Loại thực phẩm tốt cho mắt giúp cải thiện thị lực, chế độ ăn uống cho người bị mắt mờ cần lưu ý gì?

Dinh dưỡng ảnh hưởng đến tình trạng mắt mờ như thế nào?

Mắt mờ là tình trạng suy giảm chức năng thị lực, khiến người bệnh không thể nhìn sự vật xung quanh một cách rõ ràng, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Mắt mờ có thể đến từ nhiều nguyên nhân như bệnh lý, chế độ ăn uống thiếu khoa học, thói quen sinh hoạt và vận động chưa phù hợp.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe mắt. Việc bổ sung đủ dưỡng chất cần thiết giúp tế bào mắt phát triển khỏe mạnh, từ đó giảm nguy cơ gặp các vấn đề về mắt.

Ngược lại, thiếu hụt một số dưỡng chất thiết yếu như vitamin A, DHA có thể gây nên chứng khô mắt, quáng gà; còn thiếu lutein, zeaxanthin, vitamin C, vitamin E có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thoái hóa mắt do quá trình oxy hóa gây nên. Đây được cho là những nguyên nhân gây mờ mắt thường gặp.

Đối với những người mắc bệnh nền như tiểu đường, việc không kiểm soát tốt chế độ dinh dưỡng có thể khiến đường huyết tăng cao, gây viêm mạch máu mắt hoặc sưng thủy tinh thể, ảnh hưởng đến việc nhìn rõ của mắt.

Thực phẩm tốt cho mắt giúp mắt sáng khỏe

Ớt chuông

Ớt chuông là một loại quả chứa nhiều vitamin C, đây là loại vitamin có tác dụng rất tốt đối với các mạch máu ở mắt. Khoa học đã chỉ ra rằng vitamin C có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể. Loại vitamin này còn được tìm thấy trong nhiều loại rau và trái cây khác như cải chíp, súp lơ, đu đủ và dâu tây.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe mắt. Việc bổ sung đủ dưỡng chất cần thiết giúp tế bào mắt phát triển khỏe mạnh, từ đó giảm nguy cơ gặp các vấn đề về mắt.

Vitamin C dễ bị phân hủy bởi nhiệt, do đó bạn nên lựa chọn các loại thực phẩm có thể ăn sống để tăng khả năng hấp thụ. Ớt chuông có màu sắc rực rỡ còn chứa các thành phần vitamin A và E, là thực phẩm tốt cho mắt cận.

Các loại rau củ màu xanh đậm, xanh lá

Thông tin từ cổng thông tin Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, cải xoăn, rau bina, cải búp là những thực phẩm giàu vitamin C và E. Chúng còn chứa vitamin A dưới 2 dạng caroten là lutein và zeaxanthin, có tác dụng làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng (AMD) và đục thủy tinh thể. Nếu bạn đang ăn chế độ ăn kiểu phương Tây thì nên cân nhắc bổ sung thêm các loại rau củ màu xanh đậm, xanh lá để cân bằng dinh dưỡng và giúp mắt khỏe mạnh hơn.

Khoai lang

Trong khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào. Đây là chất dinh dưỡng thiết yếu dành cho mắt. Vitamin A giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Vitamin A cũng hạn chế tình trạng khô mắt, đồng thời bảo vệ mắt khỏi nhiễm khuẩn và virus.

Khoai lang cũng rất giàu beta-carotene, chất xơ và kali. Đặc biệt, khoai lang có khoảng 400 loại khác nhau và có thể được chế biến với nhiều cách khác nhau. VD: Nướng, chiên, luộc…

Trong khoai lang chứa một lượng vitamin A dồi dào.

Cà rốt

Trong cà rốt có chứa rất nhiều beta-carotene (tiền thân của vitamin A). Chúng giúp ngăn ngừa chứng mù đêm, tăng cường sức khỏe giác mạc. Đồng thời, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể.

Cà rốt cũng chứa nhiều lutein, giúp tăng mật độ sắc tố trong võng mạc. Điều này giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ mắt bị thoái hóa điểm vàng.

Trứng

Cũng theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, trứng là thực phẩm giàu dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng chứa một lượng lutein, zeaxanthin, vitamin A và kẽm dồi dào.

Lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể khỏi tổn thương oxy hóa, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Kẽm hỗ trợ vận chuyển vitamin A để duy trì chức năng võng mạc, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Việc tiêu thụ trứng mỗi ngày với hàm lượng vừa phải giúp người mắt mờ cải thiện chức năng thị lực hiệu quả. Do đó, bạn có thể thêm thực phẩm này vào thực đơn dinh dưỡng cho người mắt mờ thông qua nhiều cách chế biến như luộc, hấp, làm salad…

Chế độ ăn uống cho người bị mắt mờ cần lưu ý gì?

Uống đủ khoảng 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, ngay cả khi không cảm thấy khát. Chia nhỏ bữa ăn thành 4 – 6 bữa để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà không tạo áp lực lên hệ tiêu hóa.

Chia nhỏ bữa ăn thành 4 – 6 bữa để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà không tạo áp lực lên hệ tiêu hóa.

Xây dựng chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng và đầy đủ các nhóm dinh dưỡng đa lượng (protein, carbs, chất béo). Bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể (vitamin, khoáng chất).

Tránh các yếu tố có thể gây hại cho mắt như thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo xấu, đồ uống có cồn, thuốc lá, chất kích thích… Ưu tiên các loại thực phẩm tươi sống, chế biến đơn giản.

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