Ngăn chặn một đối tượng giả danh công an để lừa đảo người dân

Công an quận Thanh Xuân truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản GĐXH - Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang xác minh đơn tố giác đối tượng Lưu Thị Thu Hiền (SN 1975, trú tại Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) đang điều tra một đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 26/9, Công an huyện Đak Đoa nhận trình báo của ông H.V.S (SN 1970, ở thị trấn Đak Đoa) về việc có một đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đak Đoa. Người này yêu cầu ông S đến Công an huyện Đak Đoa để làm thủ tục nhập, chỉnh sửa dữ liệu liên quan đến biển số xe ô tô.

Lúc này, đối tượng yêu cầu ông S kết bạn Zalo với tài khoản "HONG ANH" để được hướng dẫn chi tiết. Khi kết bạn Zalo xong, hắn yêu cầu ông S chuyển 10.000 đồng tiền phí cài đặt ứng dụng và thực hiện các bước tiếp theo trên ứng dụng. Do được công an tuyên truyền về các chiêu thức, thủ đoạn này nên ông S nghi ngờ và gọi điện trực tiếp đến công an địa phương.

Công an huyện Đak Đoa giải thích, tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trên không gian mạng, đề nghị ông S khóa điện thoại, khóa tài khoản ngân hàng và không được làm theo yêu cầu của đối tượng. Nhờ được sự tư vấn tận tình của cán bộ Công an huyện Đak Đoa, ông S may mắn không bị mất tiền.

Do được tuyên truyền từ trước nên ông S may mắn không bị lừa mất tiền trong tài khoản (Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

Công an huyện Đak Đoa khuyến cáo, người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên, không cung cấp dữ liệu cá nhân, mã OTP tài khoản ngân hàng, cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Nếu cài đặt phần mềm giả mạo, có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động từ xa, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Đến khi nạn nhân phát hiện thì tiền trong tài khoản cũng đã bị các đối tượng chuyển đi hết.