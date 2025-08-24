Nhiều trường đại học bất ngờ thông báo xét tuyển bổ sung
GĐXH - Hàng loạt trường đại học, trong đó có cả trường nổi tiếng vừa công bố điểm chuẩn đồng thời xét tuyển bổ sung nhiều ngành học.
Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung với các ngành học có mức điểm từ 19 điểm trở lên. Cụ thể, các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe đều lấy điểm chuẩn là 19 điểm. Trong khi đó, ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5 và ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài là 20,5 điểm.
Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng đã thông báo tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo đại học năm 2025. Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định.
Trong đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là 19 điểm (chưa nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có); Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Tương tự, Trường Đại học Việt Nhật (VJU) tuyển sinh bổ sung gần 320 chỉ tiêu cho các ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu. Trường xét tuyển bằng nhiều phương thức, với điểm nhận hồ sơ từ 20 điểm.
Trường Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung từ ngày 23/8 đến 4/9 thông qua các phương thức: điểm thi THPT 2025, học bạ THPT, kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN, đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi V-SAT. Mức điểm sàn nhận hồ sơ đợt 2 từ 17 đến 23 điểm.
Trường Đại học CMC cho biết, sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực của Trường Đại học CMC, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh của trường từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/9.
Các ngành tuyển bổ sung bao gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Tiếng Nhật thương mại.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đại học được phép xét tuyển bổ sung từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, sau khi thí sinh trúng tuyển đợt 1 hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 30/8.
