Thu mua lợn nhiễm dịch bệnh về giết mổ rồi bán ra thị trường

Thông tin từ Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật.



Theo đó, trong hai ngày 19 và 20/1, Đoàn kiểm tra do Công an huyện Đông Hưng phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú Y huyện cùng chính quyền xã Đông Cường, xã Liên An Đô phát hiện 2 cơ sở giết mổ vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Các đối tượng Nguyễn Văn Đạo và Nguyễn Gia Sáu.

Cụ thể, vào chiều 19/1, Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại cơ sở giết mổ của ông Nguyễn Văn Đạo (SN 1971, trú tại thôn Đông Khê, xã Đông Cường). Thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện tại khu vực giết mổ có 3 con lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi (trong đó 2 con đã chết và 1 con còn sống với trọng lượng 15kg).

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Đạo khai nhận từ tháng 9/2023 đến thời điểm bị phát hiện, người này đã mua 15 con lợn bị nhiễm dịch bệnh, lợn chết của 10 cá nhân ở trong và ngoài xã, với tổng trọng lượng khoảng 230kg, rồi thuê người giết mổ bán ra thị trường.

Đến sáng ngày 20/1, Công an huyện Đông Hưng tiếp tục phát hiện tại khuôn viên nhà ở của ông Nguyễn Gia Sáu (SN 1975, trú tại thôn Kim Ngọc 3, xã Liên An Đô) đang mổ, lọc 11 cá thể lợn bị nhiễm dịch bệnh đã chết cùng nhiều phụ phẩm khác từ lợn, có tổng trọng lượng 471kg.

Sau khi thu mua nhiều lợn bệnh, lợn yếu, các đối tượng đã giết mổ rồi bán ra thị trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, Nguyễn Gia Sáu khai nhận: Từ tháng 5/2023 đến nay, người này thu mua nhiều lợn bệnh, lợn yếu tại bãi vận chuyển về gia đình để giết mổ lấy thịt nạc bán ra thị trường.



Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

