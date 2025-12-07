Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảm
GĐXH - Phan Minh Huyền đã thoát vai nữ tổng tài mạnh mẽ trong phim "Cách em 1 milimet", ở đời thực, mới đây, cô diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.
"Thoát vai" hình tượng nữ tổng tài mạnh mẽ, cá tính trong "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền khiến khán giả không khỏi xao xuyến khi xuất hiện trong thiết kế dạ hội màu đen gợi nhớ vẻ đẹp quyến rũ, quyền lực và bí ẩn của những nữ thần Hy Lạp cổ đại, trong show thời trang của NTK Đỗ Long tại TP.Hồ Chí Minh.
Chất liệu lụa óng ả giúp bộ trang phục không chỉ tôn vinh nhan sắc kiều diễm của nữ diễn viên mà còn mang đến sức hút "mướt mắt". Những đường cut-out tinh tế khéo léo khoe trọn tấm lưng mượt mà, bờ vai mong manh và vòng eo nhỏ nhắn của cô. Với thiết kế này, Phan Minh Huyền đẹp đến từng milimet, càng xứng đáng với danh xưng "nữ diễn viên mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ" mà khán giả ưu ái dành tặng.
Phan Minh Huyền không nhớ mình đã chuẩn bị bao nhiêu trang phục cho vai Ngân trong "Cách em 1 milimet", nhưng sau thành công về mặt hình ảnh với vai Vân Trang ở "Thương ngày nắng về", cô nhận được rất nhiều sự ưu ái từ các thương hiệu thời trang trong việc hỗ trợ chuẩn bị trang phục cho nhân vật mới.
Vẻ ngoài sang chảnh của Phan Minh Huyền ở đời thực.
Với vai Ngân – người phụ nữ trẻ thành công, quyết đoán trong công việc và mạnh mẽ trong cuộc sống, Phan Minh Huyền đã xây dựng cho nhân vật phong cách thời trang thanh lịch, năng động, cá tính nhưng đơn giản, không cầu kỳ. Nhờ vậy, "gu" thời trang của Ngân rất dễ ứng dụng trong đời sống, phù hợp với các chị em công sở. Cũng chính điều này khiến những bộ trang phục gắn với nhân vật Ngân liên tục được các chị em săn đón.
Phan Minh Huyền đầu tư rất lớn vào trang phục trong phim "Cách em 1 milimet".
"Cách em 1 milimet" hiện đang bước vào giai đoạn "gay cấn" khi mối quan hệ giữa vợ chồng Ngân – Nghiêm trở nên căng thẳng, thậm chí Ngân đã đề nghị ly hôn. Trong bối cảnh ngột ngạt này, khán giả mong chờ hai nhân vật sớm tìm được "phương án" cho tương lai. Tuy nhiên, nhiều tình tiết hấp dẫn vẫn còn ở phía trước, khiến người xem tiếp tục dõi theo để xem cô Ngân "mắt toét" theo cách gọi của Viễn, sẽ có tương lai ra sao trong những tập tiếp theo.
