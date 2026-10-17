Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hội thảo do Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam tổ chức với sự tham dự của các bác sĩ, chuyên gia thực dưỡng và nhà nghiên cứu. Đây là dịp để các đại biểu trao đổi về nguyên lý ăn uống, sinh hoạt theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa và khả năng vận dụng trong đời sống.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Công Bổng - Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam nhấn mạnh, vai trò của việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra yêu cầu chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, tăng cường y tế dự phòng và y tế cơ sở.

Từ định hướng này, việc chăm sóc sức khỏe cần bắt đầu ngay trong đời sống hằng ngày, từ lựa chọn thực phẩm, xây dựng chế độ ăn uống khoa học đến duy trì thói quen sinh hoạt phù hợp.

"Ngay từ bữa ăn trong từng gia đình mỗi chúng ta hàng ngày sao cho khoa học đủ chất dinh dưỡng và quân bình âm dương để nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể" – ông Phạm Công Bổng cho hay.

Thực dưỡng quân bình âm dương là một khái niệm có nhiều cách tiếp cận và phương pháp thực hành. Các nội dung được trao đổi tại hội thảo giúp cộng đồng nâng cao nhận thức, biết lựa chọn thực phẩm và cách ăn uống phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, thể trạng của từng người. Mục tiêu là góp phần nâng cao sức khỏe, khuyến khích mỗi người chủ động chăm sóc bản thân và gia đình, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác phòng bệnh.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội thảo là phương pháp thực dưỡng Ohsawa, gắn với quan niệm quân bình âm dương trong ăn uống và sinh hoạt. Theo triết lý của trường phái này, việc ăn uống được đặt trong mối quan hệ với tự nhiên và sự cân bằng của cơ thể. Phương pháp cũng đề cao việc điều chỉnh nhận thức, thói quen sinh hoạt và cách ứng xử, hướng đến một đời sống hài hòa hơn.

Theo quan điểm của trường phái Ohsawa, mục tiêu cao nhất không chỉ là phòng ngừa bệnh tật mà còn hướng đến những giá trị tinh thần, được diễn đạt qua triết lý "tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh cửu".

Với phương pháp thực dưỡng Ohsawa, các chuyên gia đều mong muốn người dân biết đến và áp dụng ngay tại cơ sở là gia đình của mình, cơ thể của mình một cách tích cực, chủ động, không tốn kém, hiệu quả đạt được cao thông qua một triết lý đơn giản: Ăn uống đúng sẽ tạo ra máu huyết tốt. Máu huyết tốt sẽ tạo ra tế bào tốt. Tế bào tốt tạo ra cơ thể tốt. Cơ thể tốt tạo ra bộ não tốt. Bộ não tốt tạo ra suy nghĩ tốt. Suy nghĩ tốt tạo ra hành động tốt. Hành động tốt tạo ra sự bình an, tạo ra hạnh phúc. Đó là tạo ra xã hội khỏe mạnh và hạnh phúc. Đây cũng là cái gốc trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán trình bày báo cáo. Ảnh: PT

Trình bày báo cáo "Sự thật kinh hoàng từ chuồng trại cho tới bàn ăn", PGS.TS.BSCC. Trần Đình Toán, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trưởng ban Dinh dưỡng thuộc Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Việt Nam, đề cập đến những vấn đề liên quan đến thực phẩm và sự cần thiết phải quan tâm hơn đến chế độ ăn uống trong chăm sóc sức khỏe.

Từ quá trình nghiên cứu về thực dưỡng quân bình âm dương, PGS.TS.BSCC Trần Đình Toán bày tỏ quan điểm cá nhân rằng, phương pháp thực dưỡng Ohsawa là một phương pháp hữu ích, có thể tham khảo cho tất cả mọi người trong việc phòng, chống bệnh tật, nâng cao thể trạng, chữa lành bệnh thân và bệnh tâm ngay tại gia đình và rất đúng với tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông cho rằng việc chủ động lựa chọn thực phẩm, xây dựng thói quen ăn uống phù hợp và quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần ngay tại gia đình có ý nghĩa đối với công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, việc áp dụng các phương pháp thực dưỡng cần được xem xét trên cơ sở khoa học dinh dưỡng, bảo đảm cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu. Thực dưỡng không nên được xem là phương pháp thay thế việc khám, chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn chuyên môn y tế.

Các kiến thức trong việc lựa chọn thực phẩm, chế biến cũng được các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia thảo luận cũng đặt ra yêu cầu đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe vào thực tiễn, bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày của mỗi cá nhân và gia đình. Một chế độ ăn uống hợp lý cần bảo đảm sự đa dạng thực phẩm, cân đối các nhóm chất dinh dưỡng và phù hợp với nhu cầu của từng người.

Bên cạnh đó việc duy trì hoạt động thể lực, ngủ đủ giấc, hạn chế các thói quen có hại và quan tâm đến sức khỏe tinh thần là những yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.