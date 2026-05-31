Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Chủ nhật, 08:43 31/05/2026 | Pháp luật
Đức Tùy
GĐXH - Sau khi tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, nhóm đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng đăng tải nội dung cho vay tín chấp lãi suất thấp, thủ tục đơn giản khiến nhiều nạn nhân tin tưởng sập bẫy lừa đảo.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004) và Ngô Thị Như Ý (SN 2006), cùng trú tại TP Hà Nội, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ khoảng tháng 10/2025, các đối tượng nói trên bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước. 

Các đối tượng (từ trái qua phải) Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý. Ảnh: Cơ quan Công an.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Cùng với đó, nhóm đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin mang danh nghĩa Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nhằm tạo sự tin tưởng đối với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người dân liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Sau đó, lấy lý do hoàn thiện hồ sơ giải ngân, đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như: phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng do chúng quản lý. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Hiện vụ án đang được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin quảng cáo cho vay vốn trực tuyến trên mạng xã hội. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác minh rõ danh tính, mục đích giao dịch và tính pháp lý của đơn vị cho vay.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên trực tiếp đến các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng hợp pháp để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng lưu giữ các tài liệu, tin nhắn, thông tin giao dịch liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Giả danh nhân viên nhà mạng lừa đảo hai người giàGiả danh nhân viên nhà mạng lừa đảo hai người già

GĐXH - Hai người dân ở tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là "nhân viên nhà mạng" cảnh báo rằng họ sử dụng sim chính chủ của mình để đăng ký mạo danh nhằm kêu gọi quỹ từ thiện với số tiền lớn. Đối tượng này yêu cầu hai họ chuyển tiền vào một tài khoản mà chúng đưa ra.


Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, công bố 10 số tài khoản lừa đảo

Giả danh nhân viên nhà mạng lừa đảo hai người già

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ súng và đoản đao

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Từ lời khai của một đối tượng dương tính với ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Lê Đức Thịnh và thu giữ hơn 65 gam heroin cùng nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Hà Nội: Bắt quả tang liên tiếp các xe tải đổ trộm phế thải xây dựng trong đêm

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang và ngăn chặn các vụ việc lén lút đổ chất thải xây dựng trái phép ra môi trường trong những ngày qua.

Bắc Ninh: Khởi tố 2 đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân, hai đối tượng tại Bắc Ninh đã làm giả các giấy tờ xác nhận thu nhập, tiền lương nhằm hợp thức hóa điều kiện mua nhà ở xã hội.

Công an TPHCM bắt giữ 3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự

Pháp luật - 1 ngày trước

Ba thanh niên bị bắt giữ để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe người đi đường để đe dọa, chiếm đoạt tài sản.

Cô gái trẻ bị bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cô gái trẻ bị bắt giữ khi đang lẫn trốn.

Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng mua bán thuốc lá “Dominix” tẩm ma túy cho học sinh, sinh viên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy “núp bóng” thuốc lá “Dominix” hoạt động tại địa bàn xã Nam Phước. Nhóm đối tượng này chuyên bán thuốc lá “Dominix” có tẩm chất ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng.

Lại thêm 1 người hoạt động trong ngành giải trí bị bắt liên quan đến ma túy, danh tính khiến nhiều người tìm kiếm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Mai Thế Nhân (nghệ danh Mr. Nhân) - một gương mặt quen thuộc với giới Rap underground khu vực phía Nam vừa bị bắt để điều tra liên quan chuyên án ma túy 140 đối tượng do công an TPHCM triệt phá.

Bắt giữ Vũ Hoàng Long và nhiều đối tượng trong đường dây núp bóng doanh nghiệp 'mua bán nợ' để cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng trong đường dây núp bóng doanh nghiệp “mua bán nợ” để tổ chức đòi nợ kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản.

Phát hiện lỗ hổng trên ứng dụng Chrome, có thể bị chiếm quyền điều khiển từ xa

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trước nguy cơ tin tặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mới trên Google Chrome để tấn công, thực thi mã độc từ xa, Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo khẩn, đề nghị người dùng nhanh chóng cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới nhất để bảo đảm an toàn thông tin.

Tuyên Quang: Khởi tố tài xế xe máy chở du khách Anh tử vong trên Quốc lộ 4C

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 4C khi chở khách tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã khiến một nữ du khách người Anh tử vong. Đáng chú ý, sau biến cố đau lòng, gia đình nạn nhân đã quyết định hiến tặng mô, tạng của chị để cứu sống 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bắc Ninh: Bóc gỡ đường dây phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn, bình luận viên nhận lương 50-70 triệu đồng/người/tháng

Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi.

Pháp luật
Hà Nội: Khởi tố gã thanh niên dâm ô trẻ em tại xã Tam Hưng

Pháp luật
Tín dụng đen len lỏi học đường, kéo theo nhiều hệ lụy

Pháp luật
Đà Nẵng: Khởi tố, bắt giam nhóm đối tượng mua bán thuốc lá “Dominix” tẩm ma túy cho học sinh, sinh viên

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

