Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 1/4, Công an xã Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.P (SN 1990, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị 1 đối tượng giả danh lực lượng chức năng chiếm đoạt tài sản.

Lã Phương Nam làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Theo trình báo, khoảng 12h20 ngày 27/3, khi chị P điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99C1-195.65 lưu thông trên tuyến đường đoạn qua thôn Đông, xã Đại Đồng thì bất ngờ bị 01 người đàn ông điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, yêu cầu chị P dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Đối tượng mặc trang phục, sử dụng công cụ hỗ trợ giống lực lượng trật tự đô thị, thông báo chị P vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và yêu cầu nộp tiền để "bỏ qua".

Do lo sợ, chị P đã đưa cho đối tượng số tiền 300.000 đồng. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng.

Ngày 3/4, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ Lã Phương Nam là đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm: 01 bộ quần áo màu xanh xám dạng đồng phục lực lượng trật tự đô thị; 01 gậy nhựa màu đen trắng dạng gậy chỉ huy giao thông; 01 đôi tất màu xanh, 01 đôi giày da màu đen; 01 xe mô tô biển kiểm soát 99D1-291.88 là phương tiện đối tượng sử dụng khi gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lã Phương Nam khai nhận, trước đây bản thân từng tham gia Tổ trật tự đô thị thuộc UBND quận Long Biên (cũ) và UBND phường Bồ Đề (cũ), TP Hà Nội đến năm 2016 thì nghỉ, chuyển sang lao động tự do. Lợi dụng việc còn giữ trang phục, công cụ đã được cấp phát, do không có việc làm, thu nhập, Nam nảy sinh ý định giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng thường lựa chọn các nút giao thông có đèn tín hiệu, khi phát hiện người điều khiển xe mô tô vi phạm các lỗi như: Vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm… sẽ dừng xe, đe dọa xử phạt nhằm chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Lã Phương Nam đã thực hiện nhiều vụ tại các địa bàn khác nhau trong thời gian qua.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.