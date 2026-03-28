Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường
GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.
Ngày 28/3, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng 23h10 ngày 22/3, tại tuyến đường Lê Nin (khối 8, phường Vinh Hưng), Công an phường Vinh Hưng phối hợp Tổ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng gồm: Võ Mạnh Anh (SN 2003, trú tại xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), Cao Trung Nam (SN 2004, trú tại xã Quỳnh Lưu) và Thái Doãn Hoàng (SN 2006, trú tại phường Vinh Lộc, Nghệ An).
Theo điều tra ban đầu, lợi dụng việc công an tỉnh triển khai các tổ tuần tra vũ trang, phản ứng nhanh "Tổ 373" nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhóm đối tượng đã giả danh lực lượng này để thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng tự xưng là "tổ công tác 373 mặc thường phục", chọn thời điểm đêm khuya để chặn xe người dân, đe dọa và yêu cầu nộp tiền "xử phạt vi phạm".
Cụ thể, khi phát hiện anh N.Đ.T. (SN 2007) điều khiển xe máy điện chở theo chị N.H.T.N. (SN 2008), cùng trú tại phường Vinh Phú, nhóm đối tượng đã ép dừng xe, yêu cầu chuyển 500.000 đồng với lý do không đội mũ bảo hiểm.
Ngay khi các đối tượng đang nhận tiền, lực lượng công an kịp thời ập vào bắt quả tang, ngăn chặn hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không chấp hành các yêu cầu xử phạt từ người không mặc sắc phục, không xuất trình được giấy tờ, đồng thời kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạmPháp luật - 47 phút trước
Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.
Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.
Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công anPháp luật - 4 giờ trước
Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.
Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung KínhPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.
Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảoPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.
Áp sát sàm sỡ để cướp tài sản, nam thanh niên lĩnh ánPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Châu Trường Phúc điều khiển xe máy bám theo phụ nữ đi một mình, áp sát rồi có hành vi sàm sỡ để gây hoảng loạn, khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp túi xách.
Khởi tố nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn, tông tử vong người đi bộ ở HuếPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100ml máu.
Nửa đêm, gã thanh niên trộm 4 nhẫn vàng trong xe ô tô không khóa cửaPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Qua đấu tranh, Tiệp khai do cần tiền tiêu xài nên đối tượng thường lang thang tại các khu đô thị, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp. Tuy nhiên, khi vừa trộm được tiền và 4 nhẫn vàng trong xe ô tô thì bị Công an phát hiện bắt giữ.
Khởi tố, bắt giam Mai Thị Minh vì phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nướcPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - “Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) bị Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam.
Phá sới bạc trong trại lợn, khởi tố nhiều đối tượngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng chủ một trang trại quy mô lớn ở Hà Tĩnh lợi dụng hoạt động chăn nuôi lợn để tổ chức sới bạc, thu hút nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc.
