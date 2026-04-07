Thứ có trong nội tạng bò đắt hơn vàng: Dược liệu hiếm đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá gần 7 tỷ đồng/kg
Trong nhiều năm, vàng thường được xem là thước đo của sự đắt đỏ. Tuy nhiên, trên thị trường dược liệu Đông y, có một thứ còn đắt hơn vàng nhiều lần.
Đó là ngưu hoàng loại dược liệu cực hiếm được ví như "vàng của Đông y".
Theo nhiều báo kinh tế Trung Quốc, giá ngưu hoàng tự nhiên hiện dao động từ 1,4 – 1,8 triệu nhân dân tệ/kg. Với tỷ giá khoảng 1 nhân dân tệ tương đương 3.800 đồng, mức giá này tương đương khoảng 5,3 – gần 7 tỷ đồng/kg.
Nói cách khác, 1 gram ngưu hoàng có thể trị giá tới 5–7 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá vàng trên thị trường.
Vì sao ngưu hoàng đắt đỏ?
Ngưu hoàng thực chất không phải khoáng sản hay đá quý. Đây là sỏi mật hình thành trong túi mật của bò, chủ yếu xuất hiện ở những con bò già.
Do đặc điểm sinh học, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ bò có thể tạo ra loại sỏi mật đặc biệt này. Các nghiên cứu cho thấy xác suất bò có ngưu hoàng chỉ khoảng 0,2%. Điều đó có nghĩa là phải hàng triệu con bò mới có thể thu được vài kilogram ngưu hoàng.
Chính vì vậy, việc tìm thấy một viên ngưu hoàng đôi khi được ví như "đào được vàng trong cơ thể bò".
Tại nhiều lò mổ ở Nam Mỹ – khu vực được xem là nguồn cung ngưu hoàng lớn trên thế giới – công nhân nếu phát hiện được ngưu hoàng trong quá trình giết mổ có thể nhận khoản tiền thưởng tương đương cả tháng lương. Không ít chủ trang trại thậm chí coi đây là tài sản quý và cất giữ trong két sắt.
Dược liệu quý trong nhiều bài thuốc Đông y
Ngưu hoàng được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Đây là thành phần quan trọng trong nhiều loại thuốc Đông y nổi tiếng, đặc biệt là các bài thuốc dùng trong tình huống cấp cứu.
Theo y học cổ truyền, ngưu hoàng thường được dùng trong các trường hợp như: Sốt cao gây hôn mê; Đột quỵ; Rối loạn thần kinh cấp tính; Co giật.
Ngoài ra, dược liệu này còn xuất hiện trong nhiều bài thuốc giải độc, an thần và chống co giật.
Chính vì giá trị dược liệu cao và lịch sử sử dụng lâu đời, nhu cầu đối với ngưu hoàng trên thị trường luôn ở mức lớn, trong khi nguồn cung lại cực kỳ hạn chế.
Trong quá khứ, Trung Quốc từng hạn chế nhập khẩu ngưu hoàng do lo ngại nguy cơ bệnh bò điên. Quy định này khiến nguồn cung càng khan hiếm, tạo điều kiện cho đầu cơ và đẩy giá dược liệu tăng mạnh.
Chỉ trong khoảng 10 năm, giá ngưu hoàng được cho là tăng tới 8 lần, trở thành một trong những dược liệu đắt đỏ nhất thế giới.
Giá trị quá lớn khiến ngưu hoàng trở thành mục tiêu của nhiều hoạt động buôn bán bất hợp pháp.
Theo một số báo cáo, các băng nhóm tội phạm tại Nam Mỹ cũng đã tham gia vào hoạt động buôn lậu mặt hàng này, bởi lợi nhuận thu được có thể rất lớn.
Không chỉ vậy, giá dược liệu tăng cao còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Nhiều doanh nghiệp sản xuất thuốc Đông y phải đối mặt với chi phí nguyên liệu tăng mạnh, khiến giá thành sản phẩm leo thang.
Chẳng hạn, giá bán lẻ của một số loại thuốc Đông y chứa ngưu hoàng đã tăng gấp đôi chỉ trong vài năm gần đây.
Bên cạnh đó, thị trường cũng xuất hiện tình trạng làm giả dược liệu, khi một số đối tượng sử dụng nguyên liệu kém chất lượng hoặc thay thế bằng chất khác nhằm thu lợi bất chính.
Trước tình trạng này, cơ quan quản lý Trung Quốc đã triển khai nhiều biện pháp như: Xây dựng kho dự trữ dược liệu quốc gia; Tăng cường giám sát thị trường; Thúc đẩy nghiên cứu ngưu hoàng nhân tạo; Thí điểm mở rộng nhập khẩu từ nhiều quốc gia.
