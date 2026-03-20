Tin sáng 20/3: Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay, Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa từ đêm nay

Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh lệch Đông, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, tập trung vào đêm và sáng sớm vào ngày hôm nay 20 đến 21/3. Độ ẩm không khí duy trì ở mức cao khiến tình trạng nồm ẩm tái diễn, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Từ đêm nay (20/3), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh lệch đông gây mưa dông.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng thời kỳ 21-22/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

VOV cho biết, sáng hôm qua (19/3), Bộ GD-ĐT có công văn gửi các Sở GD-ĐT, Cục Quân huấn- nhà trường, Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số nội dung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

theo hướng dẫn, việc lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2025 - 2026 hoàn thành trước 17h ngày 15/4.

Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4

Tổ chức cho các thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến thực hiện từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5. Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên, hoàn thành chậm nhất ngày 15/5.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.

Tổ chức chấm thi; tổng kết công tác chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT; đối sánh kết quả thi, hoàn thành chậm nhất 15 giờ ngày 28/6. Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8h00 ngày 1/7.

Theo Bộ GD-ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được xây dựng theo định hướng nhằm đạt yêu cầu kiểm tra năng lực, phẩm chất người học, tỷ lệ câu hỏi mang tính phân hóa như năm 2025, trong đó có các câu vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tế cuộc sống.

Ngữ văn là môn duy nhất hiện thi theo hình thức tự luận và đề sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài SGK nhằm thúc đẩy giáo viên và học sinh đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới phát triển năng lực, kỹ năng và giảm tình trạng "chép văn mẫu".

Các môn thi trắc nghiệm sẽ được ra theo các dạng như cấu trúc đề thi tham khảo đã được Bộ GD-ĐT công bố năm trước, gồm dạng nhiều phương án lựa chọn, dạng câu đúng/sai, dạng trả lời ngắn. Điểm trong bài thi trắc nghiệm không chia đều số câu hỏi trong đề thi mà có mức điểm khác nhau.

Tài xế xe khách đi ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng

Theo VTCNew, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La vừa xử phạt tài xế P.T.K.H. (SN 1986, trú tại Sơn La) về hành vi lái xe khách chạy ngược chiều trên tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều.

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào 14h14 ngày 23/2, ô tô khách biển số 26B-007.84 đi ngược chiều tại khu vực có biển cấm, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thời điểm trên, tuyến đường có nhiều xe đang lưu thông theo chiều đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với xe khách đi ngược chiều.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024, tài xế P.T.K.H. bị xử phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26B-007.84 đi vào phần đường có đặt biển cấm đi ngược chiều. (Ảnh: Chụp màn hình)

Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều là lỗi nguy hiểm, có thể dẫn đến va chạm trực diện với các xe đi đúng chiều. Đối với xe khách, mức độ rủi ro càng cao do phương tiện có kích thước lớn, chở nhiều hành khách và khó xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường bộ, để lại hậu quả lớn về người và tài sản.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, không đi ngược chiều dưới bất kỳ hình thức nào, qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tăng lương hưu: tăng 4,5% cộng 200.000 đồng hay tăng 8% lợi hơn?

Chia sẻ trên Báo Thanh niên, theo dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến có 2 phương án được đưa ra.

Ở phương án thứ nhất, dự thảo đề xuất điều chỉnh theo hướng kết hợp giữa tăng theo tỷ lệ phần trăm và cộng thêm một khoản tiền cụ thể.

Theo đó, từ ngày 1.7.2026, nhóm đối tượng chính như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quân nhân, công an… sẽ được tăng thêm 4,5% và cộng thêm 200.000 đồng/tháng trên mức hưởng của tháng 6.2026.

Đối với một số nhóm khác như người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng… mức điều chỉnh là tăng thêm 8%.

Dự kiến sẽ có hàng triệu người được tăng lương hưu từ 1.7. Ảnh: Ngọc Thắng

Trong khi đó, phương án 2 đưa ra cách điều chỉnh đơn giản hơn khi áp dụng mức tăng đồng loạt 8% đối với toàn bộ các đối tượng.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp. Theo đó, những người nghỉ hưởng trước năm 1995, sau khi điều chỉnh mà vẫn dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ tiếp tục được tăng thêm. Cụ thể, người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng; người có mức từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Lý giải về sự kết hợp mức tăng 4,5% và 200.000 đồng/tháng ở phương án 1, Bộ Nội vụ cho biết, việc xây dựng phương án dựa trên chỉ số giá tiêu dùng (CPI), khả năng cân đối ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội, đồng thời đảm bảo cải thiện mức hưởng đối với nhóm có lương hưu thấp, đặc biệt là những người nghỉ trước năm 1995.

Còn nếu áp dụng tăng đồng đều 8% như phương án 2 cho tất cả nhóm thụ hưởng thì không khắc phục được chênh lệch lương hưu giữa người hưởng thấp và người hưởng cao, thậm chí kéo dài khoảng cách. Phương án này cũng chưa thể chế hóa Nghị quyết 28 về thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Chở thuốc lá lậu, bị phạt 80 triệu đồng

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 19-3, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Thanh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Luân (29 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Trước đó, ngày 25-2, Luân lái xe mô tô không biển số, không có số máy, số khung, loại xe Exciter chạy trên tuyến quốc lộ 30 từ hướng phường Hồng Ngự đi phường Cao Lãnh, trên xe có chở 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Đến 12h cùng ngày, đến tuyến đường Lê Văn Nhung, đoạn qua xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm giao thông với một người dân làm Luân té ngã xuống đường, dẫn đến gãy chân phải.

Chở hơn 1.490 gói thuốc lá lậu, Luân bị xử phạt 80 triệu đồng - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường làm rõ vụ việc, đồng thời tạm giữ số thuốc lá lậu và phương tiện dùng để chở số thuốc trên.

Quá trình xác minh, Công an xã Thanh Bình đã làm rõ hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu của Nguyễn Văn Luân nên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tài xế ô tô buồn ngủ, lao xe xuống sông Tô Lịch lúc rạng sáng

Theo VTV, rạng sáng 19/3, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Kim Giang (đoạn đối diện số 909 Kim Giang, phường Thanh Liệt, Hà Nội) khi một ô tô bất ngờ lao xuống sông Tô Lịch.

Theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), khoảng 3h cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên đường Kim Giang. Khi tới khu vực trên, do buồn ngủ, tài xế không làm chủ được tay lái, khiến phương tiện lao xuống sông.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thùy Linh).

Tại hiện trường, ô tô bị hư hỏng phần thân, cốp xe bật mở. Do mực nước sông Tô Lịch thấp, xe chỉ bị ngập ngang bánh.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT đã có mặt để xác minh, xử lý vụ việc. Rất may, tai nạn không gây thiệt hại về người. Nam tài xế sau đó tự thỏa thuận, giải quyết sự việc.