõ nét về ý thức của người tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

Công an Hà Nội cảnh báo nóng về "suất ngoại giao", "suất nội bộ" nhà ở xã hội rao bán trên mạng

Nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội.

Trên Đời sống và Pháp luật, theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook có đăng tải các bài viết đề cập đến nội dung chuyển nhượng, rao bán "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất mua sớm"… các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội (NOXH).

Qua xác minh, làm việc, chủ đầu tư các dự án NOXH khẳng định không rao bán, chuyển nhượng, cũng như không thực hiện bất kỳ hợp đồng giao dịch dân sự, hợp đồng uỷ quyền, uỷ thác về việc rao bán, chuyển nhượng các căn hộ thuộc dự án NOXH với bất kỳ cá nhân, tổ chức, đơn vị kinh doanh nào. Việc một số cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung rao bán, chuyển nhượng "suất chắc mua", "suất ngoại giao", "suất nội bộ", "suất mua sớm" các căn hộ thuộc dự án NOXH là thông tin sai sự thật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với 02 chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin là Đ.Đ.Đ (Sinh năm 1970) và N.V.T (Sinh năm 1990), cùng thường trú tại Hà Nội. Tại cơ quan Công an, cả hai đã thừa nhận việc đăng tải bài viết rao bán "suất nhà ở xã hội" trên tài khoản facebook cá nhân nhằm thu hút người có nhu cầu.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 và Nghị định 211/2025/NĐ-CP ngày 25/7/2025).

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội trên mạng xã hội. Khi tham gia mạng xã hội cần lưu ý:

- Không tin tưởng các bài đăng quảng cáo "suất nội bộ", "bao làm hồ sơ", "bao đậu nhà ở xã hội".

- Không chuyển tiền đặt cọc, tiền giữ chỗ cho các cá nhân, tổ chức không rõ ràng.

- Tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội từ cơ quan chức năng hoặc chủ đầu tư chính thức.

- Kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi rao bán, môi giới nhà ở xã hội trái quy định trên không gian mạng.

Vừa nhận xe bán tải đã lo bị cấm chạy ban ngày: Loại nào bị siết giờ lưu thông?

Nhiều chủ xe bán tải tỏ ra lo lắng vì họ vừa nhận xe đã có nguy cơ bị hạn chế lưu thông như xe tải, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sinh hoạt và công việc hàng ngày. Vậy xe bán tải hiện được xếp vào loại nào, có thực sự bị cấm chạy ban ngày hay không và người dân cần lưu ý gì để tránh vi phạm?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Trần Tiến Quân - Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện việc phân loại xe bán tải được áp dụng theo Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Văn bản quy phạm pháp luật này phân chia xe bán tải thành 2 loại riêng biệt dựa trên đặc điểm kỹ thuật và mục đích sử dụng.

Loại thứ nhất là ô tô con bán tải hay còn gọi là ô tô con Pickup. Đây là loại xe được thiết kế để chở người với số lượng đến 8 chỗ ngồi không kể người lái xe. Loại thứ hai là ô tô tải bán tải hay còn gọi là ô tô tải Pickup được xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng.

Chủ phương tiện cần căn cứ vào Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để xác định chính xác loại xe. Trên sổ đăng kiểm, cơ quan quản lý chất lượng đã ghi rõ mục loại phương tiện là ô tô con hay ô tô tải dựa trên các thông số kỹ thuật lắp ráp hoặc nhập khẩu.

Khối lượng toàn bộ của xe là yếu tố then chốt để các trung tâm đăng kiểm đưa ra quyết định phân loại này. Do đó, người điều khiển phương tiện không nên chỉ dựa vào kiểu dáng bên ngoài mà phải kiểm tra kỹ thông tin pháp lý được ghi nhận trong giấy tờ xe.

Theo luật sư Quân, trong Quy chuẩn báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT cũng quy định rõ, các xe bán tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg được xem là xe con (mục 3.24 Điều 3). Điều này đồng nghĩa, những xe có khối lượng hàng chuyên chở từ 950 kg trở lên sẽ bị áp quy định như xe tải thông thường.

"Theo khảo sát thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, phần lớn các mẫu xe bán tải phổ biến như Ford Ranger, Toyota Hilux hay Mitsubishi Triton đời mới đều có thông số chuyên chở dưới ngưỡng 950 kg. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số phiên bản cũ sản xuất từ nhiều năm trước có khối lượng hàng chuyên chở vượt quá con số này. Điều này dẫn đến tình trạng cùng là dòng xe bán tải nhưng có xe được coi là xe con và có xe lại bị coi là xe tải.

Sự khác biệt trong việc phân loại dẫn đến những hệ quả pháp lý khác nhau khi lưu thông trong khu vực nội thành Hà Nội. Nếu sổ đăng kiểm xác nhận phương tiện là ô tô con bán tải, chủ xe được phép di chuyển tự do trong nội đô tương tự như các loại xe du lịch khác mà không bị hạn chế bởi khung giờ cấm xe tải", luật sư Quân nói.

Luật sư Trần Tiến Quân nhấn mạnh, trong trường hợp phương tiện được xác định là ô tô tải bán tải, người lái xe phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về khung giờ hoạt động và các tuyến đường cấm theo quyết định của thành phố. Việc hiểu đúng hệ thống biển báo, đồng thời nắm rõ tải trọng thực tế của phương tiện là trách nhiệm của mỗi tài xế để tránh những vi phạm hành chính không đáng có.

Việc phân loại phương tiện không dựa vào cảm quan hay mục đích sử dụng mà được quy định rõ trong văn bản pháp luật. Cụ thể, từ ngày 1/7/2020, khi Thông tư có hiệu lực, chỉ những xe bán tải (pickup) có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg hoặc xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg mới được xem là xe con.

Học viên phải xem clip các vụ tai nạn nghiêm trọng trước khi thi sát hạch lái xe

Vụ tai nạn tại Ninh Bình làm 2 người tử vong hôm 20/3.

Thông tin trên VTC News, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị sẽ tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip nội dung liên quan các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên, để nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Theo Cục CSGT, đây cũng là một phần trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe, ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, đơn vị đang tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe.

Qua phân tích đánh giá của Cục CSGT đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường, lỗi trong các vụ tai nạn giao thông cho thấy chưa đồng bộ, thống nhất.

Cục CSGT lấy ví dụ đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng… đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu.

Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường thì học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

Như vậy, việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái, mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.

Cục CSGT kỳ vọng việc quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe giúp tài xế sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật, tạo kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Xử phạt người phụ nữ đăng tin sai sự thật kèm hình ảnh AI về lực lượng Công an nhân dân

Cơ quan Công an làm việc với công dân P.T.D về bài viết sử dụng hình ảnh AI, thông tin sai sự thật về lực lượng Công an. Ảnh: Cơ quan Công an





Theo SKĐS, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện bà P.T.D (trú tại xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh) sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải nội dung vi phạm.

Cụ thể, người này đã đăng tải một hình ảnh là sản phẩm chỉnh sửa, cắt ghép từ hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và hình ảnh minh họa phản cảm được tạo dựng bằng công nghệ AI, kèm theo nội dung chú thích mang tính chất sai sự thật, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi đăng tải, hình ảnh trên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, tạo dư luận trái chiều, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận quần chúng nhân dân. Làm việc với cơ quan Công an, bà P.T.D thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.D về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, với mức phạt tiền 7,5 đồng.