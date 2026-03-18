Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn vào ngành Công an năm 2026

Mới đây, Học viện cảnh sát nhân dân đã thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học chính quy, năm học 2026 – 2027. Theo thông báo nội dung kế hoạch như sau:

Kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học ngành Công an nhân dân

Khu vực tuyển sinh

Phía Bắc: từ Thành phố Huế trở ra.

Phương thức tuyển sinh

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và mã bài thi đánh giá

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 400 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát (Nam: 360; Nữ: 40). Cụ thể:

+ Chỉ tiêu theo Phương thức 1: 20 (Nam:18; Nữ: 02).

+ Chỉ tiêu theo Phương thức 2, 3: 380 (Nam: 342; Nữ: 38).

- Tổ hợp xét tuyển: A00; A01; C03; D01; X02; X03; X04. Cụ thể:

TT Mã tổ hợp Môn 1 A00 Toán, Vật lý, Hóa học 2 A01 Toán, Vật lý, tiếng Anh 3 C03 Toán, Ngữ văn, Lịch sử 4 D01 Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 5 X02 Toán, Ngữ văn, Tin học 6 X03 Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp 7 X04 Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp

- Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 04 mã bài thi. Thí sinh chọn 01 trong 04 mã bài thi để đăng ký dự thi, cụ thể:

TT Mã bài thi Phần Tự luận bắt buộc Phần Trắc nghiệm Trắc nghiệm bắt buộc Trắc nghiệm tự chọn 1 CA1 Ngữ văn Toán, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Vật lí 2 CA2 Ngữ văn Toán, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Hóa học 3 CA3 Ngữ văn Toán, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Sinh học 4 CA4 Ngữ văn Toán, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Địa lí

Học viện Cảnh sát Nhân dân đã thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học 2026. Ảnh: Học viện Cảnh sát Nhân dân



Thời gian tổ chức thi kỳ thi của Bộ Công an

- Ngày thi: 21/6/2026.

- Thời gian làm bài: 180 phút.

- Hình thức thi: thi viết.

Cấu trúc đề thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an

- Đề thi gồm 03 phần: Tự luận bắt buộc; Trắc nghiệm bắt buộc và Trắc nghiệm tự chọn.

- Tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó phần tự luận bắt buộc là 25 điểm, phần trắc nghiệm là 75 điểm.

- Lĩnh vực kiến thức:

+ Phần tự luận bắt buộc gồm 01 câu hỏi Văn nghị luận xã hội;

+ Phần trắc nghiệm gồm 70% kiến thức lớp 12 và 30% kiến thức lớp 10, lớp 11.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Đối tượng

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ.

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển.

- Học sinh T11 (học sinh đang học tập tại Trường Văn hóa – Bộ Công an).

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Điều kiện dự tuyển chung

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an tại Thông tư số 48/2023/TT-BCA ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, Hướng dẫn số 19119/X01-P6 ngày 23/11/2023 và Hướng dẫn số 19129/X01-P6 ngày 23/11/2023 của X01.

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển.

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức "Hoàn thành nhiệm vụ" trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".

- Chiến sĩ nghĩa vụ CAND thuộc đối tượng chính sách ưu tiên 01 nhóm UT1 tại Phụ lục II Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ngày 15/02/2026 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, trong những năm học THPT hoặc tương đương có kết quả học tập từ mức đạt trở lên theo kết luận học bạ.

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong những năm học THPT hoặc tương đương có kết quả học tập từ khá trở lên theo kết luận học bạ.

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh T11 và đối tượng là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt từ 6,5 điểm trở lên.

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND trong những năm học THPT hoặc tương đương phải đạt từ 7,0 điểm trở lên.

- Học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên theo kết luận học bạ, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

- Tính đến năm dự tuyển, học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi.

- Đủ sức khỏe tuyển mới vào CAND theo quy định tại Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND, Thông tư số 131/2025/TT-BCA ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2023.

Một số thông tin cụ thể về điều kiện sức khỏe:

+ Chiều cao:

* Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

* Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Riêng, thí sinh thuộc Đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.

+ Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

+ Thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực hai mặt đạt 18/10. Nếu mắt bị tật khúc xạ: cận thị, viễn thị thì không quá 3 đi-ốp, nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 01 đi ốp, kiểm tra thị lực một mắt qua kính mắt đạt 09/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt).

Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh đại học chính quy từ từ Thành phố Huế trở ra. Ảnh minh họa: TL

Điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức

Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức 1

- Đối tượng: Thí sinh đạt giải thưởng theo quy định của Bộ GD&ĐT và thời gian đoạt giải không quá 03 (ba) năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng.

- Về giải đoạt được:

+ Thí sinh được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT được xét tuyển thẳng vào Học viện CSND.

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Văn học, Lịch sử, Tiếng Anh.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức 2

- Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 02 (hai) năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/5/2026 chứng chỉ do tổ chức được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau: tiếng Anh: IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 46 trở lên, TOEIC (LR&SW) đạt từ 600 và 242 trở lên, SAT đạt từ 1100 trở lên; tiếng Trung Quốc đạt từ HSK 4 trở lên; tiếng Tây Ban Nha đạt từ DELE B2 trở lên; tiếng Pháp đạt từ DALF/DELF B2 trở lên; tiếng Nga đạt từ TRKI (TORFL) B2 trở lên; tiếng Đức đạt từ Goethe-Zertifikat/TEL B2 trở lên; tiếng Nhật đạt từ JLPT N3 trở lên; tiếng Hàn Quốc đạt từ TOPIK 4 trở lên; tiếng Ý đạt từ CELI 3 trở lên; Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phiên bản Home Edition.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng ngày thi chính thức phải trước ngày 20/5/2026. Hoàn thành và nộp chứng chỉ ngoại ngữ về Học viện CSND trước ngày 30/5/2026.

- Xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7.0 điểm trở lên.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức 3

- Đối với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn ngoại ngữ đó để sơ tuyển.

- Đối với thí sinh đang học lớp 12, vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt điều kiện hay không.

- Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Ưu tiên trong tuyển sinh

- Thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Công an.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ dự tuyển theo hướng dẫn của Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển (Công an phường, xã nơi đăng ký HKTT)

- Công an các đơn vị, địa phương cử cán bộ đơn vị chức năng (có giấy giới thiệu) trực tiếp mang hồ sơ dự tuyển, file mềm danh sách thí sinh dự tuyển trích xuất từ phần mềm tuyển sinh CAND, lệ phí tuyển sinh đến bàn giao cho Học viện CSND trước 17h00 ngày 20/05/2026.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, phòng 608, nhà Điều hành, Học viện CSND, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội (thông tin liên hệ: Thượng tá Nguyễn Thị Mỹ Lệ, ĐT: 0975132383 hoặc Trung tá Tống Sơn Huy, ĐT: 0906111299; cán bộ tuyển sinh, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện CSND).

- Một số lưu ý về hồ sơ xét tuyển:

+ Hồ sơ đăng ký xét tuyển do cán bộ tuyển sinh của Công an các đơn vị, địa phương chuyển đến, nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao - Học viện CSND. Học viện không nhận hồ sơ do thí sinh tự nộp và không nhận hồ sơ nộp muộn thời gian theo quy định.

+ Học viện không nhận hồ sơ tẩy xoá, sửa chữa, ghi thiếu thông tin. Sau ngày nộp hồ sơ, mọi yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung đã khai trên hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ không được chấp nhận.

+ Các đơn vị lập danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển đối với từng phương thức xét tuyển theo mẫu của Bộ Công an và gửi kèm theo file dữ liệu đảm bảo cấu trúc theo quy định phần mềm tuyển sinh của Bộ Công an. Học viện không nhận hồ sơ của các đơn vị không đảm bảo đúng quy định.

Tổ chức xét tuyển

Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an, Hướng dẫn tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2026 và chỉ tiêu được giao, Học viện CSND tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển và đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Học viện CSND là nguyện vọng 1 trên Cổng Thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh trúng tuyển theo từng phương thức thực hiện xác nhận nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nhập học

Dự kiến ngày 25/09 – 26/09/2026.

Điều kiện nhập học

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Đạt yêu cầu sơ tuyển;

- Nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng theo Phương thức 1; đăng ký xét tuyển theo Phương thức 2; đăng ký xét tuyển theo Phương thức 3 gửi về Học viện CSND theo quy định;

- Đạt điểm trúng tuyển vào Học viện CSND (đối với các trường hợp đăng ký xét tuyển và ưu tiên xét tuyển tại Học viện CSND).

- Xác nhận nguyện vọng nhập học sau khi nhận thông báo trúng tuyển trong thời gian quy định.