Đội lốt thợ sửa xe để cướp giật tài sản

Bắt tạm giam kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản táo tợn trên đường phố Hà Nội GiadinhNet - Để tránh bị phát hiện khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản, Hoàng đã bịt mặt, lấy khẩu trang che biển số xe.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Thái (SN 1985, trú tại Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn tố giác về tội phạm của anh Đ (SN 2004, ở Phú Xuyên, Hà Nội) về việc, ngày 20/7/2024 anh bị cướp giật tài sản tại đường Phố Viên kéo dài (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm), trị giá tài sản khoảng 30 triệu đồng. Tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác minh, bắt giữ đối tượng thực hiện hành phạm tội là Nguyễn Duy Thái.

Đối tượng Thái tại cơ quan Công an (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội)

Thái khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Thường ngày Thái điều khiển xe máy tiếp cận các nạn nhân đi ngoài đường rồi nói phát hiện xe máy của nạn nhân bị chảy dầu, nếu đi tiếp xe sẽ bị cháy. Khi có nạn nhân tin tưởng, Thái nói cửa hàng sửa chữa xe máy của mình ở gần đấy và giả vờ gọi điện hỏi về phụ kiện thay thế. Lúc này, Thái nói điện thoại của mình hết pin và vờ mượn máy của nạn nhân để chụp ảnh phụ kiện hỏng.

Khi nạn nhân đưa điện thoại, đối tượng liền lên xe máy bỏ chạy. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Thái đã thực hiện cướp giật 3 điện thoại, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.