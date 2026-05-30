Công an TPHCM bắt giữ 3 thanh niên giả danh cảnh sát hình sự
Ba thanh niên bị bắt giữ để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, chặn xe người đi đường để đe dọa, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29-5, Công an phường An Khánh, TPHCM cho biết vừa truy xét nhanh nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.
Một nhóm 3 người đi trên hai xe máy tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, các đối tượng đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua” rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh khẩn trương phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai truy xét; xác định 3 đối tượng gồm: Ngô Thanh Tuấn (25 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (18 tuổi, ngụ tại phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (22 tuổi, ngụ phường Cát Lái).
Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận khoảng 18 giờ ngày 27-5, họ nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại, giả danh cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tài sản.
