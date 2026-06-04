Hai đối tượng giả danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản

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Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố Lê Hồng Phong (SN 1989, trú tỉnh Quảng Ninh) và Trần Văn Thành (SN 1990, trú tỉnh Quảng Ninh) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng dẫn giải các đối tượng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Theo điều tra, từ tháng 5/2026, Phong và Thành mua thiết bị camera giấu kín để bí mật ghi hình hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sau khi thu thập hình ảnh, các đối tượng tự nhận là phóng viên, nhà báo, đưa ra các thông tin mang tính suy diễn về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ rồi đe dọa cung cấp cho cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm ép buộc bị hại đưa tiền.

Hai đối tượng thống nhất nếu cưỡng đoạt thành công, Phong hưởng 85% và Thành hưởng 15% số tiền chiếm đoạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an kịp thời phát hiện, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Được biết, cả Phong và Thành đều có tiền án. Trong đó, Thành từng nhiều lần bị xử phạt tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Phong từng bị phạt tù về tội Trộm cắp tài sản.

Hiện vụ án đang được điều tra.