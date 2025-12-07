Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảm

Chủ nhật, 10:38 07/12/2025 | Thời trang
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phan Minh Huyền đã thoát vai nữ tổng tài mạnh mẽ trong phim "Cách em 1 milimet", ở đời thực, mới đây, cô diện một trang phục khoe khéo bờ lưng ong mịn màng, gợi cảm.

Hậu trường "siêu lầy" của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong "Cách em 1 milimet"Hậu trường 'siêu lầy' của cặp đôi Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng trong 'Cách em 1 milimet'

GĐXH - Phan Minh Huyền - Hà Việt Dũng rất ăn ý trên phim "Cách em 1 milimet" nhưng ở hậu trường, cặp đôi màn ảnh lại "siêu lầy" và hài hước.

"Thoát vai" hình tượng nữ tổng tài mạnh mẽ, cá tính trong "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền khiến khán giả không khỏi xao xuyến khi xuất hiện trong thiết kế dạ hội màu đen gợi nhớ vẻ đẹp quyến rũ, quyền lực và bí ẩn của những nữ thần Hy Lạp cổ đại, trong show thời trang của NTK Đỗ Long tại TP.Hồ Chí Minh.

Nữ tổng tài phim 'Cách em 1 milimet' đời thực khoe lưng ong nuột nà, gợi cảm - Ảnh 2.

Phan Minh Huyền khoe khoảng lưng ong nõn nà "đãi mắt" fan.

Chất liệu lụa óng ả giúp bộ trang phục không chỉ tôn vinh nhan sắc kiều diễm của nữ diễn viên mà còn mang đến sức hút "mướt mắt". Những đường cut-out tinh tế khéo léo khoe trọn tấm lưng mượt mà, bờ vai mong manh và vòng eo nhỏ nhắn của cô. Với thiết kế này, Phan Minh Huyền đẹp đến từng milimet, càng xứng đáng với danh xưng "nữ diễn viên mặc đẹp nhất màn ảnh nhỏ" mà khán giả ưu ái dành tặng.

Phan Minh Huyền không nhớ mình đã chuẩn bị bao nhiêu trang phục cho vai Ngân trong "Cách em 1 milimet", nhưng sau thành công về mặt hình ảnh với vai Vân Trang ở "Thương ngày nắng về", cô nhận được rất nhiều sự ưu ái từ các thương hiệu thời trang trong việc hỗ trợ chuẩn bị trang phục cho nhân vật mới. 

Vẻ ngoài sang chảnh của Phan Minh Huyền ở đời thực.

Với vai Ngân – người phụ nữ trẻ thành công, quyết đoán trong công việc và mạnh mẽ trong cuộc sống, Phan Minh Huyền đã xây dựng cho nhân vật phong cách thời trang thanh lịch, năng động, cá tính nhưng đơn giản, không cầu kỳ. Nhờ vậy, "gu" thời trang của Ngân rất dễ ứng dụng trong đời sống, phù hợp với các chị em công sở. Cũng chính điều này khiến những bộ trang phục gắn với nhân vật Ngân liên tục được các chị em săn đón.

Phan Minh Huyền đầu tư rất lớn vào trang phục trong phim "Cách em 1 milimet".

"Cách em 1 milimet" hiện đang bước vào giai đoạn "gay cấn" khi mối quan hệ giữa vợ chồng Ngân – Nghiêm trở nên căng thẳng, thậm chí Ngân đã đề nghị ly hôn. Trong bối cảnh ngột ngạt này, khán giả mong chờ hai nhân vật sớm tìm được "phương án" cho tương lai. Tuy nhiên, nhiều tình tiết hấp dẫn vẫn còn ở phía trước, khiến người xem tiếp tục dõi theo để xem cô Ngân "mắt toét" theo cách gọi của Viễn, sẽ có tương lai ra sao trong những tập tiếp theo.

"Cách em 1 milimet" xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng"'Cách em 1 milimet' xuất hiện tình tiết gây tranh cãi, Phan Minh Huyền hé mở: 'Đàn ông khi yêu nên rõ ràng'

GĐXH - Phan Minh Huyền vào vai Ngân - nữ chính phim "Cách em 1 milimet' đã gây sốc khi lên tiếng trước tình tiết gây tranh cãi của phim. Cô nói: "Đàn ông khi yêu nên rõ ràng".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Đẹp - 23 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy chung khung hình với Ngọc Trinh nhưng điều thu hút sự chú ý của fan là đôi giày 25 cm "ăn gian" chiều cao.

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý với phong cách sơ mi trắng tối giản. Cô trở về từ Úc với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản.

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Lan Khuê khoe sắc vóc gợi cảm tại Thượng Hải

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện tại một đại nhạc hội quy mô ở Thượng Hải, Lan Khuê gây chú ý với diện mạo nóng bỏng và thần thái cuốn hút, cho thấy sắc vóc ngày càng thăng hạng sau khi sinh con.

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Phong cách thời trang đời thường của người đẹp Colombia vừa giành vương miện Miss International 2025

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Ngoài đời, Catalina Duque - Tân hoa hậu Miss International 2025 ưa chuộng phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Mai Ngọc sau 7 tháng sinh con đầu lòng, cô đã lấy lại vóc dáng săn chắc khiến hội chị em ngưỡng mộ.

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Diện áo dài cùng mẹ, con gái Đoan Trang 11 tuổi đã gây sốt bởi vóc dáng như thiếu nữ

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Con gái Đoan Trang mới đây đã diện áo dài cùng mẹ khiến khán giả chú ý. Cô bé mới 11 tuổi nhưng chiều cao vượt trội cùng gương mặt đã ra nét thiếu nữ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Nhân dịp sinh nhật, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My bất ngờ khoe ảnh đọ sắc bên dàn mỹ nhân 7X, trong đó vẻ ngoài của cựu người mẫu Thủy Hương gây chú ý.

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Bé Nhím - con gái diễn viên Hồng Đăng ngày nào còn lon ton theo bố tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế" giờ đã "trổ mã" thành thiếu nữ xinh đẹp.

Xem nhiều

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Sắc vóc tuổi 18 của con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Thời trang

GĐXH - Khánh Linh - con gái Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 18 đã có sắc vóc xinh đẹp chuẩn con gái của hoa hậu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, Khánh Linh còn có vóc dáng cân đối tựa nàng thơ.

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Sau 7 tháng sinh con, Mai Ngọc về dáng thon gọn khiến mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ

Thời trang
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My đọ sắc bên cựu người mẫu Thủy Hương

Thời trang
Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Con gái diễn viên Hồng Đăng: 14 tuổi 'trổ mã' xinh xắn như thiếu nữ

Thời trang
Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Hòa Minzy đọ sắc với Ngọc Trinh, nhưng điều khiến fan chú ý là một chi tiết khác

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top