Tin sáng 29/3: Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C từ ngày mai; Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

Tin sáng 28/3: Từ ngày 1/4, nhiều người phải thực hiện quy định này khi giao dịch ngân hàng; Cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trước GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Bản án xác định cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt tới 38 độ C trong đợt nắng nóng đầu mùa

Ngày 31/3, nhiệt độ một số nơi có thể lên đến trên 39 độ C.

Trên SKĐS, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, riêng ngày 31/3, khu vực Hà Nội có khả năng xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C. Tại khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ phổ biến từ 35–38 độ C, có nơi trên 38 độ, thậm chí xấp xỉ 39 độ C.

Ông Nguyễn Đức Hòa nhận định, nắng nóng năm nay tại Bắc Bộ và Trung Bộ đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Thông thường, nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế xuất hiện vào khoảng giữa tháng 4, tuy nhiên năm nay có thể bắt đầu ngay từ cuối tháng 3, sớm hơn khoảng nửa tháng.

Về xu thế chung, các yếu tố hoàn lưu khí quyển quy mô lớn cho thấy hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái El Niño. Cùng với tác động của biến đổi khí hậu, điều này khiến nắng nóng năm nay trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ, có xu hướng gay gắt hơn.

Dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ có thể xuất hiện từ tháng 5, nhưng cao điểm sẽ rơi vào các tháng 6–7. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Nền nhiệt trung bình trong mùa hè năm nay được dự báo cao hơn khoảng 1 độ C so với trung bình nhiều năm.

Phân tích về nguyên nhân, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết biến đổi khí hậu và xu thế nóng lên toàn cầu là yếu tố chính. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), 10 năm gần đây đều ghi nhận nhiệt độ toàn cầu cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm, trong đó 3 năm gần nhất là những năm nóng nhất từng được quan trắc. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện tiệm cận ngưỡng tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Trong bối cảnh El Nino có khả năng hình thành, nắng nóng năm nay được dự báo sẽ gay gắt hơn và có thể xuất hiện nhiều đợt hơn so với năm 2025.

Trước diễn biến này, cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó. Trong sinh hoạt, cần sử dụng điện và nước tiết kiệm, hiệu quả. Nắng nóng kéo dài sẽ làm gia tăng bốc hơi, khiến mực nước tại các hồ chứa suy giảm, trong khi lượng mưa có xu hướng ít hơn, dẫn đến nguy cơ thiếu nước.

Đặc biệt, đối với sản xuất nông nghiệp, người dân cần có kế hoạch sử dụng nước hợp lý. Tại khu vực Trung Bộ, do bước vào mùa khô, lượng mưa rất thấp nên nguy cơ hạn hán, thiếu nước sẽ ở mức nghiêm trọng, nhất là trong các đợt nắng nóng kéo dài.

Trong khi đó, tại Bắc Bộ, dù có các đợt nắng nóng nhưng từ khoảng tháng 5 trở đi sẽ bắt đầu vào mùa mưa, xen kẽ các đợt mưa giúp giảm bớt cường độ nắng nóng. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn xuất hiện theo từng đợt và cần được theo dõi, chủ động ứng phó.

Lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 được chi trả từ ngày nào?

Thông tin trên Người lao động, những ngày qua, BHXH một số địa phương đã thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 theo đúng quy định, sau kỳ chi trả gộp tháng 2 và 3 cho hơn 3,5 triệu người hưởng.

Tại Hà Nội, đại diện BHXH TP cho biết lương hưu và trợ cấp sẽ được chuyển vào tài khoản người hưởng từ ngày 2/4. Trường hợp nhận tiền mặt, cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện tổ chức chi trả sau thời điểm này.

Tỉ lệ người nhận qua tài khoản tại Hà Nội đạt 99,55%, cho thấy việc chuyển đổi sang hình thức không dùng tiền mặt đang được đẩy mạnh, giúp người dân nhận tiền nhanh, không phải chờ đợi.

Tại TPHCM, việc chi trả qua tài khoản được thực hiện từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Với tháng 4-2026, tiền sẽ được chuyển từ ngày 1/4.

Đối với hình thức nhận tiền mặt, bưu điện tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hằng tháng; sau đó tiếp tục chi tại các bưu cục từ ngày 11 đến hết ngày 25.

Tương tự, tại Quảng Ninh, lương hưu qua tài khoản được chuyển từ ngày 1/4; chi trả tiền mặt thực hiện sau thời điểm này.

Theo BHXH Việt Nam, hiện có hai hình thức chi trả gồm chuyển khoản và tiền mặt, kèm lịch chi cụ thể theo từng địa phương.

Các tỉnh, thành như TPHCM, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, tức ngày 1/4.

Trong khi đó, các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Lai Châu, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp, chi trả vào ngày làm việc thứ hai, tức ngày 2/4.

Bỏ Nghị định 100, mức phạt vi phạm giao thông đường bộ có thay đổi?

Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt sẽ bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019.

Thông tin bãi bỏ Nghị định 100/2019 về xử lý vi phạm giao thông từ ngày 15/5 đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi liệu mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ tới đây có thay đổi so với hiện hành.

Trên VTC News đăng tải, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an khẳng định việc bãi bỏ Nghị định 100/2019 không đồng nghĩa sẽ dừng xử phạt vi phạm giao thông, mà đang thực hiện tách bạch, điều chỉnh theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Đồng thời, việc bãi bỏ Nghị định 100/2019 (theo nội dung tại Nghị định số 81/2026) không tác động và làm thay đổi mức xử lý vi phạm giao thông đường bộ hiện nay.

Theo lý giải, Nghị định 100/2019 được ban hành năm 2019, quy định chi tiết về việc xử phạt trong lĩnh vực giao thông gồm: đường bộ và đường sắt.

Tới ngày 1/1/2025, Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời áp dụng cơ chế trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe được thi hành. Khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực đã thay thế các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định 100/2019.

Tiếp đó, ngày 26/3/2026, khi Nghị định số 81/2026 có hiệu lực thi hành, nó đã thay thế nốt phần quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt trong Nghị định 100/2019.

Như vậy, phạm vi điều chỉnh đường bộ và đường sắt tại Nghị định 100/2019 đã được tách bạch thành các nghị định mới. Việc bãi bỏ hoàn toàn Nghị định 100 từ ngày 15/5 tới đây do vậy không ảnh hưởng đến các quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Phần lớn hành vi bị xử phạt từng ghi nhận trong Nghị định 100/2019, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021, khi xuất hiện lại trong nội dung Nghị định 168/2024 đã tăng mạnh mức phạt.

Chẳng hạn, lỗi "Điều khiển xe không có Giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng Giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng" với người điều khiển môtô, xe gắn máy theo Nghị định 100/2019 từng chịu mức phạt 300.000-400.000 đồng. Sang Nghị định 168/2024, lỗi này chuyển thành "Điều khiển xe không có chứng nhận đăng ký xe" và mức phạt tăng lên thành 2-3 triệu đồng.

Hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông" với người điều khiển ô tô từng bị phạt 3-5 triệu đồng theo nội dung Nghị định 100/2019. Còn theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, lỗi này có mức phạt 18-20 triệu đồng cho tài xế ôtô.

Bên cạnh đó, Nghị định 168/2024 còn bổ sung các quy định về trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đối với một số hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Lý do Hà Nội đề xuất giảm 35 trường công lập

Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường mầm non, tiểu học, THCS tại 18 xã, phường. Trong đó dự kiến giảm 35 trường do quy mô trường, lớp và học sinh quá nhỏ, dưới mức chuẩn tối thiểu.

Đây là một trong những đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội tại phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trình UBND TP. Hà Nội.

Thông tin trên VOV.vn, theo phương án được đề xuất, 124 trường THPT công lập vẫn giữ nguyên sau sắp xếp. Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, nhu cầu về chỗ học cho học sinh THPT của thành phố vẫn đang có xu hướng gia tăng. Đồng thời, 100% trường THPT công lập đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định.

Đối với bậc mầm non, tiểu học, THCS, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị sắp xếp, cắt giảm 35 trường công lập ở 18 xã/phường. Việc này xuất phát từ quy mô trường, lớp và học sinh quá nhỏ, dưới mức chuẩn tối thiểu. Đây là lý do phổ biến nhất tại nhiều địa phương, khi các trường không đáp ứng được quy định về số lượng lớp học hoặc sĩ số theo Điều lệ trường học hiện hành. Việc sáp nhập nhằm tạo ra các trường mới có quy mô học sinh và số lớp đủ lớn.

Cũng theo Sở GD-ĐT Hà Nội, nhiều trường có diện tích quá nhỏ, đan xen trong khu dân cư, nằm sâu trong ngõ hẹp. Một số trường có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp trầm trọng, vị trí giao thông không thuận tiện. Nhiều trường không đủ điều kiện đạt chuẩn Quốc gia do thiếu diện tích để xây dựng các phòng học tối thiểu, phòng chức năng, phòng bộ môn, hoặc sân chơi.

Một trong những nguyên nhân khác để Sở GD-ĐT Hà Nội sắp xếp lại 35 cơ sở giáo dục này là do một số trường khoảng cách địa lý quá gần, gây chồng chéo địa bàn cũng là rào cản.

Trong phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề xuất phát triển mạng lưới trường lớp trong thời gian tới theo hướng phát triển mô hình "Trường nhiều cấp học" (Trường liên cấp); mô hình "Liên kết mạng lưới trường học liên phường, liên xã".

Song song với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đề xuất sắp xếp lại các trường cao đẳng, trung cấp công lập theo hướng tinh gọn, đa lĩnh vực, nguồn lực mạnh, quy mô tuyển sinh lớn.

Đồng thời hình thành một số trường cao đẳng công lập chất lượng cao, trong đó giảm tối thiểu 50% đầu mối các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc TP Hà Nội.

Với 29 trung tâm GDNN-GDTX, mặc dù không thay đổi số lượng trung tâm nhưng giảm 50% đầu mối sự nghiệp.

Với mô hình trường trung học nghề, chuyển đổi một số trung tâm GDNN-GDTX thành mô hình trường trung học nghề nhằm kết hợp giữa học văn hóa cấp THPT và đào tạo nghề ngay từ bậc trung học.

Cụ thể, đối với trường cao đẳng, trung cấp giảm 11 trường, từ 19 trường còn 8 trường. Các trường đại học và trung tâm GDNN-GDTX giữ nguyên.

Đề xuất trình Quốc hội quy định 24/11 là "Ngày Văn hóa Việt Nam", người dân được nghỉ lễ

Trên Người lao động thông tin, Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Dự thảo do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) chủ trì soạn thảo.

Tại dự thảo, Bộ VH-TT-DL đề xuất quy định ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam". Người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trong ngày "Ngày Văn hóa Việt Nam", các thiết chế văn hóa, thể thao công lập sẽ miễn phí vé vào cửa phục vụ nhân dân.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ, đề xuất nêu trên nhằm phù hợp với quy định của Nghị quyết số 80-NQ/TW "Thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương.

Cùng với đó, nội dung này cũng phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội về quy định chính sách cơ bản về kinh tế, xã hội tại luật Tổ chức Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày nghỉ lễ, Tết chính thức, hưởng nguyên lương, gồm Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 và Quốc khánh 2/9.

Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung

TTXVN đăng tải, theo Nghị định, đối tượng tham gia là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, không phải là điều kiện tuyển dụng hoặc gắn với đánh giá, khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.

Mức đóng do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận, căn cứ vào khả năng tài chính và nhu cầu. Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng văn bản thỏa thuận với người lao động về việc tham gia và mức đóng, trong đó quy định rõ điều kiện để người lao động được hưởng phần đóng góp và kết quả đầu tư. Trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu thì không quá 5 năm.

Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi, gồm: đủ điều kiện theo thỏa thuận; tử vong; mắc bệnh hiểm nghèo; suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc là người khuyết tật đặc biệt nặng; người lao động là người nước ngoài chấm dứt cư trú, làm việc tại Việt Nam.

Về quy trình tham gia, người sử dụng lao động xây dựng phương án, lấy ý kiến người lao động và ký thỏa thuận tham gia trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng. Sau đó, doanh nghiệp ký hợp đồng với đơn vị quản lý quỹ hưu trí để mở tài khoản cá nhân cho từng người lao động. Việc đóng góp vào quỹ được thực hiện theo chương trình đã đăng ký, bao gồm phần đóng của người sử dụng lao động (nếu có) và phần đóng của người lao động, được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân.

Nghị định 85/2026/NĐ-CP thay thế Nghị định số 88/2016/NĐ-CP, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy phát triển hệ thống hưu trí bổ sung, bảo đảm an sinh xã hội trong dài hạn.







