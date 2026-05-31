Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004) và Ngô Thị Như Ý (SN 2006), cùng trú tại TP Hà Nội, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ khoảng tháng 10/2025, các đối tượng nói trên bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

Các đối tượng (từ trái qua phải) Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Cùng với đó, nhóm đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin mang danh nghĩa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm tạo sự tin tưởng đối với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người dân liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Sau đó, lấy lý do hoàn thiện hồ sơ giải ngân, đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như: phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng do chúng quản lý. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Hiện vụ án đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin quảng cáo cho vay vốn trực tuyến trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích giao dịch và tính pháp lý của đơn vị cho vay. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên trực tiếp đến các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng hợp pháp để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, thông tin giao dịch liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

