Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Thứ bảy, 09:59 28/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Ngày 28/3, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lý 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 23h10 ngày 22/3, tại tuyến đường Lê Nin (khối 8, phường Vinh Hưng), Công an phường Vinh Hưng phối hợp Tổ Cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng gồm: Võ Mạnh Anh (SN 2003, trú tại xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), Cao Trung Nam (SN 2004, trú tại xã Quỳnh Lưu) và Thái Doãn Hoàng (SN 2006, trú tại phường Vinh Lộc, Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng việc công an tỉnh triển khai các tổ tuần tra vũ trang, phản ứng nhanh "Tổ 373" nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhóm đối tượng đã giả danh lực lượng này để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng tự xưng là "tổ công tác 373 mặc thường phục", chọn thời điểm đêm khuya để chặn xe người dân, đe dọa và yêu cầu nộp tiền "xử phạt vi phạm".

Cụ thể, khi phát hiện anh N.Đ.T. (SN 2007) điều khiển xe máy điện chở theo chị N.H.T.N. (SN 2008), cùng trú tại phường Vinh Phú, nhóm đối tượng đã ép dừng xe, yêu cầu chuyển 500.000 đồng với lý do không đội mũ bảo hiểm.

Ngay khi các đối tượng đang nhận tiền, lực lượng công an kịp thời ập vào bắt quả tang, ngăn chặn hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không chấp hành các yêu cầu xử phạt từ người không mặc sắc phục, không xuất trình được giấy tờ, đồng thời kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đườngTìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đường

Công an tỉnh Đồng Nai đang tìm bị hại liên quan nhóm giả danh công an kiểm tra xe máy người dân rồi cưỡng đoạt tiền.

