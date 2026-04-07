Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Thứ ba, 07:05 07/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 1/4, Công an xã Đại Đồng (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.P (SN 1990, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị 1 đối tượng giả danh lực lượng chức năng chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 1.

Lã Phương Nam làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Theo trình báo, khoảng 12h20 ngày 27/3, khi chị P điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99C1-195.65 lưu thông trên tuyến đường đoạn qua thôn Đông, xã Đại Đồng thì bất ngờ bị 01 người đàn ông điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, yêu cầu chị P dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Đối tượng mặc trang phục, sử dụng công cụ hỗ trợ giống lực lượng trật tự đô thị, thông báo chị P vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và yêu cầu nộp tiền để "bỏ qua".

Do lo sợ, chị P đã đưa cho đối tượng số tiền 300.000 đồng. Nhận tiền xong, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Đồng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng.

Ngày 3/4, lực lượng Công an đã làm rõ và bắt giữ Lã Phương Nam là đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản nêu trên.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tang vật thu giữ gồm: 01 bộ quần áo màu xanh xám dạng đồng phục lực lượng trật tự đô thị; 01 gậy nhựa màu đen trắng dạng gậy chỉ huy giao thông; 01 đôi tất màu xanh, 01 đôi giày da màu đen; 01 xe mô tô biển kiểm soát 99D1-291.88 là phương tiện đối tượng sử dụng khi gây án.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lã Phương Nam khai nhận, trước đây bản thân từng tham gia Tổ trật tự đô thị thuộc UBND quận Long Biên (cũ) và UBND phường Bồ Đề (cũ), TP Hà Nội đến năm 2016 thì nghỉ, chuyển sang lao động tự do. Lợi dụng việc còn giữ trang phục, công cụ đã được cấp phát, do không có việc làm, thu nhập, Nam nảy sinh ý định giả danh lực lượng chức năng để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng thường lựa chọn các nút giao thông có đèn tín hiệu, khi phát hiện người điều khiển xe mô tô vi phạm các lỗi như: Vượt đèn đỏ, lấn làn, không đội mũ bảo hiểm… sẽ dừng xe, đe dọa xử phạt nhằm chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Lã Phương Nam đã thực hiện nhiều vụ tại các địa bàn khác nhau trong thời gian qua.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Nữ sinh Hà Nội bị lừa hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh công an

Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đường

Hà Nội: Ổ nhóm người nước ngoài giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng

Giả danh công an, lừa nạn nhân chuyển tiền “giải quyết dân sự” ngay trước trụ sở

Cùng chuyên mục

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sáng 6/4, tại khu đô thị HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), một nam tài xế đã bị đối tượng dùng dao tấn công sau mâu thuẫn, phải nhập viện cấp cứu.

Bắt giữ đối tượng quan trọng trong vụ án 103 bị cáo cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Hồ Thị Thùy Dương – đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đã bị công an bắt giữ.

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.

Xem nhiều

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Pháp luật
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật
Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Pháp luật
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top