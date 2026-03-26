Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm

Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, theo hướng dẫn, điều kiện dự tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027 là học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội thay vì quy định nơi thường trú như trước đây. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên bất kỳ trên toàn địa bàn thành phố.

Thí sinh thực hiện đăng ký trực tuyến từ ngày 10/4 đến hết ngày 17/4 và có quyền điều chỉnh nguyện vọng trước 24h ngày 17/4. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ khóa dữ liệu và không thể thay đổi. Chậm nhất ngày 6/5, Sở sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường để phụ huynh và học sinh theo dõi.

Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: Nguyện vọng 1 xét theo điểm chuẩn của trường; Nguyện vọng 2 chỉ xét nếu thí sinh có điểm cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 0,5 điểm; Nguyện vọng 3 yêu cầu mức chênh lệch ít nhất là 1,0 điểm. Học sinh cần lưu ý, khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng trước sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng sau.

Lịch thi lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội.

Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên năm 2026 diễn ra vào các ngày 30 và 31/5 với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Đề thi được xây dựng bám sát yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Cụ thể, sáng 29/5 thí sinh tập trung học quy chế thi. Ngày 30/5, buổi sáng thi Ngữ văn (120 phút, tự luận), buổi chiều thi Ngoại ngữ (60 phút, trắc nghiệm). Sáng 31/5, thí sinh thi môn Toán (120 phút, tự luận). Riêng ngày 01/6 dành cho các môn chuyên.

Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn và được quyền chọn thứ tiếng khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS. Bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính để đảm bảo tính khách quan.

Từ ngày 19/6 đến 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi trên các cổng thông tin điện tử chính thức. Sau khi biết kết quả, học sinh có quyền nộp đơn phúc khảo tại các cơ sở giáo dục từ ngày 19/6 đến 25/6.

Quy trình xác nhận nhập học là yêu cầu bắt buộc, diễn ra từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6. Thí sinh có thể xác nhận bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (riêng các trường chất lượng cao tổ chức xác nhận trực tiếp).

Sau thời hạn 27/6, những trường hợp không xác nhận nhập học sẽ được coi là từ bỏ quyền lợi trúng tuyển vào trường.

Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớm

Theo Báo Tuổi trẻ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ khoảng ngày 30-3 đến 2-4, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ khoảng ngày 30 đến 31-3, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực trên. Nắng nóng năm nay đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Khu vực Nam Bộ hiện đang cao điểm nắng nóng, miền Đông có nắng nóng diện rộng và khu vực miền Tây nắng nóng vài nơi.

Thời tiết TP.HCM đang cao điểm nắng nóng, nhiệt độ đo được lên tới 36 - 37 độ C - Ảnh: P.Q.

Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất từ 35-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày từ 12h-15h.

Mức nhiệt trên là nhiệt độ dự báo, nhiệt độ cảm nhận sẽ còn cao hơn do ảnh hưởng của đường sá, bê tông và mặt đệm.

Do ảnh hưởng nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lao động theo Nghị định 111 có được tăng lương cơ sở, thưởng như công chức?

Thông tin trên VTV cho hay, việc chuyển từ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP sang Nghị định 111/2022/NĐ-CP, với mức lương thỏa thuận, và đặt câu hỏi về việc có được nâng lương cơ sở theo lộ trình của Chính phủ và hưởng thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP hay không.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, người lao động được áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật lao động, hoặc áp dụng theo bảng lương của công chức, viên chức tùy khả năng ngân sách của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp còn vướng mắc, người lao động được khuyến nghị liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền phân cấp.

Đồng thời, các chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng được thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tài xế bị phạt 21 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi trên tuyến cao tốc

Theo thông tin từ VOV, ngày 24/3, trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện xe ôtô biển số 51H-389.xx dừng tại làn dừng khẩn cấp Km144+400. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không bật đèn tín hiệu khẩn cấp và đang nằm ngủ trong xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế xuất trình giấy tờ mang tên Đ.Q.P (28 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai). Qua kiểm tra, phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế về lỗi "Không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc".

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ trong 7 ngày. Ảnh: CSGT

Với lỗi này, tài xế bị phạt 13 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, tài xế còn bị xử phạt về các lỗi liên quan đến việc điều khiển xe không có các giấy tờ nêu trên. Tổng mức phạt đối với tài xế là 21 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH đầu tư L.O, Cảnh sát Giao thông cũng lập biên bản vi phạm hành chính về hai hành vi: "Đưa xe không có giấy chứng nhận đăng ký tham gia giao thông và đưa xe không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 77 triệu đồng. Ngoài ra, phương tiện vi phạm còn bị tạm giữ trong thời hạn 7 ngày.

Phát hiện 2 quả bom giữa khu dân cư, Bắc Ninh di dời khẩn cấp hơn 100 người

Theo VTC News, ngày 25/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Công an xã Nhã Nam vừa phối hợp các lực lượng chức năng xử lý an toàn 2 quả bom lớn được phát hiện trong khu dân cư thôn Gia Tiến.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 21/3, trong quá trình san lấp mặt bằng tại nhà ông Nguyễn Văn Công (trú tại thôn Gia Tiến, xã Nhã Nam), người dân phát hiện 2 vật thể kim loại lớn nghi là bom, nằm cách đường lớn khoảng 50m, xung quanh có hơn 15 hộ dân với 104 nhân khẩu sinh sống.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Nhã Nam nhanh chóng có mặt, lập tức khoanh vùng, thiết lập khu vực cấm, đồng thời vận động toàn bộ người dân trong khu vực di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Hai quả bom được phát hiện trong khu dân cư. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK80 của Mỹ, mỗi quả nặng khoảng 60kg, chứa tổng cộng hơn 78kg thuốc nổ. Dù chưa lắp ngòi nổ đuôi, nhưng ngòi nổ đầu vẫn còn nguyên, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ cao.

Lực lượng chức năng triển khai biện pháp kỹ thuật, cố định và vận chuyển an toàn 2 quả bom về bãi hủy nổ tập trung tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, khi phát hiện vật thể nghi là vật liệu nổ, người dân tuyệt đối không tiếp cận, không tác động mà cần nhanh chóng rời xa và báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

Bắt khẩn cấp thanh niên rượt đuổi, đập phá xe taxi trên quốc lộ 20

Báo Thanh niên cho hay, chiều 25/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Lê Hoàng Thư (22 tuổi, tạm trú tại phường B'Lao, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Thư là người đập phá xe taxi trên quốc lộ 20.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, chị N.T.T.M (18 tuổi) thuê taxi do anh N.T.L (26 tuổi, ở phường 3 Bảo Lộc) điều khiển để về nhà mẹ ruột tại thành phố Cần Thơ.

Khi xe taxi mang biển số 49H-054xx đang lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn gần ngã ba Đại Bình, thì Lê Hoàng Thư điều khiển ô tô biển số 83A-146xx rượt đuổi theo phía sau.

Xe taxi bị đập phá, hư hỏng 5 kính chắn gió. Ảnh: L.V

Khi áp sát, Thư bất ngờ điều khiển ô tô ép taxi dừng lại giữa đường. Ngay sau đó, người này dùng gậy sắt liên tiếp đập phá phương tiện, làm vỡ 5 tấm kính chắn gió của xe taxi.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm giữa trưa, tại khu vực đông người và phương tiện qua lại, gây mất an ninh trật tự. Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã ghi lại hình ảnh, lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường B'Lao nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng khống chế đối tượng, thu giữ hung khí và ngăn chặn hành vi nguy hiểm. Hiện nguyên nhân vụ việc được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.